Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 10 gennaio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 10 gennaio 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Non mi lasciare – S1 E1

22:25 Non mi lasciare – S1 E2

23:25 TG1 Sera

23:30 Fabrizio De Andrè e PFM Il concerto ritrovato

01:15 RaiNews24

01:45 Che tempo fa

01:50 Il caffè di Rai 1

02:45 Storie della TV

03:45 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in Paradiso S10E1 – Gloria mattutina

22:25 Delitti in Paradiso S10E2 – L’uomo dei ghiacci

23:30 Il Commissario Lanz S7E4 – Morte nel condominio

00:30 I Lunatici

01:55 Calcio Totale

02:55 Brutti e cattivi

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

23:20 La versione di Fiorella

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Terza Pagina

01:55 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:45 The Creeper – Motive

01:52 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:12 Una Macchia Rosa

03:52 Superclassifica Show 1981

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:02 Uomini e Donne

04:29 Vivere II

6 Italia 1

20:24 Vendetta Messicana – I Parte – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Freedom Oltre il Confine

23:45 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:27 L’ Impero Perduto – Cose di Questo Mondo

03:13 Inferno Siberiano – Cose di Questo Mondo

03:57 Studio Aperto – la Giornata

04:07 L’ Ultima Scena – City Hunter

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 The International

23:45 Grido di libertà

02:55 Otto e mezzo

03:35 Camera con vista

04:05 L’aria che tira

8 TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Creed – Nato per combattere

23:55 The Foreigner – Lo straniero

01:40 A Dangerous Man – Solo contro tutti

03:25 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:30 Beverly Hills Cop – un piedipiatti a Beverly Hills

23:30 Wild Teens – Contadini in erba

01:15 Airport Security Spagna

04:15 Delitti di famiglia – il cadavere

20 Venti

20:13 La Ramificazione dell’Esitazione – The Big Bang Theory VII

20:36 La Ricalibrazione Occupazionale – The Big Bang Theory VII

21:04 Jupiter – il Destino dell’Universo

23:41 Die Hard-Vivere O Morire

02:06 Per Contattare il Tuo Responsabile – Blindspot

02:46 Troverai L’Occorrente – Blindspot

03:25 Diventerò un Avvocato – Mom III

03:43 L’ Abito della Discordia – Mom III

04:01 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:27 Scorpion S1E12 – Domino

21:20 La maschera di cera

23:13 L’angelo del crimine

01:19 Anica appuntamento al cinema

01:22 Batman II ep.59

01:52 Batman II ep.60

02:13 Charlie’s Angels S4E18 – Case dolci case

03:00 Charlie’s Angels IV ep.19

03:45 Charlie’s Angels IV ep.20

22 Iris

20:05 La Taglia – Walker Texas Ranger

21:00 American History X

23:29 42

01:56 Note di Cinema

02:01 Sweet Charity

04:01 Tempesta di Ghiaccio

23 Rai 5

20:14 Great Australian Railway Journeys

21:15 Sciarada – Il circolo delle parole L’alt

22:20 La donna della domenica

00:06 Sciarada – Il circolo delle parole

01:23 Rai News Notte

01:25 Rock legends – Sting

01:48 Cream Total Rock Review

02:51 Save the Date Puntata 12

03:22 Wild Italy Serie 2 Episodio 3

24 Rai Movie

20:45 Stanlio e Ollio

21:10 Soldati a cavallo

23:20 L’uomo che amò gatta danzante

01:30 Il Clan

03:15 Venere in pelliccia

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 5 – Sogni e bisogni ep.16

21:20 The Voice Senior – p.5

23:50 Amore e altre sciagure

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 La leggenda di Bagger Vance

23:40 Sex Life

00:35 Naked – L’arte a nudo

01:35 Le ragazze di Phnom Penh

02:35 Violently Happy – Piacere estremo

03:30 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:05 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:10 L’album dei ricordi

23:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

03:00 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Giuseppe Moscati: L’amore che guarisce

23:00 Indagine ai confini del sacro

23:35 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 La Mala Educaxxxion

03:05 I menù di Benedetta

04:05 Tg La7

30 La 5

21:10 La Custode di Mia Sorella

23:20 Uomini e Donne

00:48 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Vite al limite – Paul

23:20 Vite al limite – Jeanne

01:10 Vite al limite – Aaron

03:00 Vite al limite – Kelly

04:30 Vite al limite – Annjeannette

34 Cine34

22:04 Sms – Sotto mentite spoglie

23:46 La casa di famiglia

01:27 Pierino la peste alla riscossa

02:57 Non ho sonno

04:50 Il papa’ di Giovanna

35 Focus

20:15 I Segreti della New Forest – Cose di Questo Mondo VII

21:15 Pompei Senza Veli, 1 – Pompei Senza Veli

22:50 Tutankhamon e la Tomba del Tesoro Segreto

23:45 Terra Santa Misteriosa

00:40 Instambul – Le Città Nascoste

01:25 Errori Da Principiante – Mayday: Air Disaster – The Accident Files II

02:10 Le SuperNavi Cinesi – Ancient Discoveries II

38 Giallo

20:00 Miss Fisher: delitti e misteri – Omicidio in bianco e nero

21:10 L’ispettore Barnaby – il Maid in Splendour

23:00 Grantchester

01:05 Tatort – Scena del crimine – L’arte della guerra

02:55 Nightmare Next Door – Slealtà fatale

03:55 Murder Comes to Town – il cadavere nel bosco

04:45 Murder Comes to Town – la fine di un’era

39 TOP Crime

20:16 Tutte per una – Rizzoli & Isles IV

21:10 L’ Uomo Dei Palloncini Rossi – The Mentalist IV

22:03 Rosso Texano – The Mentalist IV

22:57 Etrom (Morte) – C.S.I. – Scena del Crimine VII

23:50 Mercato della Carne – C.S.I. – Scena del Crimine VII

00:43 La Signora in Giallo: la Ballata del Ragazzo Perduto

02:33 Caccia All’Assassino – Law & Order: Unità Speciale XVII

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Antboy

23:30 Spartacus

01:30 Building Alaska

03:00 I boss del recupero

04:20 Man Caves

52 DMAX

21:25 River Monsters: World Tour

23:10 WWE Raw

01:10 Case infestate: fuori in 72 ore – Hotel Anderson

02:00 Case infestate: fuori in 72 ore – Casa Kreischer

02:55 Ed Stafford: duro a morire – Gobi

03:45 Ed Stafford: duro a morire – Guatemala

04:30 Marchio di fabbrica

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente – Eleonora di Toledo

21:10 Cesare in Gallia – Cronache dal De Bello Gallico

22:10 Signorie. Firenze – I Medici

23:00 La bussola e la clessidra

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 #Maestri Serie 4. Puntata 35

01:00 Passato e presente – Eleonora di Toledo

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:30 Affari a quattro ruote – Mini Moke

21:20 Affari a quattro ruote – TVR S

22:15 Electromod con Mario Biondi – Fiat 124

23:15 E-Cars War

01:15 Vintage Voltage – Volkswagen Karmann

02:10 Vintage Voltage – Classic Speedster

03:00 Affari a quattro ruote – Porsche 911

03:55 Affari a quattro ruote – Ford Popular

04:40 Affari a quattro ruote – Chevy LUV del 1980

66 Italia 2

20:15 Ciò Che Può Riempire il Vuoto – Naruto Shippuden

20:45 Di Nuovo Insieme – Naruto Shippuden

21:15 Dragonheart

23:20 Il Tempo delle Scuse – Mom

23:45 Relazioni Instabili – Mom

00:15 Il Ballo della Sobrietà – Mom

00:40 Una Cena Normale – Mom

01:05 Un Uomo Da Sposare – Mom

01:30 Il Vuoto Nel Cuore – Naruto Shippuden

01:50 Ciò Che Può Riempire il Vuoto – Naruto Shippuden

02:10 Di Nuovo Insieme – Naruto Shippuden

02:33 Simulcast Radio 101