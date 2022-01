Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 7 gennaio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 7 gennaio 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 The Voice Senior

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

01:05 RaiNews24

01:35 Che tempo fa

01:40 Sottovoce

02:10 Cinematografo

03:10 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor S5E1 – La festa di Lea e Shaun

22:10 The Resident S3E17 – Amare sorprese

22:59 The Resident S3E18 – L’alba di un giorno che non verrà

23:45 Ultima traccia: Berlino S6E5 – Giustizia

00:30 O anche no – Puntata del 07/01/2022

01:00 I Lunatici

02:05 Io, Chiara e lo Scuro

03:45 Appuntamento al cinema

03:50 Casablanca Casablanca

3 Rai 3

20:00 Blob

20:05 Generazione bellezza – Dietro la maschera

20:25 Un posto al sole

21:20 L’ufficiale e la spia

23:35 Blob

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Fuori Orario. Cose (mai) viste

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 Io Speriamo Che Me la Cavo

23:44 La Scuola

01:49 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:11 La Gabbia

03:50 Due Ragazzi Da Marciapiede

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:03 Fantaghirò 5

04:13 Vivere II

6 Italia 1

20:24 Esplosione Nella Notte – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 I Mercenari 2

23:20 The Losers

01:15 Vendetta – Izombie

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 La Lancia Sacra – Cose di Questo Mondo

03:18 Il Sangue di Petra – Cose di Questo Mondo

04:02 Un Cocktail Esplosivo – City Hunter

7 LA7

20:00 Tg La7

20:30 Meraviglie senza tempo

21:30 Ben Hur

01:25 Tg La7

01:35 Artemisia – Passione estrema

03:30 La7 Doc

8 TV8

20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Nonno questa volta è guerra

23:10 Spider-Man

01:20 Spider-Man 2

03:35 Spider-Man 3

03:35 TG24 mezz’ora

9 NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:35 I migliori Fratelli di Crozza

22:55 La confessione

00:15 I migliori Fratelli di Crozza

01:30 Airport Security Spagna

20 Venti

20:13 La Simulazione del Prurito Neuronale – The Big Bang Theory VII

20:36 La Separazione del Ringraziamento – The Big Bang Theory VII

21:04 Dragonheart

23:25 Self/Less

01:29 Solleva la Tenda – Blindspot

02:10 E Rivela il Burattinaio – Blindspot

02:48 Contrabbando – Mom III

03:08 Una Preoccupazione di Salute – Mom III

03:28 Squadra Antimafia Palermo Oggi – Squadra Antimafia 1 Palermo Oggi

04:38 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:37 Scorpion S1E10 – Talismani

21:23 Il mistero della casa del tempo

23:09 Valhalla

00:58 Anica appuntamento al cinema

01:01 Wonderland

01:42 Batman II ep.35

02:10 Batman II ep.36

02:32 Charlie’s Angels S4E16 – L’Angelo scomparso

03:18 Charlie’s Angels S4E17 – È caduta una stella

22 Iris

20:06 Linea di Fuoco – Walker Texas Ranger

21:00 Di Nuovo in Gioco

23:16 Scommessa con la Morte

00:57 Marito A Sorpresa

02:31 Amore e Altri Enigmi

03:57 Silenzio, Si Gira!

23 Rai 5

20:16 Great Australian Railway Journeys

21:16 Art Night Puntata 9 – Il colore dei sogni

23:13 Save the Date Puntata 12

23:43 Terza Pagina Puntata 7

00:33 Rai News Notte

00:34 Pearl Jam Twenty

02:35 Rock legends – Nine Inch Nails

24 Rai Movie

20:05 Stanlio e Ollio – Un nuovo imbroglio

20:35 Stanlio e Ollio – Annuncio matrimoniale

21:10 Natale all’improvviso

23:05 Il cammino per Santiago

01:30 Anica – Appuntamento al cinema

01:35 Quello che non so di lei

03:10 Romeo & Juliet

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 5 – Falsa partenza ep.24

21:20 Cime Tempestose

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Intersections

23:10 E-rotic: viaggio nel cyber-porn

00:15 Love Jessica

01:20 Le ragazze di Phnom Penh

02:30 Violently Happy – Piacere estremo

03:30 Strippers – Vite a nudo

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:05 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:10 Agatha e la Maledizione di Ishtar

23:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

02:30 16 anni e Incinta

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Eroe per caso

22:50 Per legge e per amore

23:40 La compieta preghiera della sera

23:40 Santo Rosario

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 I menù di Benedetta

04:35 Tg La7

30 La 5

20:10 Love Is in The Air I, 128

21:10 Christmas in Love

22:55 Un Cappotto di Mille Colori

00:40 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Sabrina e Katiuscia vs. Emanuela e Maura

21:25 Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto – Dolce benvenuto

22:35 Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto – Dolce metà

23:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Naso gigantesco

00:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Naso e spalle

34 Cine34

20:11 L’ allenatore nel pallone

22:06 I babysitter

23:46 Tutto molto bello

01:28 Il comune senso del pudore

03:45 L’ assedio

35 Focus

20:15 Catastrofi Ambientali – Cose di Questo Mondo VII

21:15 L’ Icehotel – Giga Strutture II

22:15 Le Montagne Russe Più Veloci Al Mondo – Giga Strutture II

38 Giallo

20:00 Miss Fisher: delitti e misteri – Sangue sull’asfalto

21:10 Miss Fisher: delitti e misteri – una nuova detective

22:25 Miss Fisher: delitti e misteri – Assassinio sul treno per Ballarat

23:40 L’ispettore Barnaby – Antichi rancori

01:40 Tatort – Scena del crimine – Stella cadente

03:25 A Crime To Remember – la pecora nera

04:15 A Crime To Remember – una bara per Natale

39 TOP Crime

20:16 Una Famiglia Unita – Rizzoli & Isles IV

21:10 Il Revisore – Chicago P.D. V

22:03 Eroi – Chicago P.D. V

22:57 Lasciare Las Vegas – C.S.I. – Scena del Crimine VII

23:51 Dolce Jane – C.S.I. – Scena del Crimine VII

00:44 Perdona i Nostri Peccati – The Closer VII

01:37 Lavori di Ristrutturazione – The Closer VII

02:34 Istinto Materno – Law & Order: Unità Speciale XVII

03:28 I Baker – Law & Order: Unità Speciale XVII

04:21 Tgcom24

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Maurizio Battista: Scegli una carta

23:30 Spartacus

01:30 Building Alaska

03:00 I boss del recupero

04:20 Man Caves

52 DMAX

21:15 I re dell’asfalto

23:05 Il boss del paranormal – Sono uno strano fantasma

00:05 Destinazione paura – la prigione

01:00 Destinazione paura – Casa di cura

01:50 Case infestate: fuori in 72 ore – Wildwood

02:40 Ed Stafford: duro a morire – Ruanda

03:30 Ed Stafford: duro a morire – Deserto di Sonora, Arizona

04:15 Ed Stafford: duro a morire – Regole di sopravvivenza

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Le Storie di Passato e presente

21:10 Settembre nero. Monaco ’72

22:40 1861 L’Italia s’è desta

23:40 I Ragazzi del ’36

00:20 Rai News Notte

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:25 Affari a quattro ruote – Mini City

21:15 Affari a quattro ruote – Jaguar E-Type serie 3

22:15 Vintage Garage – Jaguar Mark 2

23:15 Vintage Garage – BMW Z1

00:25 Vintage Garage – Porsche 356

01:35 Vintage Garage – Austinhealey Sprite Frogeye

02:30 Restauri a quattro ruote – Tra il dire e il fare

03:25 Restauri a quattro ruote – Maserati del 1962

04:15 Restauri a quattro ruote – Mustang del 1968

66 Italia 2

20:15 Coloro Che Tutto Sanno – Naruto Shippuden

20:45 Hashirama e Madara – Naruto Shippuden

21:15 The Lodgers – Non Infrangere Le Regole

23:11 I Flintstones in Viva Rock Vegas

01:06 Ninja Che Danzano Nell’Ombra – Naruto Shippuden

01:31 Coloro Che Tutto Sanno – Naruto Shippuden

01:56 Hashirama e Madara – Naruto Shippuden

02:24 Simulcast Radio 101