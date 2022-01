Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 6 gennaio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 6 gennaio 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia

23:55 TG1 Sera

00:00 Concerto dell’Epifania

01:10 RaiNews24

01:40 Che tempo fa

01:45 L’intrusa

03:30 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Greatest Showman

23:00 La Domenica Sportiva

01:00 I Lunatici

02:10 Last Knights

03:55 TG2 Eat Parade

3 Rai 3

20:00 Blob presenta Raffantastica!

20:25 Generazione bellezza – Archeologia condivisa

20:45 Un posto al sole

21:20 Alita – Angelo della battaglia

23:30 Blob presenta Raffantastica!

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Stem – pt.20. Mare

01:40 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 Unstoppable – Fuori Controllo

23:39 The American

01:42 Tg4 L’Ultima Ora Notte

01:59 Live Music International

03:31 Dagli Appennini Alle Ande

04:51 Spiriti in Aiuto – Longmire

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:21 Il Peggior Natale della Mia Vita

23:16 St. Vincent

01:25 Tg5

02:00 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:28 La Meravigliosa Storia di Fantaghirò

03:50 La Tana del Mostro – R.I.S. 4 Delitti Imperfetti

6 Italia 1

20:24 Ragazze Squillo – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Harry Potter e la Pietra Filosofale

00:10 Pressing

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 La Maledizione di Tutankhamon – Cose di Questo Mondo

03:16 La Maledizione del Mostro Marino – Cose di Questo Mondo

7 LA7

20:00 Tg La7

20:30 Meraviglie senza tempo

21:30 Ben Hur

01:25 Tg La7

01:35 Artemisia – Passione estrema

03:30 La7 Doc

8 TV8

20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Matilda 6 mitica

23:15 Hook – Capitan Uncino

01:45 Buon compleanno Mr. Grape

03:50 Coppie che uccidono

04:35 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Living with Michael Jackson

22:30 Michael Jackson’s This Is It

00:35 Living with Michael Jackson

01:30 Airport Security Spagna

20 Venti

20:13 La Risonanza delle Romanticherie – The Big Bang Theory VII

20:36 La Dimissione del Divulgatore – The Big Bang Theory VII

21:05 Self/Less

23:25 X-Men Le Origini – Wolverine

01:29 Non Fidarti di Nessuno – Blindspot

02:10 Sospetta di Tutti – Blindspot

02:48 Maledette Tentazioni – Mom III

03:08 L’ Ultimo Errore di Jodi – Mom III

03:28 Squadra Antimafia Palermo Oggi – Squadra Antimafia 1 Palermo Oggi

21 Rai 4

20:38 Scorpion S1E8 – Affari pericolosi

21:23 The Tunnel – Trappola nel buio

23:08 Django unchained

02:11 Anica appuntamento al cinema

02:14 Batman II ep.33

02:37 Batman II ep.34

02:59 Charlie’s Angels S4E14 – L’Angelo sensitivo

03:45 Charlie’s Angels S4E15 – Bambino per un Angelo

22 Iris

20:05 Il Guerriero dell’Arcobaleno – Walker Texas Ranger

21:00 L’ Ultima Alba

23:32 Passenger 57-Terrore Ad Alta Quota

01:13 Un Piedipiatti e Mezzo

02:46 Ispettore Callaghan: il Caso Scorpio è Tuo!

04:25 Il Montone Infuriato

23 Rai 5

20:14 Great Australian Railway Journeys

21:15 Balletto – La Bella Addormentata nel bosco

23:55 Francesco Guccini. La mia Thule

01:49 Rai News Notte

01:52 Rock Legends – Cher

02:37 Save the Date Speciale #laculturanonsife

03:19 Wild Italy – Serie 3 Episodio 5

24 Rai Movie

20:05 Stanlio e Ollio – La bugia

20:35 Stanlio e Ollio – La scala musicale

21:10 Nureyev – The White Crow

23:20 A qualcuno piace caldo

01:30 Anica – Appuntamento al cinema

01:35 Scemo & + scemo 2

03:20 Tutto può accadere a Broadway

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 5 – Le elezioni del cuore

21:20 Carla

23:25 Euforia

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Intersections

23:10 E-rotic: viaggio nel cyber-porn

00:15 Love Jessica

01:20 Le ragazze di Phnom Penh

02:30 Violently Happy – Piacere estremo

03:30 Strippers – Vite a nudo

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:05 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:10 Agatha e la Maledizione di Ishtar

23:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

02:30 16 anni e Incinta The Movie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Eroe per caso

22:50 Per legge e per amore

23:40 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Ti lascio perché ti amo troppo

23:20 La seconda volta non si scorda mai

01:15 La cucina di Sonia

01:45 I menù di Benedetta

03:50 Tg La7

30 La 5

20:10 Love Is in The Air I, 126

21:10 Lettera di Natale – Magic Night

22:55 Lo Schiaccianoci

00:56 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Il castello delle cerimonie – la comunione di Martina

20:55 Il castello delle cerimonie – il matrimonio di Ornella e Federico

21:25 Vite al limite – Shannon

23:15 La clinica della pelle

34 Cine34

20:16 I laureati

22:04 Il postino

00:15 Le vie del Signore sono finite

02:26 Occhiopinocchio

04:38 Dentro lo schermo – filler cine34

35 Focus

20:15 Tracce di un Tempo Lontano – Cose di Questo Mondo VII

21:15 Terra Santa Misteriosa

22:15 Istambul – Le Città Nascoste

23:15 Esodo: Alla Ricerca delle Prove

01:15 Il Mistero del Volo Germanwings – Indagini Ad Alta Quota XVI

02:00 Le Prime Bocche di Fuoco – Ancient Discoveries II

02:45 Città in Pericolo – Amsterdam

03:30 La Terra del Rinoceronte Misterioso – Into The Wild: India

04:15 Yosemite

38 Giallo

20:00 Miss Fisher: delitti e misteri – Sfilata con delitti

21:10 Grantchester

23:10 Tandem – il passaggio segreto

00:15 Tandem – Le parole di Judith

01:20 Tatort – Scena del crimine – Morte al confine

03:05 A Crime To Remember

39 TOP Crime

20:16 Over/Under – Rizzoli & Isles III

21:10 Perdona i Nostri Peccati – The Closer VII

22:03 Lavori di Ristrutturazione – The Closer VII

22:57 Leggenda Vivente – C.S.I. – Scena del Crimine VII

23:50 L’ Assassino Modellista – C.S.I. – Scena del Crimine VII

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Maurizio Battista: Scegli una carta

23:30 Spartacus

01:30 Building Alaska

03:00 I boss del recupero

04:20 Man Caves

52 DMAX

20:35 La febbre dell’oro – Crisi nel Klondike

22:20 La febbre dell’oro – Nuova corsa

00:05 Destinazione paura – in Virginia

00:55 Destinazione paura – Virginia Occidentale

01:45 Case infestate: fuori in 72 ore – un vecchio resort

02:35 Ed Stafford: duro a morire – Botswana

03:25 Ed Stafford: duro a morire – Venezuela

04:15 Ed Stafford: duro a morire – Thailandia

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Le Storie di Passato e presente

21:10 a.C.d.C. Versailles. I misteri del re Sole

22:10 a.C.d.C. La grande storia

23:00 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021

23:55 Pillole Argo Un viaggio in Vietnam

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 #Maestri Serie 4. Puntata 21

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:30 Affari a quattro ruote – Subaru Impreza WRX

21:20 Affari a quattro ruote – Ferrari Dino 308 GT4

22:15 Salt Lake Garage – una rarità

23:05 Salt Lake Garage – il Santo Graal

00:05 Salt Lake Garage – Verde speranza

01:05 Salt Lake Garage – Go Green!

02:00 Ingegneria impossibile – il super ponte

02:55 Ingegneria impossibile – il sottomarino

03:50 Ingegneria impossibile – Hovercraft

04:35 Ingegneria impossibile – Mars Rover

66 Italia 2

20:15 Legami – Naruto Shippuden

20:45 Ninja Che Danzano Nell’Ombra – Naruto Shippuden

21:15 I Flintstones in Viva Rock Vegas

23:16 Colpo Inaspettato! Zoro – la Tecnica A una Spada! – One Piece

23:46 Proteggere Gli Amici! il Sacrificio di Mocia – One Piece

00:16 Il Dramma di Barbabruna! Furioso Attacco di Luffy – One Piece

00:46 Ritorno Alla Vita – Yu Yu Hakusho – Ghost Files

01:16 I Tre Demoni – Yu Yu Hakusho – Ghost Files

01:41 La Tecnica dell’Esercito Alleato Dei Ninja – Naruto Shippuden

02:06 Legami – Naruto Shippuden

02:31 Ninja Che Danzano Nell’Ombra – Naruto Shippuden

02:59 Simulcast Radio 101