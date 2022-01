Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 2 gennaio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 2 gennaio 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Un viaggio a quattro zampe

23:15 TG1 Sera

23:20 Speciale Tg1

00:25 RaiNews24

00:53 Che tempo fa

01:00 Sottovoce

01:30 Applausi

02:45 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:05 Genitori in trappola

23:20 I primitivi

00:40 Check Up

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Generazione bellezza – Uno spettacolo di borghi

21:20 Città Segrete – Genova

23:30 TG Regione

23:35 TG3

23:45 Meteo 3

23:50 The Rossellinis

01:25 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:35 No Home Movie

03:30 Heart of a Dog

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 Il Domani Tra di Noi

23:44 è Complicato

02:04 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:22 Musicaneve 1982

03:19 Il Conte Max

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:21 Un Amore Così Grande

23:16 Tutti Insieme Inevitabilmente

01:05 Tg5

01:40 Paperissima Sprint Domenica

02:08 Fantaghirò 3

03:59 Vivere II

04:29 Il Legionario – R.I.S. 4 Delitti Imperfetti

6 Italia 1

20:24 Il Collezionista – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Freedom Oltre il Confine

00:25 Alla Ricerca di Atlantide – Cose di Questo Mondo

01:15 E-Planet

01:40 Studio Aperto – la Giornata

01:52 Sport Mediaset – la Giornata

02:07 Guardo, Ci Penso e Nasco

03:32 Quattro Fantasmi per un Sogno

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 La7 Doc

21:30 Miss Potter

23:15 Un matrimonio all’inglese

01:00 Tg La7

01:10 Anticamera con vista

01:20 Grizzly man

03:15 La battaglia di Algeri

8 TV8

21:30 Godzilla

00:00 MIIB – Men in Black II

01:30 Timeline – Ai confini del tempo

03:30 Coppie che uccidono

04:10 Lady Killer

9 NOVE

20:05 Little Big Italy – Tenerife

21:40 Anplagghed

23:20 La mercante di Brera

01:35 I segreti dell’Egitto – la valle dei re

02:30 I segreti dell’Egitto – Ramses

03:20 I segreti dell’Egitto – la tomba perduta

04:10 I segreti dell’Egitto – la mummia che urla

20 Venti

21:06 Polar Express

23:21 Speed 2: Senza Limiti

01:52 Myriad – Supergirl

02:32 L’ Ultimo Sacrificio – Supergirl

03:11 Riabilitazione – Mom III

03:31 Il Tempo delle Scuse – Mom III

03:50 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

21:21 Braveheart

00:26 Anica appuntamento al cinema

00:29 L’Ultima Legione

02:13 1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra

03:46 Origins: Where are the aliens?

22 Iris

20:55 Via col Vento

01:11 Un Acquisto Da Incubo

03:12 Visione di un Delitto

04:41 100 Colpi di Pistola

23 Rai 5

20:18 Prima della prima 2021

20:48 Y’Africa Ep. 1

21:16 Di là dal fiume e tra gli alberi Puntata

23:06 Sette minuti dopo la mezzanotte

00:52 Tuttifrutti

01:20 Rai News Notte

01:31 Di là dal fiume e tra gli alberi Puntata

03:20 Wild Italy – Serie 3 Episodio 2

04:10 Wild School La classe degli orsi Ep. 2

24 Rai Movie

21:10 A spasso nel bosco

22:55 Mortdecai

00:40 Proprio lui?

02:35 Le vite degli altri

25 Rai Premium

21:20 Purché finisca bene

23:05 Il Paradiso delle Signore Daily 4

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 La commessa

23:15 Camgirls Made in Italy

00:00 Sticky: l’amore fai da te

01:15 #Ilpiaceresecondolei

03:15 Il piacere è tutto mio! La magia dell’autoerotismo

04:00 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

21:10 Jackie Brown

23:00 Witness – Il testimone

01:00 Alì

03:00 I misteri di Shadow Island – Matrimonio senza lo sposo

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Dreamer – La strada per la vittoria

23:05 My Fair Lady

01:55 La compieta preghiera della sera

02:15 Santo Rosario

02:15 Terra Santa News

29 LA7d

20:20 La cucina di Sonia

21:30 Lie to me

00:50 I misteri di Parigi

02:40 I menù di Benedetta

04:35 Tg La7

30 La 5

20:10 Love Is in The Air I, 118

21:10 Un Natale Stellato – Magic Night

22:55 All i Want For Christmas – il Regalo Più Bello – Magic Night

00:42 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

21:10 90 giorni per innamorarsi: vita da single – Tutta la verità

01:05 Piedi al limite – Bolle

01:55 Piedi al limite – Brutte cose

02:50 Piedi al limite – L’alieno

03:40 Piedi al limite – Dita dei piedi

04:30 Piedi al limite – Alligatori

34 Cine34

22:05 Pasqualino Settebellezze

00:23 Piccolo grande schermo ’21

00:36 Dietro gli occhiali bianchi

02:41 Fuga di cervelli

04:17 Storie d’amore con i crampi

35 Focus

20:15 La Regina del Nord – Alla Scoperta della Lince

21:15 Esodo: Alla Ricerca delle Prove

23:15 Dove Fuoco e Ghiaccio Si Incontrano – Le Meraviglie del Parco Di Yellowstone

00:15 Il Ritorno Dei Predatori – Le Meraviglie del Parco di Yellowstone

01:15 Sulle Tracce Dei Pitti – Cose di Questo Mondo VII

02:00 Casi con Gravi Conseguenze – Casi Freddi della Storia Antica

38 Giallo

21:10 Vera

23:05 Modern Murder – Due detective a Dresda – Omicidio in diretta

00:50 I misteri di Brokenwood

02:40 A Crime To Remember – Il segreto di Alice

03:35 A Crime To Remember – La scorsa notte

04:25 A Crime To Remember – Alla fine rimase uno

39 TOP Crime

20:16 L’ Affarista – Rizzoli & Isles III

21:10 La Signora in Giallo: L’Ultimo Uomo Libero

22:57 Poirot: Carte in Tavola

49 Spike TV

21:30 Spartacus

02:20 Building Alaska

03:20 I boss del recupero

52 DMAX

20:20 I signori della neve – Tutti a lavoro

21:25 I signori della neve – Aspettando il freddo

22:20 Airport Security: Europa

00:05 Destinazione paura – L’hotel Statler

00:55 Destinazione paura – il seminario

01:45 Ufo: incontri ravvicinati

03:05 Lost: svaniti nel nulla – Alla ricerca del volo MH370

03:50 Lost: svaniti nel nulla – Atlantide perduta

04:40 Video del tubo – per grandi e piccini

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021

20:25 Scritto, letto, detto: Enrico Passaro

20:30 Le Storie di Passato e presente

21:10 Detroit

23:30 Dirò del Rodi

00:00 Rai News Notte

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:25 Vintage Voltage – Volkswagen Karmann

21:15 Vintage Voltage – Classic Speedster

22:15 Vintage Voltage – Fiat 500

23:05 Vintage Voltage – Lancia Fulvia

00:05 Vintage Garage – Sunbeam Alpine Harrington Serie C

01:00 Vintage Garage – Austin Mini Mk1 Morris

01:50 Affari a quattro ruote – Austin Mini Mk1

02:40 Affari a quattro ruote – Mercedes 230E

66 Italia 2

20:20 Un Ninja della Foglia – Naruto Shippuden

20:45 Un Anbu del Clan Uchiha – Naruto Shippuden

21:15 La Tregua – Mom

21:40 Cercasi Casa Disperatamente – Mom

22:05 Tale Mamma… Tale Nonna – Mom

22:35 Perché Non Ho Mai Ragione? – Mom

23:00 Riabilitazione – Mom

23:25 Three… Extremes

01:45 Missione: Sharingan – Naruto Shippuden

02:05 Un Ninja della Foglia – Naruto Shippuden

02:25 Un Anbu del Clan Uchiha – Naruto Shippuden

02:48 Simulcast Radio 101