Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 5 gennaio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Heidi

23:25 TG1 Sera

23:30 Piccola Lady

01:15 RaiNews24

01:42 Che tempo fa

01:50 Speciale Sottovoce: In ricordo di Umberto Eco

02:20 Zoom – Di Maestro in Maestro

02:55 Le Avventure di Pinocchio S1E2

03:55 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Kalipè – Meraviglioso

23:30 Data Comedy Show

00:20 I Lunatici

01:50 Boris – Il film

03:30 Rex

3 Rai 3

20:00 Anteprima – Caro Battiato

20:25 Generazione bellezza – Borghi di vita

20:50 Un posto al sole

21:20 Caro Battiato con Pif

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 L’ultimo eroe. Viaggio nell’Italia del Milite Ignoto

02:05 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:20 Zona Bianca

00:52 Lo Sbirro, il Boss e la Bionda

02:41 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:59 Musicaneve 1982

03:54 Mark il Poliziotto

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Caduta Libera – Campionissimi

00:45 Tg5

01:20 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

01:48 La Meravigliosa Storia di Fantaghirò

03:11 La Band di Rosie – Abby’s

03:58 Il Pesce – Abby’s

04:44 Morte Al Circo – R.I.S. 4 Delitti Imperfetti

6 Italia 1

20:24 Giurisdizione – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Big Game – Caccia Al Presidente

23:10 Dark Shadows

01:15 Pisolino Porcellino – Izombie

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 Il Fantasma di Zorro – Cose di Questo Mondo

03:16 Strani Simboli Nel Deserto – Cose di Questo Mondo

04:00 Una Nube Sulla Felicità – Magica, Magica Emi

7 LA7

20:00 Tg La7

20:30 In Onda

20:35 Speciale Non è L’Arena

00:30 Tg La7

00:40 Milk

03:00 L’aria che tira

8 TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Friends: The Reunion

23:20 Due cuori e una provetta

01:10 Uno chef per Natale

02:55 Lady Killer

04:25 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Wild Teens – Contadini in erba

23:15 Parker

01:25 Airport Security Spagna

20 Venti

20:13 La Minimizzazione Manipolatoria – The Big Bang Theory VII

20:36 La Prossimità del Posto di Lavoro – The Big Bang Theory VII

21:05 X-Men Le Origini – Wolverine

23:25 Hunger Games – il Canto della Rivolta: Parte 2

01:50 Il Passato – Blindspot

02:29 Ci Annebbia la Vsta – Blindspot

03:09 Passo Dopo Passo – Mom III

03:29 Ritorno di Fiamma – Mom III

21 Rai 4

20:37 Scorpion S1E6 – Veri colori

21:23 Valhalla

23:09 Miti & Mostri – S1E3

23:59 Rupture

01:44 Batman II ep.31

02:12 Batman II ep.32

02:34 Charlie’s Angels S4E12 – Caccia agli Angeli

03:20 Charlie’s Angels S4E13 – Angeli e oro

22 Iris

20:05 Finché Morte Non Ci Separi – Walker Texas Ranger

21:00 Jurassic Park

23:30 Scuola di Cult, 35

23:36 Darkman

01:27 That’s Amore! Due Improbabili Seduttori

03:07 Lo Specialista

04:53 Chi Dice Donna Dice Donna

23 Rai 5

20:14 Great Australian Railway Journeys – Pros

21:15 Pollini suona Beethoven: Op. 109 110 111

22:15 Oltre il genio: Benedetti Michelangeli

23:36 Paul Butterfield – Suonare con il cuore

01:13 Rock Legends Bee Gees

01:56 Rai News Notte

24 Rai Movie

20:25 Stanlio e Ollio – I due legionari

21:10 Il professor Cenerentolo

22:50 Pane, amore e…

00:35 Rocco e i suoi fratelli

03:45 Il tesoro di Vera Cruz

25 Rai Premium

20:15 Don Matteo 5 – Cavallo vincente ep. 20

21:20 Sabato, Domenica e Lunedi

23:20 Sono Gassman Vittorio, Re della commedia

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Ice Quake

23:00 La commessa

00:40 Camgirls Made in Italy

01:25 Sticky: l’amore fai da te

02:45 Into – Dimmi cosa ti piace

03:25 Moulin Rouge – Dentro la magia

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:05 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:10 I misteri di Aurora Teagarden: Scomparsi nel nulla

23:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

02:30 16 anni e Incinta The Movie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 A.D. – La Bibbia continua

00:15 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Operazione sottoveste

23:40 Miss Potter

01:30 La cucina di Sonia

02:00 Damages

04:15 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Love Is in The Air I, 124

21:10 Ruby Red III – Verde Smeraldo

23:20 Non Avrei Potuto Farcela Senza di Te – Legacies II

00:20 Ecco Perché Non Affidiamo i Piani Ai Muppet Babies – Legacies II

01:21 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Eleonora e Teresa vs. Francesca e Rita

21:25 90 giorni per innamorarsi: e poi… – Desideri

23:15 Piedi al limite – Croste

00:10 Piedi al limite – Bolle

01:00 Piedi al limite – Frankenstein

01:50 Piedi al limite – L’uomo elefante

02:40 Piedi al limite – Catastrofe

03:30 Piedi al limite – Sorpresa!

04:20 Piedi al limite – Amputazione

34 Cine34

21:57 Segreti di cinema – cine34 ’22 – anteprima

22:05 Al lupo! Al lupo!

00:10 Segreti di cinema – cine34 ’22

00:23 In viaggio con papà

02:29 Caino e Caino

04:05 Ettore lo fusto/il drittone

35 Focus

20:15 Le Acque Miracolose del Nuovo Mondo – Cose di Questo Mondo VII

21:15 Una Vita in Volo – Le Meraviglie del Parco di Yellowstone

22:15 Parco di Yellowstone – Lungo il Fiume Selvaggio

23:15 Battle Of Alcatraz, 1 – Alcatraz: una Prigione Sotto Assedio

00:15 Battle Of Alcatraz, 2 – Alcatraz: una Prigione Sotto Assedio

01:15 Deviazione Mortale – Indagini Ad Alta Quota XVI

02:00 Il Terrore Dei Sette Mari – Ancient Discoveries II

02:45 Venezia – Città in Pericolo

03:30 Vita Da Gibbone – Into The Wild: India

38 Giallo

21:10 L’ispettore Barnaby – il re pescatore

23:10 Vera

01:10 Tatort – Scena del crimine – Avidità

03:10 A Crime To Remember

39 TOP Crime

20:16 Ragazzo Suicida – Rizzoli & Isles III

21:10 Veritas Ante Omnia – Fbi: Most Wanted I

22:03 Amicizia Pericolosa – Fbi: Most Wanted I

22:57 Post Mortem – C.S.I. – Scena del Crimine VII

23:50 Casualità – C.S.I. – Scena del Crimine VII

00:43 Parce Sepulto/Perdona i Morti – Harrow II

01:36 Sub Silentio/In Silenzio – Harrow II

02:33 Patologia Criminale – Law & Order: Unità Speciale XVII

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Spartacus

23:30 Spartacus – Gli dei dell’arena

01:30 Building Alaska

03:00 I boss del recupero

04:20 Man Caves

52 DMAX

21:25 Vado a vivere nel bosco – Paradiso in pericolo

23:15 Basket Zone

23:45 I signori della neve – Si ricomincia!

00:45 Destinazione paura – il penitenziario

01:45 Destinazione paura – in Tennessee

02:35 Ed Stafford: duro a morire – Borneo

03:30 Ed Stafford: duro a morire – Romania

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Le Storie di Passato e presente

21:10 Storie della tv. Franca Valeri

22:10 I Kennedy. L’Eredità

22:50 Piersanti Mattarella 6 gennaio 1980

23:50 Eventi – Tognazzi & Vianello

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 #Maestri Serie 4. Puntata 15

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Jaguar XJS

21:15 Affari a quattro ruote – Volvo P1800s

22:15 Auto leggendarie: Top 10 – BMW

23:15 Auto leggendarie: Top 10 – Mercedes Benz

00:10 Restauri a quattro ruote – Ford Model T del ’26

01:05 Restauri a quattro ruote – Mack Firetruck del ’47

02:00 I maghi del garage

66 Italia 2

20:15 La Determinazione di Kakashi – Naruto Shippuden

20:45 La Tecnica dell’Esercito Alleato Dei Ninja – Naruto Shippuden

21:20 Colpo Inaspettato! Zoro – la Tecnica A una Spada! – One Piece

21:45 Proteggere Gli Amici! il Sacrificio di Mocia – One Piece

22:15 Il Dramma di Barbabruna! Furioso Attacco di Luffy – One Piece

22:45 Ritorno Alla Vita – Yu Yu Hakusho – Ghost Files

23:16 I Tre Demoni – Yu Yu Hakusho – Ghost Files

23:41 Austin Powers la Spia Che Ci Provava

01:40 La Squadra Sette – Naruto Shippuden

02:01 La Determinazione di Kakashi – Naruto Shippuden

02:26 La Tecnica dell’Esercito Alleato Dei Ninja – Naruto Shippuden

02:54 Simulcast Radio 101