Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 30 dicembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 30 dicembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 I fratelli De Filippo

00:00 TG1 Sera

00:05 Overland 22 – Pakistan: ai piedi dei giganti della Terra

01:05 RaiNews24

01:36 Che tempo fa

01:40 La legge è legge

03:05 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Show Dogs – Entriamo in scena

23:00 Speciale Un Anno di Sport

00:50 I Lunatici

02:30 I Joneses

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Generazione Bellezza – Un paese in vetta

20:45 Un posto al sole

21:20 Rigoletto al Circo Massimo

23:20 TG Regione

23:25 TG3

23:38 Meteo 3

23:40 Rigoletto 2020 – Nascita di uno spettacolo

00:55 Stem – pt.19. Logistica

01:30 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 Domani è un Altro Giorno

23:39 Cosa Fai A Capodanno?

01:38 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:57 Sweet Charity – una Ragazza Che Voleva Essere Amata

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Caduta Libera – Campionissimi

00:45 Tg5

01:20 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

6 Italia 1

20:24 Una Visita Inattesa – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Will Hunting – Genio Ribelle

23:55 Point Break

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:22 Sport Mediaset – la Giornata

02:39 Trainspotting

04:06 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Speciale Piazza Pulita

23:10 La7 Doc

00:10 Il dottor Stranamore

02:10 In Onda

02:50 L’aria che tira

04:45 Tagadà

8 TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Spider-Man: Un nuovo universo

23:40 Hotel Transylvania

01:10 Un amore di renna

02:45 Coppie che uccidono

03:30 Lady Killer

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Whitney Houston – Stella senza cielo

23:50 Uno sguardo dal cielo

02:00 Highway Security: Spagna

02:25 Il male vicino – L’omicidio di Chicca Loffredo

03:35 Maurizio Minghella – il predatore

20 Venti

20:13 L’ Implementazione dell’Obbligo Contrattuale – The Big Bang Theory VI

20:36 La Riconfigurazione del Ripostiglio – The Big Bang Theory VI

21:05 Una Notte Da Leoni 3

23:25 Matrix Revolutions

01:55 La Fortezza della Solitudine – Supergirl

02:36 Kryptonite Rossa – Supergirl

03:14 Rockstar – Renegade V

03:54 Show Reel Serie Rete 20

04:38 Squadra Antimafia 7, 5 – Squadra Antimafia VII

21 Rai 4

20:02 Just for Laughs XVIII ep.15

21:20 Hellboy

23:17 Unbreakable – Il Predestinato

00:55 Anica appuntamento al cinema

00:58 Batman II ep.25

01:23 Batman II ep.26

01:45 Charlie’s Angels S4E4 – Vendetta per un Angelo

02:32 Charlie’s Angels S4E5 – Angeli alle nozze

03:19 Private Eyes S4E5In amore tutto è lecito

22 Iris

20:05 Abuso di Potere – Walker Texas Ranger

21:00 L’ Uomo del Giorno Dopo

00:51 Fino A Prova Contraria

02:57 State Of Play

23 Rai 5

20:20 Civilisations, l’arte nel tempo Ep8

21:15 Il Sogno del Podio – Donatella Flick Con

23:26 Prima della prima 2021

23:58 Queen, dagli esordi a Bohemian Rhapsody

00:57 Barry White, Let The Music Play

01:51 Rock legends Neil Diamond

02:13 Rai News Notte

02:16 Civilisations, l’arte nel tempo Ep8

03:11 Evolution – Il viaggio di Darwin Puntata

24 Rai Movie

21:10 Mistero a Crooked House

23:05 Quello che non so di lei

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

00:55 Shade – Carta vincente

02:30 L’amore ai tempi del colera

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 5 – Le elezioni del cuore

21:20 Carla

23:25 Euforia

01:00 La Squadra 7 – Trincee p.25

02:50 Memory – p.6

03:30 Crociere di nozze – Sardegna

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Machete Kills

23:15 Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno

00:10 Love Jessica

01:15 Sesso prima degli esami

02:05 Cougar: amanti della gioventù

03:00 Into – Dimmi cosa ti piace

03:45 Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore

27 Paramount Network

21:10 Solitary Man

23:00 Tutte le cose che non sai di lui

01:00 Non sono pronta per Natale

03:00 16 anni e Incinta

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 My Fair Lady

23:50 Per legge e per amore

00:30 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:55 La cucina di Sonia

21:30 Ma come fa a far tutto?

23:20 Il matrimonio che vorrei

01:20 La cucina di Sonia

01:50 I menù di Benedetta

01:50 Tg La7

30 La 5

20:10 Love Is in The Air I, 112

21:10 Una Tata Magica – Magic Night

23:00 A Cinderella Story: Once Upon A Song – Magic Night

00:43 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Noemi e Matteo vs. Umberto e Damiano

21:25 Vite al limite – Michael

23:05 Il re del bisturi – un naso nuovo per andare all’altare

23:45 Il re del bisturi – Speciale

00:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Santa Claus

01:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Escrescenze

02:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – L’esorcista

03:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Ritorni

34 Cine34

20:10 Sapore di te

22:06 I laureati

23:48 Il barbiere di Rio

01:54 Non chiamatemi papà

03:39 Parigi, o cara

35 Focus

20:15 Il Mistero della Mummia Nel Deserto – Cose di Questo Mondo III

21:15 Venezia Misteriosa

22:15 Atene – Le Città Nascoste

23:15 Ferrari: Race To Immortality

01:00 Dentro la Grande Muraglia dello Spazio – Universo Ai Raggi X IV

01:50 Un Morto Eccellente – Casi Freddi della Storia Antica

02:26 Tgcom24

02:28 30/12/2021 – Meteo Focus

02:30 La Migrazione – Beautiful Serengeti

38 Giallo

20:00 Miss Fisher: delitti e misteri – Articoli al veleno

21:10 Modern Murder – Due detective a Dresda – Omicidio in diretta

22:55 I misteri di Brokenwood

00:45 Law & Order – i due volti della giustizia – Minorenni alla sbarra

01:35 Law & Order – i due volti della giustizia – Dietro la maschera

02:25 A Crime To Remember – una bestia con il distintivo

39 TOP Crime

20:16 Bruciando la Casa – Rizzoli & Isles II

21:10 Un Lavoretto Facile Facile – The Closer VII

22:03 Sotto Controllo – The Closer VII

22:57 Legami di Sangue – C.S.I. – Scena del Crimine VI

23:50 La Testa Mozzata – C.S.I. – Scena del Crimine VI

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Maurizio Battista: Papà, perché lo hai fatto?

23:30 Spartacus

01:30 Building Alaska

03:00 I boss del recupero

04:10 Man Caves

52 DMAX

21:20 La febbre dell’oro – Crisi nel Klondike

23:10 La febbre dell’oro: speciale – una stagione milionaria

00:05 Cose di questo mondo

01:50 La città fantasma – Benvenuti in America

02:40 La città fantasma – Lo sai se sei morto

03:30 La città fantasma – Non aveva un volto

04:20 La città fantasma – Stalker

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:25 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021

20:30 Le Storie di Passato e presente

21:10 a.C.d.C. Angkor: nuove scoperte

22:10 a.C.d.C. Hasekura. Un samurai in Vaticano

23:10 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021

00:30 #Maestri Serie 4. Puntata 22

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:30 Affari a quattro ruote – Lotus Elan

21:20 Affari a quattro ruote – la Porsche 944

22:15 Pike’s Peak – Gara verso le nuvole

00:00 Nel nome del turbo – NASCAR dream

00:55 Nel nome del turbo – Motore: acceso!

01:45 Nel nome del turbo – la corsa

02:40 Nel nome del turbo – Fotofinish

66 Italia 2

20:15 La Morte di Minato – Naruto Shippuden

20:45 Le Cellule di Hashirama – Naruto Shippuden

21:15 Sospesi Nel Tempo

23:20 Scontro Nel G5! Smoker Contro Vergo – One Piece

23:51 Entra in Scena Momonosuke! il Piccolo Drago – One Piece

00:20 Bufera di Neve! la Ciurma di Cappello di Paglia Contro Mone – One Piece

00:50 Un Amico per la Pelle – Yu Yu Hakusho – Ghost Files

01:20 Prova D’Amore – Yu Yu Hakusho – Ghost Files

01:45 Una Maschera Che Nasconde il Cuore – Naruto Shippuden

02:10 La Morte di Minato – Naruto Shippuden

02:35 Le Cellule di Hashirama – Naruto Shippuden

03:03 Simulcast Radio 101