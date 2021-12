Fausto era scomparso da Bassano Romano il 10 dicembre. A distanza di cinque giorni e dopo gli appelli di Chi l’ha visto? e di Penelope Lazio, è stato appena ritrovato.

Ritrovato Fausto, il 59enne scomparso da Bassano Romano: ecco come sta

I primi avvistamenti parlavano appunto di una sua possibile presenza a Roma, in zona Saxa Rubra, e proprio lì è stato ritrovato poco fa.

Come conferma l’associazione Penelope Lazio: “Abbiamo appena avuto conferma che il sig. Fausto è stato rintracciato in zona Saxa Rubra. È in buone condizioni”. Dunque, una vicenda che si è fortunatamente conclusa per il meglio. Un abbraccio virtuale al signor Fausto da parte nostra.