Ancora non si hanno notizie del 59enne Fausto Mentuccia: l’uomo, scomparso da Bassano Romano in provincia di Viterbo lo scorso 10 dicembre, era stato avvistato in zona Saxa Rubra, a Roma, lo stesso giorno della scomparsa.

L’appello

Come riportato dal voltantino diffuso dall’associazione Penelope Lazio ODV, il signor Fausto è stato avvistato il 10 dicembre verso le 16:30 in zona Saxa Rubra; le zone da attenzionare sono soprattutto Flaminio, il Lungo Tevere e Villa Borghese.

Il 59enne è alto 1,90m, di corporatura magra; ha gli occhi castani, i capelli brizzolati, barba e baffi. Al momento della scomparsa, indossava vestiti di colore scuro.

Per maggiori informazioni o avvistamenti, contattare i recapiti riportati nel volantino sottostante: