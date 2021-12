Si chiama Fausto e vive a Bassano Romano, in provincia di Viterbo. L’uomo è tuttavia scomparso il 10 dicembre 2021. Avvistato, lo stesso giorno, a Roma, in zona Saxa Rubra, e da allora non è stato più visto. Del suo caso si occupa anche Chi l’ha visto?.

Scomparso da Bassano Romano 3 giorni fa. Avvistato a Roma il 10 dicembre: che fine ha fatto il 59enne Fausto?

La popolare trasmissione di Rai 3 ha diramato il suo identikit e la sua scheda (la trovate a fine articolo). Il 59enne si è allontanato venerdì dalla sua casa nel centro di Bassano Romano e da allora è stato visto dirigersi a piedi verso la strada provinciale Cassia, in direzione di Sutri. Lo stesso pomeriggio, intorno alle 18:30, è stato avvistato a Roma, zona Saxa Rubra.

Da allora, si sono perse le sue tracce. Fausto ha bisogno di aiuto e vi chiediamo di condividere il più possibile per aiutarci a ritrovarlo al più presto.

Come riporta la scheda diramata da Chi l’ha visto?, da cui abbiamo utilizzato l’immagine al fine di facilitare eventuali segnalazioni, riporta che l’uomo è di temperamento mite ed è incline a socializzare.

Non ha con sé né documenti, né cellulare e nemmeno il Green Pass, pur avendo fatto nel mese di novembre la terza dose del vaccino anti-Covid-19. Di seguito, la scheda riassuntiva con l’identikit e i segni particolari di Fausto. Aiutateci a ritrovarlo.

Scheda di Chi l’ha visto?