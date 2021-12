Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 24 dicembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 24 dicembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

21:30 Un’avventura tra i ghiacci

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il mio valzer di Natale

3 Rai 3

20:00 Blob

20:10 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:25 Circo da Montecarlo

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 L’ Amore Non Va in Vacanza

00:17 La Fabbrica del Sorriso – una Storia Speciale

00:31 Le Nuove Comiche

02:22 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:42 Totò e Marcellino

04:18 Come Eravamo

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Concerto di Natale

01:00 Tg5

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

6 Italia 1

21:32 Una Poltrona per Due

00:00 Gremlins

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 Gremlins 2-La Nuova Stirpe

04:12 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Speciale Don Pasta

21:35 Insonnia d’amore

23:35 La vita è meravigliosa

02:00 Quel treno per Yuma

03:45 La7 Doc

8 TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Il disegno del Natale

23:15 Il club di Natale

00:55 Come neve a Natale

02:35 Lady Killer

04:00 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:35 I migliori Fratelli di Crozza

23:10 La confessione

00:25 I migliori Fratelli di Crozza

02:05 Airport Security Spagna

20 Venti

20:13 La Peculiarità del Numero 43 – The Big Bang Theory VI

20:36 L’ Escalation del Posto Auto – The Big Bang Theory VI

21:05 Il Signore Degli Anelli – la Compagnia dell’Anello

00:54 Reactron – Supergirl

01:35 Il Super Treno – Supergirl

02:14 Il Giudice Nel Mirino – Renegade IV

03:13 Show Reel Serie Rete 20

04:16 Squadra Antimafia 6, 9 – Squadra Antimafia VI

21 Rai 4

21:20 Peter Pan

23:12 La forma dell’acqua – The Shape of Water

01:22 Anica appuntamento al cinema

01:26 L’ora nera

02:55 A Lonely Place to Die

22 Iris

20:06 Il Dirottamento – Walker Texas Ranger

21:00 Mission: Impossible

23:01 Trappola di Cristallo

23 Rai 5

20:20 Civilisations, l’arte nel tempo Ep 3 – I

21:15 Concerto di Natale dal Teatro alla Scala

22:25 Visioni di Dante

23:11 Terza Pagina Pt.11

23:37 Terza Pagina Puntata 12

00:02 Queen, dagli esordi a Bohemian Rhapsody

00:59 Rai News Notte

01:01 Rock legends – REM

01:24 Rai News Notte

01:24 Barry White, Let The Music Play

01:25 Rock legends – REM

01:47 Barry White, Let The Music Play

24 Rai Movie

21:10 La cena di Natale

22:50 Troppo forte

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

00:55 The Tree of Life

03:15 Forza bruta

25 Rai Premium

20:15 Don Matteo 5 – Acque avvelenate ep.14

21:20 Blanca – p.6

23:15 Un Professore – p.6

01:10 L’Uomo che sognava con le aquile

03:20 Crociere di nozze – Dubai

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 L’ultimo amore di Casanova

23:10 Metamorphoses – La schiavitù della perfezione

00:35 Edoné: la sindrome di Eva

01:35 Kinky Business – La bottega delle fantasie

02:30 Viaggio nel desiderio femminile

03:25 Hugh Hefner, il padre di Playboy

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:00 Se solo fosse vero

22:00 Può succedere anche a te

00:00 Polo Nord – Il potere magico del Natale

02:00 Natale a Pemberley Manor

04:00 Mini Natale

28 TV2000

21:05 Bianco Natale

23:20 Concerto Christmas in Vienna

00:55 La compieta preghiera della sera

00:55 Santo Rosario

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

21:00 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 I menù di Benedetta

04:05 Meteo – Oroscopo

30 La 5

20:10 Love Is in The Air I, 100

21:10 Un Desiderio per Natale – Magic Night

22:50 Quattro Fantasmi per un Sogno – Magic Night

00:51 X-Style

01:28 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:15 Il boss delle cerimonie – il battesimo di Alfonso

20:50 Il boss delle cerimonie – Assunta e Giuseppe

21:25 Il castello delle cerimonie – il battesimo di Mattia

21:55 Il castello delle cerimonie – il battesimo di Teresa

22:25 Il castello delle cerimonie – Giusy e Beppe

23:00 Il castello delle cerimonie – Comunione Karol

23:35 Il castello delle cerimonie – Michela e Mirko

00:10 Dr. Pimple Popper: i 12 pop del Natale

01:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Protuberanze

02:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bolle misteriose

34 Cine34

22:06 Matrimonio a Parigi

23:53 Matrimonio alle Bahamas

01:41 Scusate il ritardo

03:33 Dentro lo schermo – filler cine34

04:02 Buonanotte… avvocato!

35 Focus

20:15 Il Sangue di Petra – Cose di Questo Mondo III

21:15 Alla Scoperta del Webb Telescope

22:15 In Cerca del Pianeta B – la Grande Sfida del Webb Telescope

00:15 Pompei di Notte, 1 – Pompei di Notte

38 Giallo

21:05 Grantchester

23:05 I misteri di Murdoch – Tutto ciò che luccica

00:05 I misteri di Murdoch – il diavolo indossa stecche di balena

01:00 Law & Order – i due volti della giustizia – Incendio doloso

01:55 Law & Order – i due volti della giustizia – Diritto di scelta

02:45 Law & Order – i due volti della giustizia – Nel rispetto del privato

03:40 Disappeared – il condominio maledetto

04:25 Torbidi delitti – Scomparsa

39 TOP Crime

20:15 Morti Sospette – Rizzoli & Isles II

21:10 Il Volto del Diavolo – Chicago P.D. IV

22:03 Uno Sprazzo di Luce – Chicago P.D. IV

22:57 Sorelle – Chicago P.D. IV

23:50 In Cerca di Redenzione – Chicago P.D. IV

00:45 Pirati del Terzo Reich – C.S.I. – Scena del Crimine VI

01:38 Fumo Sospetto – C.S.I. – Scena del Crimine VI

02:34 Il Custode di Mio Fratello – Chicago P.D. VII

03:28 Falso Positivo – Chicago P.D. VII

04:22 La Mano di Cenere – Bones V

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Stone

23:30 Spartacus

01:30 Shadow Man – Il triangolo del terrore

03:20 I boss del recupero

52 DMAX

21:15 Il mistero della Valle dei Re

23:10 Il boss del paranormal – Brividi e polvere

00:10 Il boss del paranormal – il fantasma del narcos

01:05 Il boss del paranormal – Area…52

02:00 Il boss del paranormal – L’uomo che sussura ai mostri

02:55 Il boss del paranormal – Chi è stato?

03:50 Il boss del paranormal – Entità e presenze

04:40 Life Below Zero – Adattarsi o morire

54 Rai Storia

20:05 Il giorno e la storia

20:05 Il giorno e la storia

20:25 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021

20:30 Le Storie di Passato e presente

21:10 a.C.d.C.. Torre Eiffel

21:10 Lettere da Baghdad. Gertrude Bell

22:00 Italia viaggio nella bellezza

22:10 a.C.d.C. Il sultano e il santo

22:45 Travelogue – Destinazione Italia

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – 2004 Mini Cooper S MC40

21:15 Affari a quattro ruote – Vw T2 Panel Van

22:15 Vintage Garage – Dino Dino 246 Gt

23:10 Vintage Garage – Volkswagen

00:05 Vintage Garage – Peugeot 205 Gti

01:05 Vintage Garage – una Ferrari 400

02:05 Reperti d’assalto

03:00 Reperti d’assalto – Completamente scomposto

03:50 Reperti d’assalto

66 Italia 2

20:15 Izanagi e Izanami – Naruto Shippuden

20:45 Ti Amerò Sempre – Naruto Shippuden

21:15 The Visit (Di M. Night Shyamalan)

23:16 Capitan Harlock

01:21 Attivazione: Izanam!! – Naruto Shippuden

01:46 Izanagi e Izanami – Naruto Shippuden

02:06 Ti Amerò Sempre – Naruto Shippuden

02:29 Simulcast Radio 101