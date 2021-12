Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 23 dicembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 23 dicembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 The voice senior

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Un Natale senza tempo

23:30 Anni 20 Notte

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Città segrete: Berlino

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 The Family Man

00:05 La Morte Ti Fa Bella

02:09 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:28 Vacanze Sulla Neve

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Caduta Libera – Campionissimi

00:45 X-Style

01:25 Tg5

02:00 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

6 Italia 1

20:24 Ognuno è Artefice del Suo Destino – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Now You See Me 2

23:55 Un Amico Molto Speciale

01:35 Supereroi – Ciak Speciale

01:38 A Qualcuno Piace il Disordine – Izombie

02:21 Studio Aperto – la Giornata

02:33 Sport Mediaset – la Giornata

02:48 La Battaglia per la Manica – Come Funziona il Canale della Manica

03:34 Ultima Frontiera – Come Funziona il Canale della Manica

04:20 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Speciale Piazza Pulita

23:10 Mangia, prega, ama

00:55 Tg La7

01:55 Otto e mezzo

02:35 ArtBox

03:05 L’aria che tira

8 TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Un Natale con i fiocchi

23:25 Tutto merito del Natale

01:05 Natale tra i monti Blue Ridge

02:40 Coppie che uccidono

04:05 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Leggenda di un amore: Cinderella

23:50 Resta anche domani

01:50 Airport Security Spagna

20 Venti

20:13 L’ Obliterazione Estrattiva – The Big Bang Theory VI

20:36 La Configurazione Abitativa – The Big Bang Theory VI

21:05 Hunger Games – la Ragazza di Fuoco

00:01 X-Men: Conflitto Finale

02:06 Via, Più Veloce della Luce! – Supergirl

02:46 Più Forti, Insieme. – Supergirl

03:24 Fuga per Tre – Renegade IV

04:06 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:06 Seal Team S4E8

20:55 Just for Laughs S18E10

21:21 Con Air

23:25 Il Negoziatore

01:58 Anica appuntamento al cinema

02:01 Batman II ep.17

02:24 Batman II ep.18

22 Iris

20:05 Visioni di Morte – Walker Texas Ranger

21:00 Passenger 57 – Terrore Ad Alta Quota

22:56 1997 Fuga Da New York

00:57 Alexander

03:51 I Love Radio Rock

23 Rai 5

20:21 Civilisations, l’arte nel tempo Ep 2 – I

21:15 Balletto – Excelsior

23:15 Prima della Prima – Macbeth

23:45 Joni Mitchell, Woman of Heart and Mind

01:09 Rai News Notte

01:13 Classic Albums: Carly Simon – No Secrets

24 Rai Movie

21:10 Master & Commander

23:35 Bohemian Rhapsody

02:00 Movie Mag

02:25 Anica – Appuntamento al cinema

02:30 Papillon

25 Rai Premium

20:10 Don Matteo 5 – Sogno spezzato ep.12

21:20 Blanca – p.5

23:10 “Mood to 2030” – Felicità

23:20 “Mood to 2030” – Inclusione

23:30 Non è un paese per giovani

01:20 La Squadra 7 – Dentro la tela del ragno

03:25 La Nave dei Sogni – Zambia

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 Machete

23:15 Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno

00:10 Linda Lovelace – La vera gola profonda

01:50 Sesso prima degli esami

02:40 Donne di strada

03:35 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

04:15 More Sex Please, We’re British

27 Paramount Network

20:00 La casa nella prateria

21:10 Tutte le cose che non sai di lui

23:00 Prima o poi mi sposo

01:00 The Truman Show

03:00 Un weekend da bamboccioni 2

28 TV2000

20:00 Novena di Natale tra meraviglia e stupore

20:30 TG 2000

20:55 Piccole donne

23:00 Per legge e per amore

23:40 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

21:00 La cucina di Sonia

21:30 Gazzetta sports awards 2021

23:25 Nadia Comaneci – Sport e potere

00:25 La cucina di Sonia

02:20 I menù di Benedetta

04:10 Tg La7

30 La 5

20:10 Love Is in The Air I, 98

21:10 Tutti Insieme Inevitabilmente – Magic Night

22:50 Scrivimi una Canzone – Magic Night

00:52 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti – Giusi e Letizia vs. Rosalia e Leonardo

21:20 Vite al limite – Isaac

23:10 Dottoressa Smile

00:05 Il re del bisturi – un intervento per due

00:40 Il re del bisturi – un seno nuovo per Martina

01:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cicatrici

02:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Salpiamo

03:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la cisti

34 Cine34

20:10 Un sacco bello

22:06 Ole’

00:10 Vacanze in America

01:49 Il ragazzo del pony express

03:17 Sposi

04:51 Dentro lo schermo – filler cine34

35 Focus

20:15 La Lancia Sacra – Cose di Questo Mondo III

21:15 Gerusalemme Misteriosa

22:15 Il Cairo – Le Città Nascoste

23:15 Quando Le Balene Avevano Le Zampe

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – il furbo detective

21:10 Modern Murder – Due detective a Dresda – la guerra dei poveri

23:10 Elementary – Enigma

00:10 Elementary – Ferisci me, ferisco te

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Paura a New York

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Reality Show

03:00 Disappeared – Fuori dal mondo

03:50 Torbidi delitti – Cos’è successo nel bosco?

04:40 Torbidi delitti – Punto di non ritorno

39 TOP Crime

20:16 Stupratore Seriale – Rizzoli & Isles II

21:10 Problema Sconosciuto – The Closer VII

22:03 Recidivo – The Closer VII

22:57 Kiss-Kiss, Bye Bye – C.S.I. – Scena del Crimine VI

23:50 Killer – C.S.I. – Scena del Crimine VI

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Maurizio Battista: Cavalli di razza e vari puledri

23:30 Spartacus

01:30 Building Alaska

03:00 I boss del recupero

04:10 Airport 24/7: Miami

52 DMAX

21:25 Uomini di pietra – Insieme ce la faremo

22:20 Predatori di gemme

00:10 Cose di questo mondo – Sangue nell’Eden

01:05 Cose di questo mondo – Fantasmi

02:00 Cose di questo mondo – il cannibale

54 Rai Storia

20:05 Il giorno e la storia

20:05 Il giorno e la storia

20:25 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021

20:25 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021

20:30 Le Storie di Passato e presente

20:30 Le Storie di Passato e presente

21:10 Storie della tv. Oltre confine

21:10 a.C.d.C.. Torre Eiffel

22:10 I Kennedy. Segreti di Famiglia

22:10 a.C.d.C. Il sultano e il santo

23:00 a.C.d.C. La navigazione egizia del Mar Rosso

23:10 Diario Civile. Rapido 904

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Ford Sierra Cosworth

21:15 Affari a quattro ruote – 1972 Datsun 510

22:15 Dal pollaio alla pista – Fiat X1/9 Silhouette. 1a parte

23:20 Mud War – A prova di fango

01:15 Drive Me Crazy – Formula Predator’s

01:50 Drive Me Crazy – Flat Track

02:25 Salt Lake Garage – Dodge e Pick-up

66 Italia 2

20:15 Kabuto Yakushi – Naruto Shippuden

20:45 Attivazione: Izanam!! – Naruto Shippuden

21:15 Capitan Harlock

23:20 Si Accende Lo Scontro! Luffy Vs Caesar – One Piece

23:51 Do Flamingo! L’Uomo Che Trama Nell’Ombra! – One Piece

00:20 Luffy in Difficoltà!? la Gelida Morsa di Mone! – One Piece

00:50 1 – Yu Yu Hakusho – Ghost Files

01:20 Yu Yu Hakusho: Ghost Files, 2 – Yu Yu Hakusho – Ghost Files

01:45 Kabuto Yakushi – Naruto Shippuden

02:10 Attivazione: Izanam! – Naruto Shippuden

02:30 Simulcast Radio 101