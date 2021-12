Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 7 dicembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 7 dicembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

17:45 Macbeth – La scala

19:40 Tg1

19:55 Macbeth – La Scala

21:50 La stagione della Caccia – C’era una volta Vigata

00:00 Tg1 5 min

00:05 La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata

Rai 2

18:50 Blue Bloods

19:40 Bull 2×07

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 Il Collegio 6×06

23:55 Data Comedy Show

Rai3

19:30 Tg R

20:00 Blob

20:15 Che Succede?

20:45 Un posto al sole

21:25 CartaBianca

00:00 Linea Notte



Canale 5

18:45 Caduta libera

20:00 TG5

20:35 Striscina la notizina

20:45 Milan – Liverpool

23:00 Post partita

Italia 1

19:25 CSI 12

20:30 NCIS 6

21:25 Le Iene Show

1:10 I Griffin 20×14-15

Rete 4

19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Stasera Italia

21:30 Fuori dal Coro

00:55 Un Killer tra noi

La7

18:00 Ghost Whisperer

20:00 TgLa7

20:30 In Onda

21:15 DiMartedì

00:45 Tg La7

Tv8 (ch. 125 Sky)

19:25 Piatto Ricco

20:30 Guess My Age

21:30 Un Natale con Amore

23:15 Natale a Rocky mountain

Nove (ch. 149 Sky)

19:30 Cash or trash 1a tv

20:30 Deal with

21:35 True Lies

Serie e Film in Tv Guida Tv martedì 7 dicembre

Le Serie Tv in Chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Elementary 05×17-18

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 05×17-18 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 Harrow 1×09-10

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 1×09-10 Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 True Justice 1×07

Le Serie Tv Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Yellowstone 3×09-10



(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 3×09-10 Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Chicago Med 7×04 1a Tv + Chicago Fire 10×04 1a Tv + Chicago PD 9×04 1a Tv

(ch. 112) ore 21:15 7×04 1a Tv 10×04 1a Tv 9×04 1a Tv Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 I misteri di Whistable Pearls 1×03-04 1a Tv

(ch. 114) ore 21:15 1×03-04 1a Tv Fox (ch. 116) ore 21:00 Impeachment American Crime Story 3×09 1a Tv

(ch. 116) ore 21:00 3×09 1a Tv PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Rush Hour 1×09 – 10

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Premium Stories (ch 126 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Famous in Love 2×01-02

(ch 126 sat 462 dtt pay) ore 21:15 2×01-02 Premium Action (ch 128 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Gotham 5×01-02

(ch 128 sat 459 dtt pay) ore 21:15 5×01-02 Laf (ch. 135 Sky) ore 21:10 Hammarvik – Amori e altri omicidi 1×07-08

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 Taken 3 L’ora della verità

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Godseng – Il male è rinato

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Chisum

Rai 5 (ch. 23 dtt 13 TivùSat) ore 21:15 In Her Shoes – Se Fossi Lei

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 End of Justice

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Un’estate d’amore

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 5 appuntamenti per farla innamorare

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Senti chi parla 2

Tv2000 (ch 28 dtt 157 Sky) ore 20:50 L’erba del vicino è sempre più verde

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Lui è peggio di me

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:25 Spiders

I Film sulle pay tv

Comedy Central (ch. 129 Sky) ore 21:00 Ex Amici come Prima

Sky Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Dracula Untold

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 L’avventura di un matematico

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 La cena di Natale

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Shrek

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Behind Enemy Lines

Sky Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 In fondo al bosco

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Sliding Doors

Sky Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Lovely Boy

Sky Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Il club dei divorziati

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Troy

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Oliver Twist

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Tutta colpa di Freud



