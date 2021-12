Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 20 dicembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Blanca

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Alla ricerca di Dory

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

23:20 La versione di Fiorella

00:00 TG3 Linea notte

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:47 The Jackal

03:02 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:20 Superclassifica Show 1981

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

6 Italia 1

20:24 Contraddizioni – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Die Hard – un Buon Giorno per Morire

23:30 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:27 Parte Prima – la Northen Line

03:11 Parte Seconda – la Central Line

03:55 Per il Bene della Squadra – Nemica in Squadra

04:17 In Piedi, Ayuhara – Complesso D’Inferiorità

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Grey’s Anatomy

23:20 Gazzetta Sports Awards – 2021

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Camera con vista

02:20 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Indiana Jones e il tempio maledetto

23:50 Il collezionista di ossa

01:55 MIIB – Men in Black II

03:30 Coppie che uccidono

04:10 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Little Big Italy – Stoccolma

23:00 Little Big Italy – Praga

00:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

20 20 — Venti

20:13 Il Riflesso del Conto Alla Rovescia – The Big Bang Theory V

20:36 La Variabile dell’Appuntamento – The Big Bang Theory VI

21:05 Una Notte Da Leoni 2

23:21 Space Jam

01:14 Un Amico di Famiglia – Close To Home II

01:54 Fare Ammenda – Close To Home II

02:33 Zio per Necessità – Renegade IV

03:13 Morte Sull’Acqua – Renegade IV

03:49 Show Reel Serie Rete 20

04:38 Squadra Antimafia 6, 5 – Squadra Antimafia VI

21 Rai 4

20:19 Just for Laughs S18E7

21:20 Elektra

22:46 Riflessi di paura

00:29 Anica appuntamento al cinema

00:32 Batman II ep.11

00:55 Batman II ep.12

01:17 Charlie’s Angels S3E12 – Angeli in cielo

02:03 Charlie’s Angels S3E13 – Angeli al traguardo

02:48 Charlie’s Angels S3E14 – Angeli in vacanza

03:33 Private Eyes S3E1 Prova a prendermi

22 Iris

20:05 L’ Uomo Giusto Al Momento Sbagliato – Walker Texas Ranger I

21:00 The Butler

23:43 Barriere

02:01 Note di Cinema

02:06 Jude

04:08 Spie Oltre il Fronte

23 Rai 5

20:15 Trans Europe Express Serie 7 Ep. 5

21:16 Sciarada

22:17 Scemo di guerra

00:02 Genesis: Sum Of The Parts

01:32 Rai News Notte

01:34 Save the Date Puntata 10

01:35 Save the Date Puntata 11

24 Rai Movie

21:10 Preparati la bara!

22:50 Un genio, due compari, un pollo

01:05 Le vite degli altri

03:25 The Grudge

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 5 – Turista inglese ep.6

21:20 The Voice Senior – p.4

23:45 Campeggio a 5 Stelle

01:25 Un caso di coscienza 2 – Un arsenale a c

03:05 Piloti 2

03:30 La Nave dei Sogni – Hawaii

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 A spasso con Bob

23:15 Edoné: la sindrome di Eva

00:20 Kinky Business – La bottega delle fantasie

01:15 Love for sale con Rupert Everett

02:10 Io, Anders e le altre 23 donne

03:40 Matrimonio a luci rosse

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:00 La casa nella prateria

21:10 Una tata per Natale

23:00 La boutique di Natale

01:00 I misteri di Shadow Island – L’ultimo Natale

03:00 I misteri di Shadow Island – Matrimonio senza lo sposo

28 TV2000

20:00 Novena di Natale tra meraviglia e stupore

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Padre Pio – Tra cielo e terra

22:40 Indagine ai confini del sacro

23:10 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

21:00 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 ArtBox

01:40 La cucina di Sonia

02:10 Like – Tutto ciò che Piace

02:40 Drop Dead Diva

03:30 I menù di Benedetta

03:30 Tg La7

30 La 5

21:10 Le Vere Luci del Natale – Magic Night

22:55 Uomini e Donne

00:24 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:15 Cortesie per gli ospiti – Mara e Sharon vs. Sabrina e Barbara

21:20 Vite al limite – Lindsey

23:10 Vite al limite – Sarah

01:00 Vite al limite – la storia di Robert

02:55 Vite al limite – Brianna

04:30 Vite al limite – Octavia

34 Cine34

22:06 Soap opera

23:48 La rivincita di Natale

01:42 Infelici e contenti

03:23 Il tigre

35 Focus

20:15 Strani Simboli Nel Deserto – Cose di Questo Mondo III

21:15 Pompei di Notte, 1 – Pompei di Notte

22:15 Sulle Tracce Dei Faraoni di Luxor – Civiltà Sepolte

23:15 L’ Atlantide Segreta di Stalin – Cose di Questo Mondo VII

00:15 L’ Apocalisse di Cui Nessuno Parla – Cose di Questo Mondo VII

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – il diavolo indossa stecche di balena

21:10 Un felice Natale in stile Murdoch

22:55 Grantchester

01:00 Law & Order – i due volti della giustizia – Amore fraterno

01:55 Law & Order – i due volti della giustizia – Massacro a scuola

02:45 Disappeared – un lungo ritorno a casa

03:45 Torbidi delitti – Attrazione fatale

04:30 Torbidi delitti – la pesca fatale

39 TOP Crime

20:16 La Vendetta – Rizzoli & Isles I

21:10 Rapina A Lama Rossa – The Mentalist III

22:03 Rapsodia in Rosso – The Mentalist III

22:57 Conflitto A Fuoco – I Parte – C.S.I. – Scena del Crimine VI

23:50 Conflitto A Fuoco – II Parte – C.S.I. – Scena del Crimine VI

00:43 La Signora in Giallo: Vagone Letto con Omicidio

02:33 Una Città in Guerra – Chicago P.D. VI

03:26 Quello Che Avrebbe Potuto Essere – Chicago P.D. VI

04:20 Sogno e Realtà – Bones IV

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Le leggende del Tempio Nascosto

23:30 Spartacus

01:30 Building Alaska

03:00 I boss del recupero

04:10 Man Caves

52 DMAX

21:25 River Monsters: World Tour

23:15 WWE Raw

01:15 Cose di questo mondo

02:50 Uomini di pietra – la resina salva blocchi

03:50 Uomini di pietra – un collaudo complicato

04:40 Uomini di pietra – i nodi vengono al pettine

54 Rai Storia

20:00 Omaggio ad Alberto Sordi. Natale

20:45 Quando nascette Ninno a Bettalemme

21:00 Domenica con Marcello Mastroianni

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Porsche 924

21:15 Affari a quattro ruote – Ford Mustang Fastback

22:15 Dal pollaio alla pista – Fiat X1/9 Silhouette. 1a parte

23:25 Dal pollaio alla pista – Fiat 500 F 1968

66 Italia 2

20:15 Presagio di Vittoria – Naruto Shippuden

20:45 Occhi Che Scrutano Le Tenebre – Naruto Shippuden

21:15 Tremors 2

23:20 Così Lontani, Così Vicini – Mom

23:45 L’ Eredità – Mom

00:15 Il Surrogato di Alvin – Mom

00:40 Tutti Contro Bonnie – Mom

01:05 Il Fattore Rischio – Mom

01:30 Il Nuovo Duo – Naruto Shippuden

01:50 Presagio di Vittoria – Naruto Shippuden

02:10 Occhi Che Scrutano Le Tenebre – Naruto Shippuden

02:33 Simulcast Radio 101