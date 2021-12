Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 17 dicembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 17 dicembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

21:30 The voice senior

23:00 TG1 Sera

23:05 TV7

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il mistero della casa sul tempo

3 Rai 3

20:00 Blob

20:10 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:25 Sergio Marchionne

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:45 Sierra Maestra – Caccia Alla Spia – The Enemy Within

01:41 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:05 Animal House

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

6 Italia 1

20:24 La Solita Routine – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:18 Due Anni di Covid – Le Iene

01:05 Angry Games – la Ragazza con L’Uccello di Fuoco

02:45 Studio Aperto – la Giornata

02:57 Sport Mediaset – la Giornata

03:12 Mega-Demolitori – Uomini & Macchine

03:58 L’ Abbattitrice Forestale e la Sega Eliportata – Uomini & Macchine

04:44 Effetto A Palloncino – Finale Sospirata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Come ti organizzo il Natale

23:15 Un bacio sotto il vischio

01:00 Un desiderio sotto il vischio

02:40 Coppie che uccidono

03:25 Lady Killer

04:05 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:35 I migliori Fratelli di Crozza

23:10 La confessione

00:30 I migliori Fratelli di Crozza

02:00 Reperti d’assalto

20 Venti

20:13 Il Malfunzione del Teletrasporto – The Big Bang Theory V

20:36 La Fibrillazione di Hawking – The Big Bang Theory V

21:05 Una Notte Da Leoni

23:19 Hunger Games

01:58 Il Figliol Prodigo – Close To Home II

02:38 Lite Stradale – Close To Home II

03:37 Nozze con Spari – Renegade IV

04:47 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:06 Seal Team III ep.20 Senza scelta

20:55 Just for Laughs S18E6

21:20 Riflessi di paura

23:24 La settima musa

01:22 Anica appuntamento al cinema

01:25 Wonderland Pt.12

02:02 Batman II ep.9

02:25 Batman II ep.10

22 Iris

20:06 Oltre il Confine – Walker Texas Ranger

21:00 Fino A Prova Contraria

23:38 Coraggio… Fatti Ammazzare

01:54 Ocean’s Thirteen

03:58 I Falchi della Notte

23 Rai 5

20:15 Trans Europe Express Serie 7 EP. 4

21:15 Art Night Puntata 8 – Muoversi!

23:06 Save the Date Puntata 11

23:37 Terza Pagina Puntata 10

00:30 Classic Albums: Carly Simon – No Secrets

01:28 Rai News Notte

24 Rai Movie

21:10 Bohemian Rhapsody

23:40 Papillon

02:20 Anica – Appuntamento al cinema

02:25 Io & Marley

04:10 Sogni e bisogni – Sant’Analfabeta

25 Rai Premium

20:15 Don Matteo 5 – Falso d’autore ep.4

21:20 Blanca – p.4

23:10 Un Professore – p.5

01:15 L’Ispettore Sarti – Fiori alla memoria e

02:15 L’Ispettore Sarti – Rapiti si nasce ep.1

03:30 La Nave dei Sogni – Los Angeles

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Curiosa

23:25 Shame

01:25 Science, Sex and the Ladies – Tutto sull’orgasmo femminile

03:05 Love for sale con Rupert Everett

03:55 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:00 La casa nella prateria

21:10 La casa nella prateria – L’ultimo addio

23:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Guerra e Pace

21:10 Appena in tempo per Natale

23:00 Effetto Notte – TV2000

23:30 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

21:00 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 La Mala Educaxxxion

03:05 I menù di Benedetta

04:05 Tg La7

30 La 5

21:10 Family For Christmas – Magic Night

23:00 Uomini e Donne

00:30 X-Style

01:09 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Marta e Rosaria vs. Mara e Alessandra

21:25 Bake Off Italia: dolci in forno – la finale

23:10 Il castello delle cerimonie – il battesimo di Lorenzo Leone

23:40 Il castello delle cerimonie – il matrimonio di Ornella e Federico

00:10 Piedi al limite – Massa misteriosa

01:00 Piedi al limite – Alligatori

01:50 Piedi al limite – Doppio dito

02:40 Piedi al limite – 12 dita

03:30 Piedi al limite – i dottori sono i peggiori pazienti

04:20 Piedi al limite – Piedi da ET

34 Cine34

20:09 La poliziotta della squadra del buon costume

22:05 La poliziotta a New York

23:55 La dottoressa preferisce i marinai

01:40 La dottoressa ci sta col colonnello

03:06 Mak pigreco 100

04:46 Dentro lo schermo – filler cine34

35 Focus

20:15 Il Fantasma di Zorro – Cose di Questo Mondo III

21:15 I Primi Tre Giorni – 3/11 Tsunami

22:15 Il Primo Anno – 3/11 Tsunami

23:15 Rivivere Pompei

00:15 La Piramide Allagata – Civiltà Sepolte: i Misteri del Nilo

01:08 Tg5 Start

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – Murdoch e il tempio della morte

21:10 Grantchester

23:10 I misteri di Murdoch – Le verità sepolte

00:10 I misteri di Murdoch – Alta tensione

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Conto alla rovescia

02:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Armi on line

03:00 Disappeared – il sentiero del ranger

03:50 Torbidi delitti – Le verità nascoste

04:40 Torbidi delitti – Oasi di morte

39 TOP Crime

20:15 L’ Apprendista Assassino – Rizzoli & Isles

21:10 Ragazze Problematiche – Chicago P.D. IV

22:03 Una Doppia Vita – Chicago P.D. IV

22:56 Un Improbabile Sosspettato – Chicago P.D. IV

23:49 Vicini Nel Dolore – Chicago P.D. IV

00:44 Il Giardino Segreto – C.S.I. – Scena del Crimine VI

01:38 Embrioni Contesi – C.S.I. – Scena del Crimine VI

02:34 Casi Dimenticati – Chicago P.D. VI

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Il giro del mondo in 80 giorni

23:30 Spartacus

01:30 Building Alaska

03:00 I boss del recupero

04:20 Man Caves

52 DMAX

21:15 Ingegneria perduta

23:15 Il boss del paranormal – L’uomo che sussurra ai mostri

00:15 Ce l’avevo quasi fatta – il laboratorio

01:15 Ce l’avevo quasi fatta – in fuga con mio fratello

02:05 Ce l’avevo quasi fatta – con la mia famiglia

03:00 Uomini di pietra – Cambio al vertice

04:00 Uomini di pietra – una donna sul monte

54 Rai Storia

20:00 Rai News Giorno

20:10 Il giorno e la storia

20:25 Iconologie Quotidiane: Carlo Crivelli

20:30 Passato e Presente – 1922

21:10 a.C.d.C. La navigazione egizia del Mar Rosso

22:10 a.C.d.C. I segreti delle cattedrali

23:00 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021

00:00 Rai News Notte

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – BMW Isetta

21:15 Affari a quattro ruote – Alfa Romeo Spider Quadrifoglio

22:15 Vintage Garage – Alpine A310

23:15 Vintage Garage – Chevrolet Chevelle

00:10 Vintage Garage – Jaguar Xk150

01:10 Vintage Garage – una Citroen Mehari

02:05 Vintage Garage – Citroen Rosalie 10l

03:05 Vintage Garage – Siata Spring

04:05 Vintage Garage – Aston Martin V8

66 Italia 2

20:15 Naruto Shippuden

21:15 Frozen

23:12 The Banana Splits Movie

01:06 L’ Unione Dei Cinque Kage – Naruto Shippuden