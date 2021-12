Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 13 dicembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 13 dicembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Blanca S1 E4 – Blu profondo

23:30 Cose nostre: Speciale donne di mafia

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il Collegio 6

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

23:20 La versione di Fiorella

00:00 TG3 Linea notte

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:49 Seduzione Pericolosa

02:53 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:15 Animal House

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

6 Italia 1

20:24 Vendetta – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Live! – Corsa Contro il Tempo

23:30 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:27 Jennifer Lopez – Celebrated

02:49 Nicolas Cage – Celebrated

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Grey’s Anatomy

23:20 The Aviator

02:30 Otto e mezzo

03:10 Camera con vista

03:40 L’aria che tira

8 TV8

20:20 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 I predatori dell’arca perduta

23:30 Il Natale di Joy

23:40 Spider-Man: Far from Home

02:00 Cinquanta sbavature di nero

03:40 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Little Big Italy – Madrid. 1a parte

23:00 Little Big Italy – Bruxelles. 2a parte

00:25 Wild Teens Casting

00:55 Marchio di fabbrica

20 Venti

20:13 La Riproposizione del Bullismo – The Big Bang Theory V

20:36 La Manovra del Diadema – The Big Bang Theory V

21:04 A-X-L – Un’Amicizia Extraordinaria

23:19 Fire With Fire

01:13 Oltre Ogni Limite – Close To Home II

01:53 Il Professore – Close To Home II

02:32 Il Mostro – Renegade III

03:12 Omicidi A Ripetizione – Renegade III

03:48 Show Reel Serie Rete 20

04:38 Squadra Antimafia 5 – Squadra Antimafia V

21 Rai 4

20:09 Seal Team III ep.12 Protocollo d’assedio: 2a parte

20:57 Just for Laughs S18E2

21:20 La settima musa

23:10 Godsend – Il Male è rinato

01:04 Anica appuntamento al cinema

01:07 Batman II ep.1

01:35 Batman II ep.2

01:56 Charlie’s Angels S2E26 – Angeli d’epoca

02:47 Charlie’s Angels S3E1 – Angeli a Las Vegas

03:33 Charlie’s Angels S3E2 – Angeli a Las Vegas

22 Iris

20:05 Erede di un Mito – Walker Texas Ranger I

21:00 Miami Vice

23:42 Scuola di Cult, 34

23:48 Tutti Gli Uomini del Presidente

02:18 Note di Cinema

02:23 The Express

04:33 Nick Mano Fredda

23 Rai 5

20:23 L’Arte dell’Ingegno L’Armonia Ep 5

21:15 Sciarada – Il circolo delle parole L’alt

22:17 Una questione privata

23:39 Rock Legends – INXS

00:24 Hip Hop Evolution – La nascita del Gangs

01:11 Rai News Notte

01:13 Save the Date Puntata 10

24 Rai Movie

21:10 I quattro dell’Ave Maria

23:25 …E poi lo chiamarono il magnifico

01:45 The Walk

03:45 F.B.I. Francesco Bertolazzi Investigator

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 4 – La legge del caso ep.20

21:20 The Voice Senior – p.3

23:55 Gli equilibri del cuore

01:35 Un caso di coscienza 2 – Legittima difesa

03:30 La Nave dei Sogni – Macao

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Marilyn

23:10 JoyRide – Proteggila. Il profilattico al femminile

00:15 Science, Sex and the Ladies – Tutto sull’orgasmo femminile

02:05 Love for sale con Rupert Everett

02:55 Io e il mio pene: una storia complicata

03:55 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:00 La casa nella prateria

21:10 La boutique di Natale

23:00 Christmas Wonderland

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 La tenda rossa

22:50 Indagine ai confini del sacro

23:20 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

21:00 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 ArtBox

01:40 La cucina di Sonia

02:10 Like – Tutto ciò che Piace

02:40 La Mala Educaxxxion

03:50 I menù di Benedetta

03:50 Tg La7

30 La 5

21:10 Il Sogno di una Vita

23:05 Uomini e Donne

00:36 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Francesco ed Elisa vs. Bianca e Luca

21:25 Vite al limite – John e Lonnie

23:15 Vite al limite – Liz

01:00 Vite al limite – Renee

02:45 Vite al limite – Jennifer e Marissa

04:25 Vite al limite – Schenee

34 Cine34

22:06 Noi e la Giulia

00:29 Il grande botto

02:17 Il camionista

03:43 Leoni al sole

35 Focus

20:15 Misteri Nell’Outback – Cose di Questo Mondo III

21:15 Rivivere Pompei

22:15 La Piramide Allagata – Civiltà Sepolte: i Misteri del Nilo

23:15 La Grande Sfida dello Spazio

23:45 Il Divoratore delle Isole Hawaii – Cose di Questo Mondo VII

00:42 Gli Orrori di Dead Man’s Island – Cose di Questo Mondo VII

01:39 Tesori Nascosti II – Tesori Nascosti II

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – Fronte del porto. 2a parte

21:10 L’ispettore Barnaby

23:00 Le due facce della legge – Divorzio atto finale

00:10 Le due facce della legge – Gas letale

01:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Fobia

02:10 Law & Order – i due volti della giustizia – una partita persa

03:05 Disappeared – Colleen Wood

04:00 Torbidi delitti – il mostro del fiume

39 TOP Crime

20:16 Luce Verde – The Mentalist VII

21:10 Tutte Le Rose Rosse Hanno Le Spine – The Mentalist III

22:03 Lista Rossa – The Mentalist III

22:58 Immunità Garantita – Law & Order: Unità Speciale XVI

23:52 Giustizia Manipolata – Law & Order: Unità Speciale XVI

00:45 Edizione Straordinaria per un Delitto – il Ritorno di Colombo V

02:35 Questione di Secondi – Chicago P.D. VI

03:28 Nero O Blue – Chicago P.D. VI

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:10 Il mistero del principe Valiant

23:30 Spartacus

01:30 Building Alaska

03:00 I boss del recupero

52 DMAX

21:25 River Monsters: World Tour

23:15 WWE Raw

01:15 Ce l’avevo quasi fatta – Fuga attraverso una toilette

02:10 Ce l’avevo quasi fatta – il veterano

03:05 Undercut: l’oro di legno

54 Rai Storia

20:00 Rai News Giorno

20:10 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

20:30 Passato e Presente – La caccia alle streghe

21:10 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021

22:00 Repubblica Romana 1849

22:50 Cinecittà Babilonia

23:45 Scelta vegetariana

00:00 Rai News Notte

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:15 Affari a quattro ruote – Jaguar MK II

21:15 Affari a quattro ruote – Ford Ranchero

22:15 Dal pollaio alla pista – Ford Escort MK1. 2a parte

23:25 Dal pollaio alla pista – Giulia GT del ’67

00:50 Dal pollaio alla pista – Mini Mayfair 1.0 1989

02:00 Dal pollaio alla pista – Ford Sierra Cosworth 2wd 1988

03:15 Affari a quattro ruote – Ford Fiesta XR2

04:10 Affari a quattro ruote – TVR Cerbera

66 Italia 2

20:15 La Resurrezione dell’Esercito Alleato – Naruto Shippuden

20:45 Shino Contro Torune – Naruto Shippuden

21:15 Mr. Bean: L’Ultima Catastrofe

23:06 Dipendenze di Lusso – Mom

23:35 Sensi di Colpa – Mom

00:15 Tutto Su Mio Padre – Mom

00:40 Il Ragazzo-Cane – Mom

01:05 La Nuova Vita di Christy – Mom

01:30 La Storia di Yota – Naruto Shippuden

01:50 La Resurrezione dell’Esercito Alleato – Naruto Shippuden

02:10 Shino Contro Torune – Naruto Shippuden

02:33 Simulcast Radio 101