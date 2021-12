Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 10 dicembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 10 dicembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 I Soliti ignoti – Il ritorno

21:15 The Voice Senior

23:00 TG1 Sera

23:05 TV7

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor

22:10 The Resident

3 Rai 3

20:00 Blob

20:10 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:25 Black Mafia

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:45 Sequestrato – Caccia Alla Spia – The Enemy Within

01:41 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:01 Ritratto di Signora

04:21 Telma e Luis

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

6 Italia 1

20:24 Leggenda – I Parte – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:18 Le Iene Presentano: Scandalo Nell’Antimafia

01:07 The Possession – il Male Vive Dentro di Lei

03:00 Studio Aperto – la Giornata

03:12 Sport Mediaset – la Giornata

03:27 Julia Roberts – Celebrated

03:49 Nicole Kidman – Celebrated

04:12 Flatpack Empire , 1 – Come Funziona L’Ikea?

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

8 TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Italia’s Got Talent

23:45 Spider-Man: Far from Home

02:00 Scary Movie 5

03:30 Coppie che uccidono

04:10 Lady Killer

9 NOVE

20:15 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Fratelli di Crozza

22:55 La confessione

00:10 Fratelli di Crozza

01:45 Reperti d’assalto

20 Venti

20:13 L’ Oscillazione del Bravo Ragazzo – The Big Bang Theory V

20:36 La Permutazione dell’Isolamento – The Big Bang Theory V

21:04 Interstellar

00:21 Sherlock Holmes – Gioco di Ombre

02:50 Vigilia di Nozze – Close To Home

03:30 Lo Sparo – Close To Home

04:09 Una Voce Nella Notte – Renegade III

21 Rai 4

20:11 Seal Team III ep.10 Condotta disdicevole

20:56 Just for Laughs S18E1

21:21 Salt

23:05 Strike Back: Vendetta ep.9

23:58 Strike Back: Vendetta ep.10

00:55 Anica appuntamento al cinema

22 Iris

20:05 Una Veterinaria in Gamba – Walker Texas Ranger I

21:00 Il Cavaliere Pallido

23:26 Cielo di Piombo Ispettore Callaghan

01:23 Psycho II

03:43 Tramonto di Fuoco

04:52 All’Ultima Ora – Distretto di Polizia 6

23 Rai 5

21:15 Art Night Puntata 7 – Il trionfo del pos

23:09 Save the Date Puntata 10

23:40 Terza Pagina Puntata 4

00:29 Rai News Notte

00:32 Nirvana, Nevermind

01:23 Bee Gees in Our Own Parte 2

02:24 Rock legends – Eric Clapton

24 Rai Movie

21:10 Un piccolo favore

23:15 Aspettando il re

00:55 Anica – Appuntamento al cinema

01:00 The Walk

03:00 Quando sei nato non puoi più nasconderti

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 4 – Il dono ep.18

21:20 Blanca – p.3

23:10 Allora in onda – Lungo il fiume e sull’

00:00 Un Professore – p.4

02:00 L’Ispettore Sarti – Corsia gialla ep.10

02:55 Piloti 2

03:25 La Nave dei Sogni – Mauritius

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:25 Doppio amore

23:35 Exhibition

01:10 Hardcore: Larry Flint, il re dello scandalo

02:15 Arakimentari – L’arte dell’erotismo

03:35 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:00 La casa nella prateria

21:10 La casa nella prateria – La scomparsa di Rose

23:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Guerra e Pace

21:10 Once

22:40 Effetto Notte – TV2000

23:15 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

21:00 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:05 La cucina di Sonia

01:35 La Mala Educaxxxion

02:55 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

21:10 Tornando A Casa per Natale

23:10 Uomini e Donne

00:40 X-Style

01:21 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Catia ed Elisabetta vs. Annalisa e Luisella

21:25 Bake Off Italia: dolci in forno – Si vola

23:00 Il castello delle cerimonie – il matrimonio di Ornella e Federico

23:30 Il castello delle cerimonie – la comunione di Martina

00:05 Piedi al limite – L’alieno

01:05 Piedi al limite – Piedi ammuffiti

01:55 Piedi al limite – Come camminare sui vetri

02:50 Piedi al limite – Corni infernali

03:40 Piedi al limite – Funghi

04:30 Piedi al limite – Brutte cose

34 Cine34

20:12 La poliziotta fa carriera

22:05 La poliziotta della squadra del buon costume

23:58 La dottoressa ci sta col colonnello

01:44 La professoressa di scienze naturali

03:13 La rosa rossa

04:47 Dentro lo schermo – filler cine34

35 Focus

20:15 La Maledizione di Re Artù – Cose di Questo Mondo VI

21:15 Un Ordine Nel Caos: Giorgio Parisi, Nobel 2021 per la Fisica

22:15 Previsioni Meteo e Clima Impazzito: una Corsa Contro il Tempo

23:15 Rivivere Pompei. il Rito del Cibo All’Ombra del Vesuvio

00:15 Le Città Scomparse del Delta – Civiltà Sepolte: i Misteri del Nilo

01:08 Tg5 Start

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – la morte del Dottor Ogden

21:10 Grantchester

00:05 I misteri di Murdoch – il topo e l’elefante

01:05 I misteri di Murdoch – Lezioni di Kung Fu

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Nel rispetto del privato

02:55 Disappeared

03:55 Torbidi delitti – un passaggio a casa

04:45 Torbidi delitti – in Georgia

39 TOP Crime

20:16 Uccello Blu – The Mentalist VI

21:10 Omicidio Colposo – Chicago P.D. IV

22:03 Serial Killer – Chicago P.D. IV

22:57 Ti Piacerebbe – Chicago P.D. IV

23:50 La Chiesa – Chicago P.D. IV

00:45 Rapporti Forzati – Law & Order: Unità Speciale XVI

01:39 Una Storia Devastante – Law & Order: Unità Speciale XVI

02:36 Padri e Figli – Chicago P.D. VI

03:30 Vero O Falso – Chicago P.D. VI

04:24 Un Fantasma Dal Passato – Bones IV

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:10 The Medallion

23:30 Spartacus

01:30 Building Alaska

03:20 I boss del recupero

52 DMAX

20:15 Nudi e crudi

21:15 Ingegneria perduta

23:10 Il boss del paranormal – Area… 52

00:10 Ce l’avevo quasi fatta – Country Girls

01:05 Ce l’avevo quasi fatta – la ricca vedova

02:05 Ce l’avevo quasi fatta – MacGyver

03:00 Undercut: l’oro di legno

04:50 Affari in valigia – Dinosauri

54 Rai Storia

20:05 Il giorno e la storia

20:25 Attrici. Clara Calamai

20:30 Passato e presente – Guglielmo Marconi l

21:10 Cinecittà Babilonia

22:10 L’Ombra del Muro. Vite Spiate

23:00 Travelogue-Destinazione Italia

00:00 Rai News Notte

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:25 Affari a quattro ruote – Plymouth Barracuda

21:20 Affari a quattro ruote – Cobra

22:15 Tre uomini e quattro ruote

01:55 Vintage Garage – White Motor Company M16 Halftrack

02:50 Vintage Garage – Citroen Traction Avant

03:45 Vintage Garage – una Ferrari 400

04:50 A caccia di auto – A caccia della Healy

66 Italia 2

20:15 La Caduta del Castello – Naruto Shippuden

20:45 I Veri Amici – Naruto Shippuden

21:15 The Witch

23:05 Quella Casa Nel Bosco

01:05 Missione di Grado A: la Competizione – Naruto Shippuden

01:30 La Caduta del Castello – Naruto Shippuden

01:55 I Veri Amici – Naruto Shippuden

02:23 Simulcast Radio 101