Un’auto ha impattato contro un cinghiale nel tardo pomeriggio di oggi, a Colleferro. L’incidente è avvenuto all’altezza del quarto chilometro, nei pressi dell’ingresso alla fabbrica Avio.

L’animale è morto dopo essersi scontrato con la vettura, mentre ancora non abbiamo notizie in merito le persone che erano all’interno dell’automobile al momento dello scontro. La zona già non brilla di per sé: sono diversi i sinistri stradali che avvengono, anche perché la strada è stretta e al di là ci sono piccoli fossati, ma per lo più alberi.

Nel pomeriggio di oggi a peggiorare la situazione ci si è messa anche la pioggia. Ancora da ricostruire la dinamica, ma è facile presumere che il cinghiale abbia attraversato la strada all’improvviso e si sia scontrato con la macchina. Un po’ di traffico è stato causato dall’impatto, ma non si segnalano particolari criticità alla viabilità.

Non è la prima volta che al quarto chilometro avviene un impatto tra un’auto e un cinghiale: l’ultimo episodio risale infatti a fine settembre. Altro episodio di scontro tra vettura e questo tipo di animale risale invece a circa un mese fa, sempre a Colleferro. Potrebbe seguire aggiornamenti in caso ci siano novità in merito alle condizioni dell’autista.