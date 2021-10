Incidente ieri sera, 23 ottobre 2021, a Colleferro, in via Latina.

Incidente ieri sera a Colleferro a causa di un cinghiale

Stano alle prime testimonianze, c’è stato un incidente ieri sera verso le ore 22:00 in via Latina, Colleferro. Una vettura si sarebbe scontrata con un cinghiale: non sono state rese note la dinamica del sinistro né le conseguenze registrate.

Non è il primo caso riportato di incidente tra vetture e cinghiali: il 27 settembre scorso un episodio simile era avvenuto al IV chilometro.

Invitiamo gli automobilisti a procedere con cautela e chi di dovere a monitorare la situazione.

Potrebbero seguire aggiornamenti sull’incidente.

Foto di repertorio