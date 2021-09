Segnalato un cinghiale in provincia di Roma, precisamente a Colleferro. Stavolta, la specie è stata avvistata nella zona del IV chilometro: una strada già di per sé considerata poco sicura dagli automobilisti. E proprio nella serata di ieri c’è stato un incidente: un’auto ha impattato contro l’animale. Ecco cosa è successo.

Colleferro, cinghiale causa incidente al IV chilometro

Come detto, un cinghiale ha attraversato la strada nella serata di ieri, domenica 26 settembre. Una donna, alla guida della sua auto, non è riuscita a evitare l’impatto con l’animale. Il cinghiale è deceduto e l’autista, per fortuna, non ha riportato conseguenze. Tuttavia, la sua vettura ha riportato diversi danni piuttosto consistenti.

Insomma, come se non bastasse la strada ritenuta poco sicura, adesso sono stati segnalati anche attraversamenti di cinghiali al IV chilometro, tra Artena e Colleferro. Speriamo si tratti quantomeno di un fenomeno isolato.

Preghiamo ovviamente gli automobilisti di fare la massima attenzione e chi di dovere di monitorare la situazione.