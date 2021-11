Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 21 novembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 21 novembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 L’Eredità

20:00 Tg1

20.35 Soliti Ignoti

21:25 Cuori 1×13-14 1a tv

23:35 Tg1 + Speciale Tg1

Rai 2

17.00 Finale Nitto ATP Finals

19:40 Quelli che il tennis

19:45 90° minuto

20:30 Tg2

21:05 NCIS Los Angeles 12×14 1a Tv

21:50 NCIS New Orleans 7×12 1a Tv

22:40 La Domenica Sportiva

Rai 3

19:30 Tg3

19:50 Tg Regione

20:00 Che Tempo Che Fa

23:35 Tg Regione + Mondo

Canale 5

18.45 Caduta libera 1a tv

20:00 Tg 5

20:35 Paperissima Sprint

21:20 All Together Now

00:10 Tg 5



Italia 1

19:30 CSI 14

20:30 NCIS 6

21:20 Jurassic World

ore 23:50 Pressing



Rete 4

19:55 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Controcorrente – Info

00:30 Confessione reporter

La7

18:00 Ghost Whisperer

20:00 TgLa7

20:35 In Onda

21:15 Atlantide – Titanic e Andrea Doria

00:50 Tg La7

Tv8 (ch 125 Sky)

18:00 Gp Qatar

20:30 4 Ristoranti

21:30 Masterchef Italia 10×19-20 1a Tv

00:20 X Factor 15

Nove (ch. 149 Sky)

19:50 Little Big Italy

21:30 Aldo Giovanni e Giacomo Abbiamo fatto 30

22:45 Deal With It

Le Serie Tv in Chiaro

Tv2000 (ch. 28 dtt 18 Tivùsat 157 sat) ore 21:30 Miniserie Titanic

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:00 Balthazar 2×07-08 1a tv

Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Il ritorno di Colombo 4×01

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:10 True Justice

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:15 Mom 1×11-12-13-14-15

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) Ore 21:15 Gomorra 5×01-02

Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Tell Me A Story 1×07-08 1a Tv

Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Detective Reyka 1×03-04 1a Tv

Fox (ch. 116) ore 21:05 Impeachment American Crime Story 3×06

PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Taken 2×03-04

Premium Stories (ch 126) ore 21:15 Great News 2×01-02 + Bob Hearts Abishola 2×11-12

Premium Action (ch 128) ore 21:15 Mr Robot 3×07-08

Guida Tv domenica 21 novembre 2021 – I Film

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 US Marshals – Caccia senza tregua

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Trauma Center

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Sabrina

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Un figlio all’improvviso

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Gli equilibri del cuore

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:20 Il cacciatore di donne

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 The Sentinel



La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Miracoli a Natale

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Fantozzi va in pensione

I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Aspirante vedovo

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Mrs Lowry & Son

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Aquama

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Un fantasma per amico

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Johnny Mnemonic

Cinema Suspance (ch. 306) ore 21:00 Regole d’onore

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Duplicity

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Il padrino della mafia

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 2 Gran figli di



Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Una spia e mezzo

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Changeling

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Il Paradiso all’improvviso

Show, sport e documentari: cosa c’è in tv?