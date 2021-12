Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 4 dicembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Ballando con le Stelle

2 Rai 2

20:30 TG2 -20.30

21:05 S.W.A.T. – Ferite aperte

21:51 L’appostamento

22:40 Clarice

23:30 TG2 – Dossier

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Le parole

21:45 Sapiens, un solo pianeta

23:55 TG Regione

00:00 TG3 Mondo

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 Octopussy – Operazione Piovra

00:21 L’ Uomo Che Inventò il Futuro – L’Uomo Che Inventò il Futuro

00:33 Showtime

02:31 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:49 Popcorn 1983

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Uà – Uomo di Varie Età

00:30 Meno Cicogne Poche Speranze – Speciale Tg5

01:35 Tg5

02:09 Meteo.It

6 Italia 1

20:24 Tropici – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Dragon Trainer

23:15 Dragon Trainer 2

01:11 Mollo Tutto e Apro un Chiringuito – Ciak Speciale

01:14 L’ Esercito della Salivazione – Izombie

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 Lucignolo

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Versailles

00:15 Tg La7

00:25 Anticamera con vista

00:35 In Onda

01:20 Like – Tutto ciò che Piace

02:00 Fracchia contro Dracula

03:40 L’Aria che Tira – Diario

04:40 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:15 F1

21:35 Natale a Vienna

23:20 Un principe per Natale

01:00 Natale sotto le stelle

02:45 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:10 Fratelli di Crozza

21:25 Tutta la verità – il delitto di Garlasco

23:40 Sparita nel nulla – il caso Elena Ceste

01:15 Delitti a circuito chiuso – L’uomo col cappello nero

02:10 Delitti a circuito chiuso – Ucciderei per essere te

03:10 Delitti a circuito chiuso – L’ultimo stop

04:10 Delitti a circuito chiuso – la signora scomparsa

20 Venti

20:13 La Dissezione dell’Accordo – The Big Bang Theory IV

20:36 L’ Implementazione dello Gnu – The Big Bang Theory IV

21:04 10.000 A.C.

23:25 Fast & Furious – Solo Parti Originali

01:29 Doppia Vita – Close To Home

02:09 La Paura del Testimone – Close To Home

02:48 Lo Sceriffo – Renegade II

03:28 Una Taglia per Sette – I Parte – Renegade II

04:04 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:32 MacGyver S4E10 Sulle spalle dei giganti

21:20 Gli uomini d’oro

23:07 Babylon Berlin S3E9

00:04 Babylon Berlin S3E10

00:55 Anica appuntamento al cinema

00:58 The Equalizer – Il vendicatore

03:10 Lucky

22 Iris

20:49 L’Uomo Che Inventò il Futuro

21:00 Blood Diamond

23:48 Paura

01:57 Jim, L’Irresistibile Detective

23 Rai 5

20:41 Mozart: Sinfonia n.41

21:15 Teatro – Edificio 3. Storia di un intento

24 Rai Movie

21:10 Eddie the Eagle – Il coraggio della follia

23:00 Esterno giorno

00:00 Colette

01:55 Semplicemente insieme

03:25 The Alibi

25 Rai Premium

21:20 Un Professore – p.4

23:15 L’Ispettore Coliandro 3

01:05 I ragazzi del muretto 3

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Le sorelle

23:30 Naked

00:30 Public Sex, Private Lives

01:45 La cultura del sesso

02:30 Arakimentari – L’arte dell’erotismo

03:45 Il piacere è donna

04:40 Sexplora

27 Paramount Network

21:10 Un amore di strega

23:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Torna a casa, Jimi!

23:00 Film: Viaggio Apostolico di Papa Francesco a Cipro e Grecia

23:25 Figli di un dio minore

01:35 La compieta preghiera della sera

01:45 Santo Rosario

02:15 Sulla strada il vangelo della domenica

29 LA7d

20:55 La cucina di Sonia

21:30 Lie to me

00:50 I misteri di Parigi

02:40 I menù di Benedetta

04:35 Tg La7

30 La 5

21:35 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:00 Bake Off Italia: dolci in forno – Spice Xmas

21:40 Vite al limite – Erica

23:35 Vite al limite – Cynthia

01:25 Vite al limite – la storia di Doug

03:10 Vite al limite – la storia di Diana

04:45 Vite al limite – Pauline

34 Cine34

20:32 Se son rose

22:15 Si può fare… amigo

00:19 Noi non siamo angeli

02:04 Ravanello pallido

03:34 La casa del piacere

35 Focus

20:15 Giga Strutture i – Giga Strutture i

21:15 Asteroide Alieno – Universo Ai Raggi X III

22:15 Universo Ai Raggi X I, 3 – Universo Ai Raggi X I

38 Giallo

21:10 Cherif – Amore assassino

22:15 Cherif – Scambio di persona

23:15 L’ispettore Barnaby

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Sola al mondo

02:00 Law & Order – i due volti della giustizia – Paura a New York

02:50 Murder by Numbers

04:25 Disappeared – un lungo ritorno a casa

39 TOP Crime

20:16 Pollice Verde – The Mentalist VI

21:10 Poirot: Morte sul Nilo

22:57 Il Cadavere Scomparso – The Mysteries Of Laura II

23:50 Caldo Mortale – The Mysteries Of Laura II

00:43 Zona di Guerra – Chicago P.D. IV

01:36 Un Amico – Chicago P.D. IV

02:31 300.000 Likes – Chicago P.D. IV

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Spartacus

02:20 Building Alaska

03:20 I boss del recupero

52 DMAX

21:20 Squali dell’altro mondo – Tiger Shark King

23:15 Cacciatori di fantasmi – Hotel Dumas

00:10 Cacciatori di fantasmi – Ritorno a Las Vegas

01:00 Cacciatori di fantasmi – Mafia cinese

02:00 Cacciatori di fantasmi – in Montana

02:50 La città fantasma – Stalker

03:50 La città fantasma – Dietro di te

04:40 La città fantasma – Redenzione

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto

20:30 Le Storie di Passato e presente – Dalla

21:10 Banditi a Orgosolo

22:40 Paolo Rossi. Un campione è un sognatore

00:10 Rai News Notte

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:25 Affari a quattro ruote – Volkswagen 181 Thing

21:20 Affari a quattro ruote – Desoto Firedome

22:15 Affari a quattro ruote Francia

02:50 Affari a quattro ruote – Range Rover

03:40 Affari a quattro ruote – Mercedes Cosworth

04:30 Affari a quattro ruote – Porsche 928

66 Italia 2

20:20 Contatto! Naruto Contro Itachi – Naruto Shippuden

20:45 Coloro Che Sono Accettati – Naruto Shippuden

21:15 Wolfman

23:20 The Boy

01:15 Le Speranze di un Padre, L’Amore di una Madre – Naruto Shippuden

01:40 Contatto! Naruto Contro Itachi – Naruto Shippuden

02:00 Coloro Che Sono Accettati – Naruto Shippuden

02:28 Simulcast Radio 101