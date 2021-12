Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 3 dicembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 3 dicembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 I soliti ignoti – Il ritorno

21:30 The Voice Senior

23:00 TG1 Sera

23:05 TV7

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor

22:10 The Resident

3 Rai 3

20:00 Blob

20:10 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:25 Afghanistan 20 anni dopo – seconda parte

23:10 La versione di Fiorella

00:00 TG3 Linea notte

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:45 Il Figlio di Tarzan

01:41 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:03 Il Gatto Dagli Occhi di Giada

03:36 Un Affare Fruttuoso

03:43 I Tabù N. 2 – i Miti del Mondo

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

6 Italia 1

20:24 Guerra di Bande – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:18 Le Iene

01:06 Frozen

02:56 Studio Aperto – la Giornata

03:08 Sport Mediaset – la Giornata

03:23 Viggo Mortensen – Celebrated

03:45 Kevin Bacon – Celebrated

04:08 Scienza e Tecnologia – i Tesori delle Antiche Civiltà

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

8 TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Italia’s Got Talent – Best Of

23:40 Petra

02:55 Coppie che uccidono

03:40 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Fratelli di Crozza

22:55 La confessione

00:05 Fratelli di Crozza

01:35 Delitti a circuito chiuso

04:20 Delitti a circuito chiuso – Fuggire dalla scena del crimine

20 Venti

20:13 L’ Incursione Zarnecki – The Big Bang Theory IV

20:36 La Germinazione delle Erbe Aromatiche – The Big Bang Theory IV

21:04 Fast & Furious – Solo Parti Originali

23:24 United Rugby Championship: Edimburgo-Benetton

01:33 Festa Da Sballo – Close To Home

02:13 Genitori Alla Sbarra – Close To Home

02:52 Evasione All’Alba – Renegade II

21 Rai 4

20:44 Just for Laughs S17E16

21:20 The Equalizer 2 – Senza perdono

23:24 Strike Back: Vendetta ep.7

00:19 Strike Back: Vendetta ep.8

01:14 Anica appuntamento al cinema

01:17 Wonderland – Puntata del 30/11/2021

22 Iris

20:06 Allarme Uragano – Walker Texas Ranger I

20:59 Anteprima – Cry Macho – Ritorno A Casa

21:05 Gli Spietati

23:37 Una 44 Magnum per L’Ispettore Callaghan

01:57 Ovunque Nel Tempo

03:43 Detrompez-Vous

23 Rai 5

20:23 Arte passione e potere Episodio 3

21:16 Art Night: Grandi speranze

23:15 Save the Date

23:45 Terza Pagina

00:34 Rai News Notte

00:37 Jaco, The Film

02:29 Guns N’ Roses Live Rarities

03:14 Evolution – Il viaggio di Darwin Puntata

04:58 Wildest Pacific Isole ep. 4

24 Rai Movie

21:10 Ogni tuo respiro

23:15 The Walk

01:25 Anica – Appuntamento al cinema

01:30 Toglimi un dubbio

03:05 Due agenti molto speciali

04:35 Feisbum – Episodio 6: Default

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 4 – Il calice avvelenato ep.8

21:20 Blanca – p.2

23:10 Allora in onda – Saturnino Farandola

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 L’iniziazione

23:10 Tre donne immorali?

01:15 Hardcore: la vera storia di Traci Lords

02:15 Riga: Capitale del turismo sessuale

03:15 Tanto sesso per nulla – Le case chiuse del Canton Ticino

27 Paramount Network

20:00 La casa nella prateria

21:10 La casa nella prateria – Ricordando il passato

23:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Guerra e Pace

21:10 Figli di un dio minore

23:20 Film: Viaggio Apostolico di Papa Francesco a Cipro e Grecia

23:50 Effetto Notte – TV2000

00:20 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

21:00 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:05 La cucina di Sonia

01:35 La Mala Educaxxxion

02:45 I menù di Benedetta

03:45 Tg La7

30 La 5

21:10 Colazione Da Tiffany

23:25 Uomini e Donne

00:55 X-Style

01:36 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Sigrid e Irene vs. Alessia e Beatrice

21:25 Bake Off Italia: dolci in forno – Spice Xmas

23:10 Il castello delle cerimonie

00:10 Piedi al limite – Piedi da strega

01:00 Piedi al limite – Amputazione

01:50 Piedi al limite – Follia

02:40 Piedi al limite – Sotto il vischio

03:30 Piedi al limite – Unghie del piede

04:20 Piedi al limite – Piedi di cera

34 Cine34

20:18 La soldatessa alle grandi manovre

22:06 La poliziotta fa carriera

23:55 La professoressa di scienze naturali

01:39 Paulo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento

35 Focus

20:15 La Grande Muraglia Sotterranea – Cose di Questo Mondo VI

21:15 Giga Strutture I – Giga Strutture I

23:15 La Grande Muraglia Cinese – Le Megastrutture delle Antiche Civiltà I

00:15 Etiopia: Pietre Misteriose

01:08 Tg5 Start

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – Ritorno a Terranova

21:10 Grantchester

00:10 I misteri di Murdoch – il mostro del lago

01:10 I misteri di Murdoch – Ritorno a Terranova

02:10 Law & Order – i due volti della giustizia – il lato oscuro del potere

03:00 Disappeared

03:50 Torbidi delitti – in un piccolo paese

04:40 Disappeared

39 TOP Crime

20:16 John il Rosso – The Mentalist VI

21:10 Zona di Guerra – Chicago P.D. IV

22:03 Un Amico – Chicago P.D. IV

22:56 300.000 Likes – Chicago P.D. IV

23:49 Uno Sparo Assordante – Chicago P.D. IV

00:44 Il Mostro di Glasgow – Law & Order: Unità Speciale XVI

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Sin City

23:30 Spartacus

01:30 Building Alaska

03:20 I boss del recupero

52 DMAX

20:15 Nudi e crudi – il signore dei ratti

21:15 Ingegneria perduta

23:05 Il boss del paranormal – il fantasma del Narcos

00:10 I miei 60 giorni all’inferno

02:45 Undercut: l’oro di legno

04:45 Affari in valigia – Verso sud

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Le Storie di Passato e Presente

21:10 Bobby Kennedy

22:10 L’Ombra del Muro. Vite Recluse

23:00 Travelogue – Destinazione Italia

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri Serie 4. Puntata 44

01:00 Le Storie di Passato e Presente

01:40 L’Amore Rubato

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Renault Alpine

21:15 Affari a quattro ruote – Lotus Elan M100

22:15 Tre uomini e quattro ruote

00:05 Top Gear America

66 Italia 2

20:15 Naruto Entra in Guerra – Naruto Shippuden

20:45 Le Speranze di un Padre, L’Amore di una Madre – Naruto Shippuden

21:15 The Boy

23:20 L’ Ultima Casa A Sinistra

01:19 Naruto Perde il Controllo – Naruto Shippuden

01:40 Naruto Entra in Guerra – Naruto Shippuden

02:05 Le Speranze di un Padre, L’Amore di una Madre – Naruto Shippuden

02:33 Simulcast Radio 101