Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 8 novembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 8 novembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 L’Eredità

20:00 Tg1

20:30 I Soliti Ignoti

21:25 Imma Tataranni 2×03 1a Tv

23:40 Sette Storie

Rai 2

18:50 Blue Bloods

19:40 NCIS Los Angels 9×20

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 NCIS Los Angels 12×13 1a Tv

22:10 NCIS New Orleans 7×11 1a Tv

23:00 Need for Speed

Rai 3

19:50 Tg R

20:00 Blob

20:20 Che Succ3de? 1a tv

20:45 Un Posto al sole

21:15 Report

23:15 La versione di Fiorella

Canale 5

17:35 Pomeriggio 5

18:45 Caduta libera 1a tv

20:00 Tg5

20:35 Striscia la notizia

21:30 Grande Fratello Vip

1:30 Tg5

Italia 1

19:30 CSI 13

20:30 NCIS 5

21:20 xXx – Il ritorno di Zander Cage

23:35 Tiki Taka



Rete 4

19:55 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Stasera Italia

21:25 Quarta Repubblica

00:50 Gone 1×08

La7

18:00 Ghost Whisperer

20:00 TgLa7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Grey’s Anatomy 17×01-02-03 1a Tv

00:15 Tg

Tv8 (ch. 125 Sky)

19:25 Piatto Ricco 1a Tv

20:30 Guess My Age 1a Tv

21:30 Spider-Man 3

00:05 Petra 1×01

Nove (ch. 149 Sky)

19:15 Cash or trash

20:20 Deal with It 1a tv

21:30 Little Big Italy 1a Tv

23:00 Little Big Italy



Serie e Film in Tv Guida Tv Lunedì 8 novembre 2021

Le Serie Tv in Chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 L’ispettore Barnaby

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 L’ispettore Barnaby TopCrime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 The Mentalist 3×07-08

Le Serie Tv Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 American Rust 1×05-06 1a Tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×05-06 1a Tv Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Il Simbolo Perduto 1×01-02 1a tv

(ch. 112) ore 21:15 1×01-02 1a tv Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Elementary 2×13-14

(ch. 114) ore 21:15 2×13-14 Fox (ch. 116) ore 21:00 Modern Family 11×03-04-05-06

(ch. 116) ore 21:00 11×03-04-05-06 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Lethal Weapon 2×19-20

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 2×19-20 Premium Stories (ch 126 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Claws 2×09-10

(ch 126 sat 462 dtt pay) ore 21:15 2×09-10 Premium Action (ch 128 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Arrow 4×23 5×01

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Dracula Untold

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) alle ore 21:20 Meander

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:15 Nemico pubblico

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Sierra Charriba

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Katie FFord – Senza Passato non c’è futuro

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 Buon Compleanno Mr Grape

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:15 Chiamatemi Babbo Natale

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Le parole che non ti ho detto

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Io e Marilyn

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 I tre investigatori e l’isola misteriosa

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Bugiardo Bugiardo

I Film sulle pay tv Sky/Premium

Sky Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Il prezzo dell’arte 1a tv

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Free state of Jones



Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Forrest Gump

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Lassie Torna a casa

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Coma

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 La promessa dell’assassino

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Notte folle a Manahttan

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 The Specials Fuori dal comune

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Miami Beach

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 King Arthur Il potere della spada

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Cinquanta sfumature di grigio

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 E fuori nevica



Show, sport e documentari: cosa c’è in tv?