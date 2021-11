Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 26 novembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 26 novembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 The voice senior

23:00 TG1 Sera

23:05 TV7

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor

22:10 The Resident

23:00 The Resident

3 Rai 3

20:00 Blob

20:10 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:25 Afghanistan: 20 anni dopo

23:10 La versione di Fiorella

00:00 TG3 Linea notte

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:45 L’ Ambasciata – Caccia Alla Spia – The Enemy Within

01:41 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:01 Gardenia: il Giustiziere della Mala

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:02 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 La Talpa – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:18 Le Iene

01:06 I Love Radio Rock

03:35 Studio Aperto – la Giornata

03:47 Sport Mediaset – la Giornata

04:02 Vince Vaughn – Celebrated

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Petra

02:35 Coppie che uccidono

04:00 Lady Killer

9 NOVE

20:10 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Fratelli di Crozza

23:00 La confessione

00:15 Fratelli di Crozza

01:50 Crimini in diretta – il capanno

02:40 Crimini in diretta – il musicista

03:30 Crimini in diretta – Sangue umano

04:15 Crimini in diretta – Sparatorie

20 — Venti

20:13 La Complessità del Fidanzato – The Big Bang Theory IV

20:36 L’ Ipotesi del Parassita Alieno – The Big Bang Theory IV

21:04 2 Fast 2 Furious

23:21 La Partita Nel Fango – un Giorno Nella Vita di Maradona

00:19 I Confini della Morte – Proof

00:59 Per Sempre Insieme – Proof

01:38 Una Vita A Rischio – Renegade II

02:18 Concorrenza Sleale – Renegade II

21 Rai 4

20:06 Seal Team S2E12 – Le cose che non si vedono

20:55 Just for Laughs S17E11

21:20 G.I. Joe – La vendetta

23:11 Strike Back: Vendetta S8E5

00:06 Strike Back: Vendetta S8E6

00:59 Anica appuntamento al cinema

22 Iris

20:06 Scontro Finale – I Parte – Walker Texas Ranger VIII

21:00 Lo Straniero Senza Nome

23:14 Ispettore Callaghan: il Caso Scorpio è Tuo!

01:18 La Figlia di Ryan

04:32 Conflitto di Interessi

23 Rai 5

20:30 Città segrete: Lisbona – Ep. 1

21:16 Art Night: La parola al pubblico

23:02 Save the Date

23:33 Terza Pagina

00:23 Sting, tra musica e libertà

01:19 Rai News Notte

01:21 Barry White, Let The Music Play

02:15 Rock legends – Eurythmics

02:46 Evolution – Il viaggio di Darwin

04:29 Visioni Scoprire Luigi Nono – P. 3

24 Rai Movie

21:10 Spy

23:15 Il tuo ex non muore mai

01:20 Anica – Appuntamento al cinema

01:25 La scomparsa di Alice Creed

03:05 La stanza del vescovo

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 3 – Il Re degli scacchi ep.14

21:20 Blanca – p.1

23:20 Allora in onda – I fratelli Karamazov

00:15 Un Professore – p.2

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 L’ingenua

23:05 Cicciolina – L’arte dello scandalo

00:15 I Sarno – Una vita nel porno

01:50 Escort Girls

02:40 The Price of Sex – Prostitute dell’est

03:50 Strippers – Vite a nudo

04:35 Sexplora

27 Paramount Network

20:00 La casa nella prateria

21:10 Pegasus magico pony

23:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Guerra e Pace

21:10 Vacanze romane

23:15 Effetto Notte – TV2000

23:50 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

21:00 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:15 La cucina di Sonia

01:45 La Mala Educaxxxion

02:55 I menù di Benedetta

03:55 Tg La7

30 La 5

21:10 Inga Lindstrom – Benvenuta A Soderholm

23:10 Uomini e Donne

00:40 X-Style

01:21 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Marzia e Raffaele vs. Carla e Diletta

21:25 Bake Off Italia: dolci in forno – W l’Italia

23:10 Il castello delle cerimonie

23:40 Mizzica che nozze

00:10 Piedi al limite – la sindrome di Olmsted

01:00 Piedi al limite – i dottori sono i peggiori pazienti

01:50 Piedi al limite – Piedi da ET

02:40 Piedi al limite – Frankenstein

03:30 Piedi al limite

04:20 Piedi al limite – Catastrofe

34 Cine34

20:09 La soldatessa alla visita militare

22:06 La soldatessa alle grandi manovre

00:03 Paulo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento

01:56 Ultimo tango a Zagarol

03:34 Puro siccome un angelo papà mi fece monaco di Monza

04:56 Dentro lo schermo – filler cine34

35 Focus

20:15 Le Tombe Perdute del Regno di Kush – Cose di Questo Mondo VI

21:15 Giga Strutture i – Giga Strutture I

23:15 Petra, la Rosa del Deserto – Le Megastrutture delle Antiche Civiltà I

00:15 Cenote: Meraviglie Subacquee

01:08 Tg5 Start

01:15 Caduta Libera – Indagini Ad Alta Quota XVIII

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – Trappola per Murdoch

21:10 Alexandra – la sopravvissuta

23:10 L’ispettore Barnaby

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – la scelta di Danny

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Senza scampo

03:00 Torbidi delitti – Accecati dalla gelosia

03:50 Torbidi delitti – Chi ha ucciso Carol Hutto?

04:40 Disappeared – Nulla è lasciato al caso

39 TOP Crime

20:16 La Ragazza Dal Vestito Rosso Sangue – The Mentalist V

21:10 A Pieno Regime – Chicago P.D. IV

22:03 Gangs in Guerra – Chicago P.D. IV

22:58 L’ Ossessione della Bestia – Law & Order: Unità Speciale XV

23:52 Post Mortem Blues – Law & Order: Unità Speciale XV

00:45 Zona di Guerra – The Closer VI

01:38 L’ Ultima A Mollare – The Closer VI

02:35 A Casa – Chicago P.D. V

03:28 La Caduta – Chicago P.D. V

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Il serpente all’ombra dell’aquila

23:25 Spartacus

01:30 Top Gear

03:20 I boss del recupero

52 DMAX

20:20 Nudi e crudi – la maledizione della palude. 1A parte

21:15 Ingegneria perduta

23:10 Extreme Adventures Italia – Calabria

00:20 Border Security: terra di confine

02:50 Ed Stafford: duro a morire – Deserto di Sonora, Arizona

03:40 Ed Stafford: duro a morire – Regole di sopravvivenza

04:25 Affari in valigia – Taglia intergalattica

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Le Storie di Passato e presente

21:10 Straordinari cavalli da guerra

22:10 Italiani – Don Sturzo

23:05 Dal sogno all’incubo, America 1929

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri Serie 4. Puntata 39

01:00 Le Storie di Passato e presente

01:45 Il varco

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Toyota

21:15 Affari a quattro ruote – Land Rover Discovery TDI

22:15 Tre uomini e quattro ruote

00:05 Top Gear America

02:35 Affari al volante

66 Italia 2

20:15 La Coppia Più Forte – Naruto Shippuden

20:45 Due Soli – Naruto Shippuden

21:15 Lights Out: Terrore Nel Buio

22:56 Il Figlio di Chucky

00:46 L’ Esercito Alleato delle Mamme – Naruto Shippuden

01:16 La Coppia Più Forte – Naruto Shippuden

01:41 Due Soli – Naruto Shippuden

02:09 Simulcast Radio 101