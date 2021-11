Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 20 novembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 20 novembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Ballando con le Stelle

2 Rai 2

20:30 TG2 -20.30

21:05 S.W.A.T. – Ferite aperte

21:51 L’appostamento

22:40 Clarice – Chiudi gli occhi

23:30 TG2 – Dossier

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Le parole

21:45 Sapiens, un solo pianeta

23:55 TG Regione

00:00 TG3 Mondo

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 Moonraker – Operazione Spazio

00:22 Lo Straniero Senza Nome

02:19 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:37 Popcorn 1983

04:16 Una Questione D’Onore

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Tu Si Que Vales

01:00 Freddie Mercury – Storia e Leggenda – Speciale Tg5

02:05 Tg5

02:39 Meteo.It

02:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

6 Italia 1

20:24 Agente di Bordo – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Sogno di un Natale di Mezza Estate – i Simpson

21:50 Natale di Redenzione – i Simpson

22:20 Bobby, Fa Freddo Fuori – i Simpson

22:45 è la Trentesima Stagione – i Simpson

23:20 Merry Krustmas – i Simpson

23:45 Lost in Space – Perduti Nello Spazio

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:22 Sport Mediaset – la Giornata

02:42 Kull il Conquistatore

04:10 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Versailles

00:15 Tg La7

00:25 In Onda

01:10 Like – Tutto ciò che Piace

01:50 Zulu

04:30 L’Aria che Tira – Diario

8 TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Tutti insieme per Natale

23:15 Babbo Natale cercasi

01:00 Un duetto per Natale

02:45 Coppie che uccidono

03:30 Lady Killer

9 NOVE

20:05 Fratelli di Crozza

21:40 Una famiglia scomparsa – il caso Carretta

23:15 Sirene – L’omicidio del piccolo Loris

00:40 Storie criminali – la vendetta di Gypsy Rose

02:25 Crimini in diretta – Ragazza nella folla

03:20 Crimini in diretta – Campo aperto

04:10 Crimini in diretta – Sorpresa

20 — Venti

20:13 Un Giorno Disperato – Chicago Fire II

21:04 The Man – La Talpa

23:04 Fast And Furious

01:08 Il Controllo – Longmire V

01:48 Una Questione Politica – Longmire V

21 Rai 4

20:33 MacGyver S3E12 La valigia

21:20 American Assassin

23:13 Babylon Berlin S3E5

00:08 Babylon Berlin S3E6

01:01 Anica appuntamento al cinema

01:04 Wake Up – Il risveglio

02:39 L’angelo del male – Brightburn

22 Iris

21:00 Paura

23:09 Palmetto

01:20 The Score

03:25 Boxer Dalle Dita D’Acciaio

04:46 Un Maledetto Imbroglio

23 Rai 5

20:17 Danza Abbondanza Bertoni – Short Stories

20:48 La Via della Seta

21:15 Teatro dell’Opera di Roma Julius Caesar

23:47 Apprendisti stregoni – Compagnia della R

00:43 Rai News Notte

00:46 Rumori del ‘900

24 Rai Movie

21:10 Dalida

23:25 La famiglia Bélier

01:15 Il giorno in più

03:10 Posh

25 Rai Premium

21:20 Un Professore – p.2

23:20 Zoom – Generazione Tv, genitori e figli

00:00 L’ Ispettore Coliandro 3

02:00 I ragazzi del muretto 3

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Una ragazza piuttosto complicata

23:25 Lovemobil – I caravan del sesso

01:30 Escort Girls

02:35 Escort Boys

03:30 Strippers – Vite a nudo

04:15 More Sex Please, We’re British

27 Paramount Network

21:10 Dog and Pony Show

23:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Capitani coraggiosi

23:05 Ti amo presidente

00:25 La compieta preghiera della sera

00:45 Santo Rosario

01:10 Sulla strada il vangelo della domenica

29 LA7d

20:55 La cucina di Sonia

21:30 Lie to me

00:50 I misteri di Parigi

02:40 I menù di Benedetta

04:35 Tg La7

30 La 5

20:50 Brave And Beautiful, 55

21:45 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

21:40 Vite al limite – Ryan

23:25 Vite al limite – Benji e David

01:20 Vite al limite – Renee

03:00 Vite al limite – Jennifer e Marissa

04:30 Vite al limite – Schenee

34 Cine34

20:19 Tiramisù

22:15 Le fidanzate di Luke (Lucky Luke)

23:46 Monta in sella figlio di…!!

01:39 Le fate ignoranti

03:28 7 scialli di seta gialla

35 Focus

20:15 Il Treno del Latte – i Segreti Dei Mega-Treni

21:15 I Segreti di Plutone – Universo Ai Raggi X III

22:15 Universo Olografico – Universo Ai Raggi X III

23:15 L’ Enigma di Giove – Atlante del Cosmo

00:15 Wild Latam, 5 – il Lato Selvaggio dell’America Latina

01:15 Una Guerra Dimenticata – The Korean War

02:00 Dag Bromberg – Le Basi Segrete Dei Nazisti

38 Giallo

20:00 Cherif

23:25 I misteri di Murdoch – Sfida tra inventori

00:25 I misteri di Murdoch – i viaggiatori

01:20 I misteri di Murdoch – Bambole parlanti

02:15 I misteri di Murdoch – uno sport per gentiluomini

03:10 Law & Order – i due volti della giustizia – un caso archiviato

04:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Rapita

39 TOP Crime

20:16 Faida Rossa – The Mentalist V

21:10 Poirot: il Ritratto di Elsa Greer

22:57 Il Bambino Rubato – The Mysteries Of Laura II

23:50 Una Cura per la Solitudine – The Mysteries Of Laura II

00:43 Padri e Figli – Chicago P.D. IV

01:36 Scelta Sbagliata – Chicago P.D. IV

02:32 La Volontà Divina – Southland IV

03:25 Alto Rischio – Southland IV

04:19 L’ Ultimo Giovedì – Southland IV

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Spartacus

02:20 Building Alaska

03:20 I boss del recupero

52 DMAX

21:20 Mountain Monsters – L’ira

22:20 Mountain Monsters – i lupi

00:15 Cacciatori di fantasmi – Utah

01:10 Cacciatori di fantasmi – L’hotel

02:05 Cacciatori di fantasmi – Carolina del Sud

03:00 Case infestate: fuori in 72 ore – Monroe House

04:00 Case infestate: fuori in 72 ore – la distilleria

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Paolo Grillo

20:30 Le Storie di Passato e presente

21:10 Omicron

22:30 Il varco

23:45 Eventi – Tognazzi & Vianello

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Le Storie di Passato e presente

01:00 I Comandanti della II Guerra Mondiale

01:20 Storia in breve: il Piano Marshall

01:30 I Comandanti della II Guerra Mondiale

02:00 1941-1966. Memorie del nostro tempo

02:55 La battaglia di Okinawa

03:45 Eventi – Tognazzi & Vianello

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – MGA California

21:15 Affari a quattro ruote – BMW 2002TII

22:15 Affari a quattro ruote Francia

03:00 Affari a quattro ruote – Mazda MX5

03:50 Affari a quattro ruote – Mercedes Cosworth

04:40 Affari a quattro ruote – Porsche 928

66 Italia 2

20:20 Legami D’Oro – Naruto Shippuden

20:45 La Strada di Sakura – Naruto Shippuden

21:15 V per Vendetta

23:40 Shadowhunters – Città di Ossa

02:05 Parole Proibite – Naruto Shippuden

02:30 Legami D’Oro – Naruto Shippuden

02:50 La Strada di Sakura – Naruto Shippuden

03:18 Simulcast Radio 101