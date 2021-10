Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 30 ottobre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 30 ottobre 2021, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

ore 18:45 L’Eredità

20:00 Tg1

20:30 Ballando con le Stelle (alle 23:50 Tg1 5 min)

00:30 I nostri angeli

Rai 2

19:40 FBI 3×05

20:30 Tg2

21:05 SWAT 4×03-04 1a Tv

22:40 Clarice 1×07 1a tv

23:35 Tg2 Dossier

Rai 3

ore 19:30 TG Regione

20:00 Blob

20:20 Le parole della settimana

21:45 Indovina chi viene a cena

23:40 TgR + Mondo

00:20 Un giorno in pretura



Canale 5

ore 18:45 Caduta libera

20:00 Tg5

ore 20:40 Striscia la notizia

21:20 Tu si Que Vales

ore 00:11 Tg5

Italia 1

19:30 CSI 12

20:30 NCIS 4

21:20 I Simpson 30×04 + 31×04 + 32×04 1a Tv + 29×04 + 28×04 + 26×04 + 25×02 + 24×02 + 23×02

1:30 Izombie 2×11



Rete 4

ore 19:35 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Controcorrente

21:30 Agente 007 Vivi e lascia morire

00:15 Danko

La7

ore 20:00 Tg La7

20:30 In Onda

21:15 Esclusivo 7 Parla Ilda

22:30 Vi perdono ma inginocchiatevi

1:00 TG La7

Tv8 (Sky 125)

ore 19:25 4 Ristoranti

ore 21:25 Hotel Transylvania

ore 23:10 Spider-Man

Nove (Sky 149)

ore 20:00 Fratelli di Crozza

21:25 Casamonica – La resa dei Conti

23:15 Casamonica Le mani su Roma

Serie Tv e Film in Tv Guida tv Sabato 30 ottobre 2021

Le Serie Tv in chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 I Bastardi di Pizzofalcone 3×06

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 I Bastardi di Pizzofalcone 3×06 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Poirot Se morisse mio marito

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Poirot Se morisse mio marito Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Cherif 4×01-02

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Cherif 4×01-02 Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Spartacus Sangue e Sabbia 2×03-04

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Una storia chiamata Gomorra + It (miniserie 1990)

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Sky Serie (ch. 112 ) 21:15 Gossip Girl 1×01-02

(ch. 112 ) 21:15 1×01-02 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 I misteri di Aurora Teagarden 1×12

(ch. 114) ore 21:15 1×12 Fox (ch. 114) ore 21:00 I Griffin 14×14-15 + Impeachment American Crime Story 3×03

(ch. 114) ore 21:00 14×14-15 + 3×03 Premium Crime (ch. 118) ore 21:15 Training Day 1×01-02

(ch. 118) ore 21:15 1×01-02 Premium Stories (ch 126) ore 21:15 Mom 8×13-14 1a tv + The Detour 4×03-04

(ch 126) ore 21:15 8×13-14 1a tv 4×03-04 Premium Action (ch 128) ore 21:15 Undercover 4×07-08

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt 151 Sky) ore 21:15 Kickboxer Retailation

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Infamous Belli e dannati

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 L’uomo di neve

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Un tirchio quasi perfetto

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Vacanze per un massacro

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Will Hunting Genio ribelle

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Lucky Luke – Magia indiana

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 L’esorcista versione integrale

I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

Sky Arte (ch. 120/400) ore 21:15 Dead Man

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Out of time

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Reality



Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 A cena con il lupo Werewolves Within 1a tv

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Happy Feet

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Legacy of lies – Gioco d’inganni

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Complotto fatale

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Le pagine della nostra vita

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Il quinto potere

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Immaturi – Il viaggio

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Suicide Squad

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Stanno tutti bene

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 L’ora legale



Show, sport e documentari: cosa c’è in tv questa sera?