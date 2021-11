Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 12 novembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 12 novembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Italia-Svizzera

23:00 TG1 Sera

23:05 TV7

00:10 RaiNews24

00:45 Sottovoce

01:15 Cinematografo

02:15 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor Non si piange sul latte

22:10 The Resident Sistema di valori

23:00 Dante Confidential

00:00 O anche no

3 Rai 3

20:00 Blob

20:15 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:25 Tunnel della libertà

23:10 La versione di Fiorella

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:25 Europa ’51 – Versione restaurata

03:15 Je Suis Simone – La Condition Ouvrière

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:45 Ritorno A Casa – Caccia Alla Spia – The Enemy Within

01:41 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:03 La Sindrome di Stendhal

03:58 Hotel Eden

04:13 Senza… peccato

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:02 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Il Miglior Amico – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:18 Le Iene

01:05 La Famigghia Griffin! – i Griffin

01:30 Il Matrimonio di Meg – i Griffin

01:55 Studio Aperto – la Giornata

02:07 Sport Mediaset – la Giornata

02:22 Julianne Moore – Celebrated

02:44 Will Smith – Celebrated

03:07 Sport Science I, 6

03:52 Eroi e Superuomini – Mimì e la Nazionale di Pallavolo

04:14 La Sconfitta di Mimì – Mimì e la Nazionale di Pallavolo

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

01:50 Meteo – Oroscopo – Traffico

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Petra

00:55 Sex Movie in 4D

03:00 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Fratelli di Crozza

23:00 La confessione

00:15 Fratelli di Crozza

01:50 Il boss del paranormal – Real o Fake?

02:45 Il boss del paranormal – il mistero delle fate

03:40 Il boss del paranormal – Ufo e alieni

04:35 Il boss del paranormal – Ghostech

20 — Venti

20:13 Un Nuovo Arrivo – Chicago Fire II

21:04 La Furia Dei Titani

23:19 The Courier

01:12 Mulini A Vento – Suits IX

01:49 Cairo – Suits IX

02:28 Badass! II, 1 – Badass II

02:54 Badass! II, 2 – Badass II

03:19 Badass! II, 3 – Badass II

03:44 Show Reel Serie Rete 20

04:03 Squadra Antimafia 4 Palermo Oggi – Squadra Antimafia IV

21 Rai 4

20:06 Seal Team S1E14 L’uomo misterioso

20:54 Just for Laughs XVII ep.1

21:20 A Lonely Place to Die

23:04 Strike Back: Vendetta ep.1

23:57 Strike Back: Vendetta ep.2

00:49 Anica appuntamento al cinema

00:52 Wonderland pt.7 Speciale Lucca

01:27 Il Trono di Spade VIII ep.6 Il Trono di Spade

02:47 Charlie’s Angels ep.8

22 Iris

20:06 Gioco di Squadra – Walker Texas Ranger VIII

21:00 Coraggio… fatti Ammazzare

23:26 Il Texano Dagli Occhi di Ghiaccio

02:02 Brivido Nella Notte

23 Rai 5

20:16 Prossima fermata America

21:16 Art Night: Fotografare per raccontarla

23:10 Save the Date

23:40 Terza Pagina

00:31 Brian Johnson, Una vita on the road

01:16 Playback, il caso Malien

02:08 Rai News Notte

02:12 The Great Songwriters – Rickie Lee Jones

03:01 I Musei di Arte Moderna e Contemporanea

03:15 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 Black Or White

23:20 Gifted – Il dono del talento

01:10 Anica – Appuntamento al cinema

01:15 Passengers

03:05 Ogro

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 2 – Mogli e buoi dei paesi tu

21:20 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2

23:30 Allora in onda – L’ Odissea

00:15 Crazy for football – Matti per il calcio

02:25 Cult Fiction – p.5

26 Cielo

20:05 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Profumo

23:00 Brasile e il mondo del sesso a pagamento

00:10 The Wankers: il piacere di essere donna

01:20 La cultura del sesso

02:15 Sex diaries

03:05 Donne di strada

03:55 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:00 Soko – Misteri tra le montagne

21:00 Chronicle Mysteries – L’uomo sbagliato

23:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Guerra e Pace

21:10 Genio per amore

22:50 Effetto Notte – TV2000

23:25 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 La Mala Educaxxxion

03:05 I menù di Benedetta

04:05 Tg La7

30 La 5

21:10 Inga Lindstrom – Ritorno A Casa

23:10 Uomini e Donne

00:40 X-Style

01:21 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Bake Off Italia: dolci in forno – L’apparenza inganna

23:05 Il castello delle cerimonie

00:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Terzo occhio

01:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cicatrici

02:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Salpiamo

34 Cine34

20:14 L’ insegnante

22:05 La dottoressa del distretto militare

23:59 Bella, ricca, lieve difetto fisico, cerca anima gemella

01:52 Il gatto mammone

03:29 Impiegati

35 Focus

20:15 Ghiaccio Mortale, Pioggia Magica e Api in Pericolo

21:15 Sottomarini Ssbn: Missili Dagli Abissi

22:15 La Nave Da Crociera Green – Mega-Ingegneria II

23:15 Oggi Al Focus Live 12 Novembre – Speciali Focus Live 2021

38 Giallo

20:10 Elementary – Disgrazie

21:10 Alexandra – Morte apparente

23:00 L’ispettore Barnaby – la leggenda del cacciatore lupo

00:55 Law & Order – i due volti della giustizia – Cuore di porpora

01:50 Law & Order – i due volti della giustizia – Cambio di personalità

02:45 Delitti di provincia

04:30 Disappeared

39 TOP Crime

20:15 Rosso Come L’Amore – The Mentalist IV

21:10 Confini – Chicago P.D. VII

22:03 Segreti Sepolti – Chicago P.D. VII

22:57 Il Silenzio della Notte – Chicago P.D. VII

23:52 L’ Ultimo Messaggio – Law & Order: Unità Speciale XIV

00:46 Incubo Senza Fine – Law & Order: Unità Speciale XIV

01:41 Sosta – The Closer VI

02:34 Attacco di Cuore – The Closer VI

03:28 Uno Sparo Assordante – Chicago P.D. IV

04:22 Omicidio Colposo – Chicago P.D. IV

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Delta Force

23:25 Spartacus

01:30 Top Gear

03:20 I boss del recupero

52 DMAX

20:15 Nudi e crudi – Nella giungla

21:15 Ingegneria impossibile – i re della battaglia

22:05 Ingegneria impossibile – la gru

23:15 Extreme Adventures Italia – Puglia e Val d’Aosta

01:10 Extreme Adventures con Danilo Callegari – Africa

02:10 Extreme Adventures con Danilo Callegari – Manaslu

03:05 Extreme Adventures con Danilo Callegari – Sudamerica

04:00 Extreme Adventures con Danilo Callegari – Nepal/India

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Le Storie di Passato e presente

21:10 L’Uomo Che Salvò il Mondo

22:55 Elementi del Patrimonio culturale immateriale Unesco

23:00 Guerra fredda, la storia. P. 1

23:50 Eventi – Paolo Conte 1980

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri Serie 4. Puntata 29

01:00 Le Storie di Passato e presente

01:40 In un futuro Aprile. Il giovane Pasolini

03:00 1941-1966. Memorie del nostro tempo

03:50 Eventi – la Scuola Genovese

04:00 La croce e la spada. Santa Caterina

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote Francia

03:15 Affari al volante

66 Italia 2

20:15 Missione Segreta di Livello S – Naruto Shippuden

20:45 Il Ritorno dell’Artista – Naruto Shippuden

21:15 The Darkness

23:12 San Valentino di Sangue

01:10 Il Ponte Verso la Pace – Naruto Shippuden

01:31 Missione Segreta di Livello S – Naruto Shippuden

01:56 Il Ritorno dell’Artista – Naruto Shippuden

02:24 Simulcast Radio 101