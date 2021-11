Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 11 novembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 11 novembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Un professore – Socrate – Roland Barthes

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

01:20 RaiNews24

01:51 Che tempo fa

01:55 Once we were strangers

03:25 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Porto Azzurro, un carcere sotto sequestro

23:30 Anni 20 Notte

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Che fine ha fatto Baby Jane? Con Franca Leosini

23:35 La versione di Fiorella

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:10 Stem – Beni culturali

01:40 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:45 Slow Tour Padano

01:45 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:06 Stupro

03:34 Nero Veneziano

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 D’Iva

00:40 Tg5

01:14 Meteo.It

01:15 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

01:42 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Doppio Gioco – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Jack Reacher: Punto di Non Ritorno

23:45 The Accountant

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 Bruce Willis – Celebrated

02:54 Jeff Bridges – Celebrated

03:17 Sport Science I, 5

04:02 La Grande Vigilia – Mimì e la Nazionale di Pallavolo

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:20 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Inferno

23:50 Game of Talents

02:00 Non è un’altra stupida commedia americana

03:40 Lady Killer

04:25 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:15 Deal With It – Stai al gioco

21:30 Il contadino cerca moglie

23:00 Wild Teens Casting

00:00 Cambio moglie

01:30 Il boss del paranormal

02:25 Il boss del paranormal – Chi è stato?

03:15 Il boss del paranormal – Entità e presenze

04:10 Il boss del paranormal – Strane creature

20 — Venti

20:06 Preview Qualifiche Mondiali 2022

20:36 Qualificazioni Mondiali 2022: Grecia-Spagna

22:46 I Guardiani del Destino

01:01 Tutto è Cambiato – Suits IX

01:41 Rappresentante Giudiziario – Suits IX

21 Rai 4

20:06 Seal Team S1E12

20:56 Just for Laughs XVI ep.13

21:21 70 Binladens – Le iene di Bilbao

23:10 Revolutions: Il telescopio

00:14 Il Giustiziere della notte – Death Wish

02:05 Anica appuntamento al cinema

02:08 Il Trono di Spade VIII ep.5 Le campane

03:22 Charlie’s Angels ep.7

22 Iris

20:05 La Fuga – Walker Texas Ranger VIII

21:00 Collateral Beauty

23:09 Il Principe del Deserto

01:40 Il Mio Amico Kelly

03:11 Being Flynn

23 Rai 5

20:16 Prossima fermata Australia

21:16 In scena – Dostoevskij Sottopelle

22:14 Prima della prima – Aida

22:47 Brian Johnson, Una vita on the road

23:33 Brian Johnson, Una vita on the road

00:18 The Great Songwriters – The Flaming Lips

01:06 Rai News Notte

01:09 Tarzan – L’uomo dietro l’immagine

02:06 Prossima fermata Australia

24 Rai Movie

21:10 Via dall’incubo

23:15 The Circle

01:05 Anica – Appuntamento al cinema

01:10 The Young Victoria

02:50 Movie Mag

03:25 La disubbidienza

25 Rai Premium

20:30 Don Matteo 2 – Peso massimo ep.8

21:20 Rex – Il cadavere scomparso

22:05 Rex – Il calendario

23:00 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 The Asian Connection

23:10 Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno

00:15 Mostly Sunny – Dal porno a Bollywood

01:50 “Novecento” porno

02:55 Webcam Girls

03:25 Sir Ivan: il guru dell’edonismo sessuale

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:00 Soko – Misteri tra le montagne

21:10 Uno strano caso

23:00 Only You – Amore a prima vista

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

21:10 Freedom Writers

23:25 Tre generazioni – ai miei tempi

23:55 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 I segreti della corona

23:25 Donne nella storia

01:20 La cucina di Sonia

01:50 La Mala Educaxxxion

03:10 I menù di Benedetta

04:10 Tg La7d

30 La 5

21:10 40 Sono i Nuovi 20 – Battibecchi D’Amore

23:15 Uomini e Donne

00:46 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Vite al limite – Ryan

23:15 Piedi al limite – Choc estivo

00:10 Piedi al limite – Funghi

01:05 Piedi al limite – Brutte cose

02:00 Piedi al limite – Dita dei piedi

02:50 Piedi al limite – Alligatori

03:40 Piedi al limite – Doppio dito

04:30 Piedi al limite – 12 dita

34 Cine34

22:06 Mia moglie è una strega

23:55 Io mi racconto – cine34 ’21

00:14 La morte è di moda

02:00 Nudo di donna

03:47 Follie di notte

04:59 A 008 operazione sterminio

35 Focus

20:15 Anelli Nel Cielo e Ragni Volanti – Stranezze di Questo Mondo I

21:15 Meraviglie Geologiche D’Italia – il Sud, 2

22:33 Vulcani: Costruttori della Terra

23:34 Oggi Al Focus Live 11 Novembre – Speciali Focus Live 2021

23:50 Freedom Oltre il Confine – 21

01:45 Boudica, la Regina Guerriera – Barbarians – Roma Sotto Attacco

38 Giallo

20:10 Elementary – Henny Penny, il cielo sta cadendo

21:10 Le due facce della legge – la forza della legge

22:20 Le due facce della legge – Le quattro fasi del controllo

23:20 Elementary – Sei mia ospite!

00:10 Elementary – il clown

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Casco rosso

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Notte

03:00 Delitti di provincia

04:45 Disappeared

39 TOP Crime

20:16 Rosso Fuoco – The Mentalist IV

21:10 Sosta – The Closer VI

22:03 Attacco di Cuore – The Closer VI

22:58 Il Branco – Law & Order: Unità Speciale XIV

23:52 Il Cecchino – Law & Order: Unità Speciale XIV

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Ace Ventura – Missione Africa

23:25 Spartacus – Gli dei dell’arena

01:30 Top Gear

03:20 I boss del recupero

52 DMAX

20:25 Nudi e crudi – in Nicaragua

21:25 Metal Detective – Caccia al panzer

23:15 Uomini di pietra

00:15 Ce l’avevo quasi fatta – Fuga in Texas

01:15 Ce l’avevo quasi fatta – Amore in fuga

02:10 Ce l’avevo quasi fatta – Fuga dal condotto dell’aria

03:05 Bear Grylls: l’ultimo sopravvissuto – Islanda

03:55 Bear Grylls: l’ultimo sopravvissuto – Scozia

04:40 Marchio di fabbrica

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Le Storie di Passato e presente

21:10 a.C.d.C. I soldati di Dio

22:05 Elementi del Patrimonio culturale immateriale Unesco

22:10 a.C.d.C. Ferro e sangue

23:00 Magnifiche. Storia e storie di Università

00:00 Rai News Notte

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

01:57 Tgcom24

02:00 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:25 Affari a quattro ruote – 1970 Ford Bronco

21:15 Affari a quattro ruote – BMW Isetta

22:15 Monster Garage 2.0 – una Corvette di fuoco

23:10 Monster Garage 2.0 – una barca a vela

00:05 Monster Garage 2.0 – una macchina agricola

01:05 Monster Garage 2.0 – Dodge Rampage

01:55 Monster Garage 2.0 – Potenza pulsante

02:50 Monster Garage 2.0 – un pick-up Chevrolet

03:40 Salt Lake Garage – Detto fatto

04:25 Salt Lake Garage – Pontiac. 2a parte

66 Italia 2

20:15 L’ Angelo della Morte – Naruto Shippuden

20:45 Il Ponte Verso la Pace – Naruto Shippuden

21:15 San Valentino di Sangue

23:20 Due Anni Dopo! L’Incontro Tra Luffy e Law – One Piece

23:50 Caesar Clown: Lo Scienziato Malvagio – One Piece

00:20 La Furia di Chopper: i Terribili Esperimenti del Master – One Piece

00:50 Gli Occhi Gemelli – Fire Force II

01:20 Il Mietitore Cinereo – Fire Force II

01:45 La Storia di Kisame – Naruto Shippuden

02:10 L’ Angelo della Morte – Naruto Shippuden

02:35 Il Ponte Verso la Pace – Naruto Shippuden

03:03 Simulcast Radio 101