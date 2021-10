Segni, appropriazione indebita e truffa: rintracciato e arrestato

I militari della Compagnia Carabinieri di Colleferro, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di applicazione e vigilanza sulle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno arrestato un uomo 54enne.

Cosa è successo

Più nel dettaglio, i Carabinieri della Stazione di Segni (RM) hanno rintracciato l’uomo nei pressi della propria abitazione, notificandogli un ordine di carcerazione per espiazione pena detentiva di 3 mesi con annessa multa di 300 euro, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.

L’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove espierà la predetta reclusione in regime di detenzione domiciliare, in ordine alle condanne riportate per i reati di appropriazione indebita e truffa, commessi rispettivamente, negli anni 2008 e 2009, in provincia di Frosinone.

