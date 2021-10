Segni. Ruba un candeliere dalla Chiesa di Santa Maria degli Angeli: arrestato 40enne

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Montelanico hanno arrestato un 40enne di nazionalità straniera, residente a Segni, resosi responsabile del furto di un candeliere, asportato nel pomeriggio dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli di Segni.

L’arresto

L’uomo, con precedenti specifici, è stato notato da alcuni testimoni impossessarsi del manufatto, che prontamente hanno avvisato i carabinieri.

I militari, sulla base della descrizione fornita dell’uomo, sono riusciti a risalire alla sua identità, rintracciandolo presso la propria abitazione di Segni, dove hanno rinvenuto il candeliere asportato poco prima, già forzato e svuotato delle offerte (circa 50 euro).

La somma e il manufatto recuperati sono stati restituiti al parroco mentre l’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato per furto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Colleferro in attesa dell’udienza per direttissima.

Foto di repertorio