Nuova data di lancio per SES-17 / SYRACUSE 4A

A causa di ulteriori controlli sulle attrezzature di supporto a terra, il volo VA255 – inizialmente previsto per il 22 ottobre – è stato cancellato. Sono in corso delle verifiche per individuare una nuova data di lancio.

Il lanciatore Ariane 5 e i satelliti SES-17 e SYRACUSE 4A si trovano in una configurazione stabilizzata e in totale sicurezza sulla rampa di lancio.