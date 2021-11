Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 25 novembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 25 novembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Un professore

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Quelli che

23:30 Anni ’20 Notte

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Speciale Frontiere: Gli uomini non cambiano

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:45 Slow Tour Padano

01:50 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Zelig

00:32 X-Style

01:03 Tg5

01:37 Meteo.It

6 Italia 1

20:24 La Resa Dei Conti – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 The Great Wall

23:20 300

01:30 Riflessioni Su Come Era Liv – Izombie

02:15 Studio Aperto – la Giornata

02:27 Sport Mediaset – la Giornata

02:42 Hilary Swank – Celebrated

03:04 Owen Wilson – Celebrated

03:27 La Forza Dei Muscoli – i Poteri Segreti del Corpo Umano

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:50 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:45 UEFA Europa League Postpartita

21:30 Red Zone – 22 miglia di fuoco

23:15 UEFA Europa League Postpartita

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Terzo Tempo – Tutti i Gol di Europa League

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Freddie Mercury – The Tribute

01:20 Crimini in diretta – Amore cieco

02:15 Crimini in diretta – Non si fermerà

03:15 Crimini in diretta – L’ultima risata

04:15 Crimini in diretta – Letto insanguinato

20 — Venti

20:13 L’ Insufficienza delle Scuse – The Big Bang Theory IV

20:36 L’ Eccitazione Dei 21 Secondi – The Big Bang Theory IV

21:12 La Partita Nel Fango – un Giorno Nella Vita di Maradona

22:02 Silenzio, Parla Diego

23:09 Into The Sun

01:04 Un Piccolo Dipartimento – Longmire VI

01:52 La Fine Dei Vecchi Rancori – Longmire VI

02:41 La Prova – Renegade II

03:28 La Condanna – Renegade II

04:20 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:06 Seal Team S2E10 – Il dilemma del prigioniero

20:55 Just for Laughs S17E10

21:20 Alone

23:05 Revolutions – Il robot

00:07 Countdown

01:42 Anica appuntamento al cinema

01:45 Vikings VIb ep.7 La zattera della Medusa

22 Iris

20:05 I Centauri – Walker Texas Ranger VIII

21:00 Die Hard

23:38 Scuola di Cult, 33

23:44 Arma Letale 4

02:12 Un Marito per Tillie

03:55 The Departed

23 Rai 5

20:14 Prossima fermata America

21:15 Doppio taglio. Come i media raccontano

22:05 Osn 8 Sinfonia Dante

22:58 Prima della prima – Caruso

23:30 Marvin Gaye, What’s Going On

00:30 Rai News Notte

00:32 Brian Johnson, una vita “on the road”

24 Rai Movie

21:10 Escape Plan 2 – Ritorno all’Inferno

22:50 Attacco al potere

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

00:55 Pericle il nero

02:40 Movie Mag

03:10 I piloti dell’inferno

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 3 – Natalina innamorata ep.12

21:20 Dolcissime

22:55 “Mood to 2030” – Cibo

23:25 Un gioco da ragazze

01:05 La Squadra 7 – Menzogne e segreti p.20

02:25 La casa della follia

03:30 Dream Hotel – Malesia

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Born to Raise Hell

23:15 Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno

00:20 Big Like Me – Le dimensioni del sesso

02:05 Viva la vulva

03:00 Boobs – La ricerca della perfezione

04:15 It’s Always Sunny in Philadelphia

27 Paramount Network

20:00 La casa nella prateria

21:10 Un principe per l’estate

23:00 La dura verità

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

21:10 Una famiglia quasi perfetta

22:35 Tre generazioni – ai miei tempi

23:05 Papa Francesco incontra i giovani della comunità “Scholas”

23:45 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

21:00 La cucina di Sonia

21:30 I segreti della corona

23:25 Donne nella storia

01:35 La cucina di Sonia

02:05 La Mala Educaxxxion

03:20 I menù di Benedetta

04:15 Tg La7

30 La 5

21:10 C’è Post@ per Te – Battibecchi D’Amore

23:35 Uomini e Donne

01:06 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Adriano e Pio vs. Federica e Fabrizio

21:25 Fratelli in affari: SOS Celebrity

22:25 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Drag Queen

34 Cine34

20:15 Il ritorno del Monnezza

22:06 Una cella in due

00:02 Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata

02:02 Troppo belli

03:34 Pensione amore, servizio completo

04:51 Dentro lo schermo – filler cine34

35 Focus

20:15 Terrore Nella Città Fantasma – Cose di Questo Mondo VI

21:15 Sulle Tracce Dei Pitti – Cose di Questo Mondo VII

22:15 Vichinghi: Fra Mito e Realtà – Cose di Questo Mondo VII

23:15 Freedom Oltre il Confine – 21

01:15 Ostacoli Mortali – Indagini Ad Alta Quota XVIII

38 Giallo

20:10 Elementary – Ferisci me, ferisco te

21:10 Le due facce della legge – Scelte inaspettate

22:10 Le due facce della legge – una morte improvvisa

23:10 Elementary – il lato sbagliato della strada

00:10 Elementary – Fedeltà

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – il salvatore

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Apparenze prima di tutto

03:00 Torbidi delitti – un uomo per 4 omicidi

03:50 Torbidi delitti – Tutto per i soldi

04:40 Disappeared – un triangolo d’amore

39 TOP Crime

20:16 Denti e Artigli Rossi – The Mentalist V

21:10 Zona di Guerra – The Closer VI

22:03 L’ Ultima A Mollare – The Closer VI

22:58 Crimine D’Onore – Law & Order: Unità Speciale XV

23:52 Infanzia Violata – Law & Order: Unità Speciale XV

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Ghostbusters II

23:25 Spartacus

01:30 Top Gear

03:20 I boss del recupero

52 DMAX

21:25 Uomini di pietra – una donna sul monte

22:20 Predatori di gemme – Studenti

23:15 Predatori di gemme – Calamità

00:10 Border Security: terra di confine

02:55 Ed Stafford: duro a morire – Thailandia

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:30 Le Storie di Passato e presente

21:10 a.C.d.C. Costruttori di castelli Ep. 1

22:10 a.C.d.C. Ferro e sangue

23:10 Una giornata particolare. Dacia Maraini

23:55 Speciale per voi

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri Serie 4. Puntata 38

01:00 Le Storie di Passato e presente

01:40 Italia viaggio nella bellezza

02:30 Italiani – Tina Lagostena Bassi

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – TVR S

21:15 Affari a quattro ruote – Volvo

22:15 Dirty Mudder Truckers – Nuovi obiettivi

23:10 Dirty Mudder Truckers – Lotte

00:10 Dirty Mudder Truckers – Posta in gioco

01:05 Dirty Mudder Truckers – in città

02:00 Salt Lake Garage – una nuova Mustang

02:55 Salt Lake Garage – il pick-up

03:50 Salt Lake Garage

66 Italia 2

20:15 L’ Estetica dell’Artista – Naruto Shippuden

20:45 L’ Esercito Alleato delle Mamme – Naruto Shippuden

21:15 Il Figlio di Chucky

23:06 Catturare il Master – il Primo Obiettivo dell’Alleanza Pirata!

23:36 Pericolo in Arrivo – il Mostro di Caesar Clown – One Piece

00:06 Sfida Pericolosa – il Vero Potere di Caesar Clown! – One Piece

00:36 Ragazzi, Siate Deboli – Fire Force II

01:06 L’ Angoscia della Santa – Fire Force II

01:31 La Trappola di Zetsu Bianco – Naruto Shippuden

01:56 L’ Estetica dell’Artista – Naruto Shippuden

02:21 L’ Esercito Alleato delle Mamme – Naruto Shippuden

02:49 Simulcast Radio 101