Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 4 novembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 4 novembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 La scelta di Maria

23:10 Porta a Porta

23:25 TG1 Sera

23:30 Porta a Porta

00:50 RaiNews24

01:20 Che tempo fa

01:25 Obiettivo ragazze raggiunto Stop

03:00 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Porto Azzurro, un carcere sotto sequestro

23:30 Anni ’20 Notte

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Che fine ha fatto Baby Jane? Programma TV

23:25 La versione di Fiorella

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:10 Stem – Antenati

01:45 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:45 Slow Tour Padano

01:45 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:04 Eros

03:51 La Sposa Americana

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 D’Iva

00:40 Tg5

01:14 Meteo.It

01:15 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

01:42 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Arte Araba – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Jack Reacher – la Prova Decisiva

00:00 Self/Less

02:17 Studio Aperto – la Giornata

02:29 Sport Mediaset – la Giornata

02:44 Cameron Diaz – Celebrated

03:06 Robert Deniro – Celebrated

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

03:45 Tagadà

03:45 Meteo – Oroscopo – Traffico

8 TV8

20:30 Prepartita Europa e Conference League

20:55 UEFA Europa Conference League: Roma-Bodo

23:00 Postpartita Europa e Conference League

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Terzo Tempo – Tutti i Gol di Europa League

01:00 Terzo Tempo – Tutti i Gol di Champions League

01:40 Game of Talents

03:45 Lady Killer

04:30 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:30 Il contadino cerca moglie

22:55 Cambio moglie

00:25 Wild Teens Casting

00:45 Cambio moglie

02:10 Il boss del paranormal

04:50 Airport Security Spagna

20 — Venti

20:13 Reazione A Catena – Chicago Fire

21:04 Come Ti Spaccio la Famiglia

23:28 Today You Die

01:22 Promesse, Promesse – Suits VIII

02:02 Fatturato Al Metro Quadro – Suits VIII

02:41 69 Sexy Things To Do Before You Die

03:58 Show Reel Serie Rete 20

04:38 Squadra Antimafia 3 Palermo Oggi – Squadra Antimafia III

21 Rai 4

20:05 Seal Team S1E2 Altre vite

20:55 Just for Laughs S16E8

21:19 Oxford Murders – Teorema di un delitto

23:12 The UnXplained – S2E9

00:02 Cell

01:59 Anica appuntamento al cinema

02:02 Strike Back: Revolution ep.7

02:47 Strike Back: Revolution ep.8

22 Iris

20:05 Il Presidente – III Parte – Walker Texas Ranger VIII

21:00 Viaggio in Paradiso

23:08 Arma Letale

01:19 La Mia Africa

04:01 Manhunter-Frammenti di un Omicidio

23 Rai 5

20:15 Prossima fermata Australia

21:16 Enrico Caruso. e Ricomincia il Canto

22:16 Opera – La fanciulla del west

00:41 Brian Johnson, una vita on the road

01:25 Rai News Notte

01:28 Franco Battiato in tournée

02:45 Visioni Scoprire Luigi Nono – Puntata 3

03:17 Evolution – Il viaggio di Darwin

04:57 Il libro della Savana

24 Rai Movie

21:10 La giuria

23:25 Identikit di un delitto

01:10 Anica – Appuntamento al cinema

01:15 Mogliamante

03:00 Movie Mag

03:30 Altri uomini

25 Rai Premium

20:25 Don Matteo – Amore senza età ep.14

21:20 Rex – Celeste

22:05 Rex – I giorni della mantide

23:00 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 End of a Gun

23:00 Anna, quel particolare piacere

00:55 Kink

02:20 Hustler: il porno secondo Larry Flynt

03:55 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:00 La casa nella prateria

21:10 Laws of Attraction – Matrimonio in appello

23:00 Prima o poi mi sposo

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

21:10 55 passi

23:10 Tre generazioni – ai miei tempi

23:40 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

21:00 La cucina di Sonia

21:30 I segreti della corona

23:35 Nella mente di Agatha Christie

00:30 Artemisia Gentileschi

01:35 La cucina di Sonia

02:05 La Mala Educaxxxion

03:20 I menù di Benedetta

04:15 Tg La7

30 La 5

21:10 Partnerperfetto.Com – Battibecchi D’Amore

23:10 Uomini e Donne

00:41 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Vite al limite – Chrystal

23:15 Incidenti di bellezza – Tracey

00:10 Incidenti di bellezza – Yvonne

01:00 Incidenti di bellezza – Alison

01:50 Incidenti di bellezza – Anne

02:40 Incidenti di bellezza – Deborah

03:30 Incidenti di bellezza – Maciek

04:20 Incidenti di bellezza – Fiyon

34 Cine34

20:09 Il commissario Lo Gatto

21:57 Io mi racconto – cine34 ’21 – anteprima

22:05 Grand Hotel Excelsior

00:25 Io mi racconto – cine34 ’21

00:38 Le foto di Gioia

02:19 Appassionata

03:49 Francoise e Emanuelle – Le sorelline

35 Focus

20:15 Foreste Che Respirano e Globi di Fuoco Scoppiettanti

21:15 Meraviglie Geologiche D’Italia – il Sud, 1

22:33 Yosemite

23:34 Le Strade – la Rete dell’Impero – Capolavori dell’Ingegneria Romana

00:35 I Misteri del Santo Sepolcro

01:30 Collisione in Volo – Indagini Ad Alta Quota VII

38 Giallo

20:10 Elementary – Pronti o no?

21:10 Le due facce della legge – il tempo della verità

22:10 Le due facce della legge – Voglia di giustizia

23:10 Elementary – Ti serva da lezione!

00:10 Elementary – Scegli il tuo veleno

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Mascolinità

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Vittima muta

03:00 Nightmare Next Door – Delitti incrociati

03:50 Nightmare Next Door – Lettera dall’assassino

04:40 Disappeared

39 TOP Crime

20:16 Lista Rossa – The Mentalist III

21:10 Richiesta D’Aiuto – The Closer VI

22:03 In Custodia – The Closer VI

22:58 La Trappola – Law & Order: Unità Speciale XIV

23:52 Vite Parallele – Law & Order: Unità Speciale XIV

00:45 La Tua Presenza Da Remoto – All Rise I

01:38 Ciao, Ciao Bernie – All Rise I

02:35 Una Storia Torbida – Chicago P.D. III

03:29 Una Bambina Abbandonata – Chicago P.D. III

04:24 La Trappola – Law & Order: Unità Speciale XIV

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Ace Ventura – L’acchiappanimali

23:25 Spartacus

01:30 Top Gear

03:20 I boss del recupero

52 DMAX

21:25 Metal Detective – Caccia al panzer

22:15 Metal Detective – i Mascabroni

23:15 Uomini di pietra

00:20 Bodycam – Agenti in prima linea – Rapito

01:15 Bodycam – Agenti in prima linea – Tradimento

02:15 Bodycam – Agenti in prima linea – Fuga in SUV

03:05 Bear Grylls: l’ultimo sopravvissuto – Alpi

04:00 Bear Grylls: l’ultimo sopravvissuto – la Foresta del Costa Rica

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Le Storie di Passato e presente

21:10 a.C.d.C. I soldati di Dio. L’assedio di

22:05 Elementi del Patrimonio culturale

22:10 a.C.d.C. Ferro e sangue

23:10 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021

23:45 Gloria. Apoteosi del soldato ignoto

01:00 4 Novembre. Frammenti dalle celebrazioni

01:20 Rai News Notte

01:25 Il giorno e la storia

01:45 #Maestri Serie 4. Puntata 23

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Cobra

21:15 Affari a quattro ruote – Chevy LUV del 1980

22:15 Monster Garage 2.0 – una macchina agricola

23:10 Monster Garage 2.0 – Dodge Rampage

00:05 Monster Garage 2.0 – Potenza pulsante

01:00 Monster Garage 2.0 – un pick-up Chevrolet

01:55 Salt Lake Garage – Verde speranza

66 Italia 2

20:15 Giorno di Vacanza per Sai – Naruto Shippuden

20:45 Il Trio Leggendario – Naruto Shippuden

21:15 Blair Witch

23:11 La Flotta Dei Sette! Trafalgar Law – One Piece

23:41 Situazione Pericolosa: Battaglia Su Due Fronti – One Piece

00:11 Duello! Law Vs Smoker – One Piece

00:41 Antieroe – Fire Force II

01:11 All’Ombra della Luce Divina – Fire Force II

01:36 Obiettivo Tsunade – Naruto Shippuden

02:01 Giorno di Vacanza per Sai – Naruto Shippuden

02:26 Il Trio Leggendario – Naruto Shippuden

02:54 Simulcast Radio 101