Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 3 novembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 3 novembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Old Man & the Gun

23:10 Porta a Porta

23:25 TG1 Sera

23:39 Porta a Porta

00:50 RaiNews24

01:20 Che tempo fa

01:25 MovieMag

01:50 Il commissario Manara 2 – Fuori servizio

02:45 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il Cacciatore

23:30 Speciale 90° Minuto

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:10 SeDici Storie: Il metodo Falcone

01:55 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Zona Bianca

00:52 Cogan – Killing Them Softly

02:47 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:21 Storia di una Famiglia Perbene

23:40 Maurizio Costanzo Show

01:40 Tg5

02:14 Meteo.It

02:15 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:42 Una Notte Da Dottore

02:45 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 L’ Eliminatore – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Honolulu

00:15 Before Pintus

01:35 Il Cantastorie – Izombie

02:20 Studio Aperto – la Giornata

02:32 Sport Mediaset – la Giornata

02:47 Mike Myers – Celebrated

03:09 Tobey Maguire – Celebrated

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Like – Tutto ciò che Piace

02:20 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 X Factor

00:10 MasterChef Italia

02:55 Lady Killer

03:40 Coppie che uccidono

04:25 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Accordi & disaccordi

23:00 Fratelli di Crozza

00:30 Airport Security Spagna

20 — Venti

20:13 Un Gioco Mortale – Chicago Fire

21:04 Today You Die

23:14 The Losers

01:17 Il Braccio Destro – Suits VIII

01:57 Gerarchie – Suits VIII

02:36 69 Sexy Things To Do Before You Die

03:52 Show Reel Serie Rete 20

04:35 Squadra Antimafia 3 Palermo Oggi – Squadra Antimafia III

21 Rai 4

20:05 Ransom S3E13 Storia di un altro giorno

20:55 Just for Laughs XVI ep.7

21:20 Captive State

23:15 Post Mortem

01:20 Strike Back: Revolution ep.5

22 Iris

20:05 Il Presidente – II Parte – Walker Texas Ranger VIII

21:00 Shutter Island

23:49 L’ Ultimo Samurai

02:45 La Banda di Jesse James

04:14 I Pionieri dell’Alaska

23 Rai 5

20:16 Trans Europe Express

21:16 Muti prova Aida 2021

23:06 Chez Vous Francoise Hardy

00:05 Joni Mitchell, Woman of Heart and Mind

01:29 Rai News Notte

01:30 Save the Date – La Fenice per Venezia

01:55 Trans Europe Express

03:03 Strumenti musica colta: Suonare la Voce

03:13 Di là dal fiume e tra gli alberi

24 Rai Movie

21:15 Tutta un’altra vita

23:05 Movie Mag

23:35 Il giorno in più

01:30 La tenerezza

03:20 Non pensarci

25 Rai Premium

20:10 Don Matteo – Stato di ebbrezza ep.12

21:20 Tale e Quale Show 2021 – p.7

23:45 Ma tu mi vuoi bene?

02:40 Zoom – Come in uno specchio

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Tornado Warning

23:05 Vacanze per un massacro

00:45 Gioco di seduzione

02:10 I Want Sex Too!

03:20 Polylove – L’amore è complicato

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:00 La casa nella prateria

21:10 Il giovane ispettore Morse

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 La Bibbia

23:20 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

21:00 La cucina di Sonia

21:30 Ma come fa a far tutto?

23:20 American Gigolò

02:10 Mica pizza e fichi

02:40 Damages

04:20 Tg La7

30 La 5

21:10 The Twilight Saga: Breaking Dawn

23:25 Il Necromante – Legacies I

00:20 Il Ritorno di Seylah – Legacies I

01:19 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Beauty Bus

23:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Terzo occhio

34 Cine34

22:06 L’anatra all’arancia

00:18 Polvere di stelle

03:04 Dentro lo schermo – filler cine34

03:53 Il deserto rosso

35 Focus

20:15 Mari Scomparsi e Mostri Nella Nebbia – Stranezze di Questo Mondo I

21:15 Rapidi e Letali – il Mondo Animale e la Velocità I, 3

38 Giallo

20:10 Elementary – Braccato

21:10 Unforgettable – il ritorno di Eddie

22:10 Unforgettable – L’aria su Marte

23:10 Balthazar – Sangue freddo

00:15 Balthazar – Trappola mortale

01:15 Law & Order – i due volti della giustizia – il virus del computer

02:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Fantasmi del passato

03:05 Nightmare Next Door – Delitto a Omaha

03:55 Nightmare Next Door – L’ora delle streghe

04:45 Disappeared

39 TOP Crime

20:16 Il Miglio Rosso – The Mentalist III

21:10 La Tua Presenza Da Remoto – All Rise I

22:03 Ciao, Ciao Bernie – All Rise i

22:58 Sogni Rinviati – Law & Order: Unità Speciale XIV

23:52 Fino A Prova Contraria – Law & Order: Unità Speciale XIV

00:45 Delitto A Saint Malo – Tp – TVm

02:34 La Pista della Calibro 40 – Chicago P.D. III

03:27 Kasual con la K – Chicago P.D. III

04:22 Sogni Rinviati – Law & Order: Unità Speciale XIV

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Spartacus

01:30 Top Gear

03:20 I boss del recupero

52 DMAX

21:25 Una famiglia fuori dal mondo – Incendio

22:20 Una famiglia fuori dal mondo – un nuovo inizio

23:15 Basket Zone

23:45 Metal Detective – Operazione Brassard

00:40 Metal Detective – Quota 593

01:35 Metal Detective – la ritirata del Po

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Le Storie di Passato e presente

21:10 Cesare Battisti – l’ultima fotografia

22:15 Elementi del Patrimonio culturale immateriale Unesco

22:20 Costruendo la Grande Guerra

23:15 a.C.d.C. La caccia alle streghe di Salem

00:10 Rai News Notte

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Honda CVCC del 1977

21:15 Affari a quattro ruote – Jag XK8

22:15 Affari a quattro ruote – 1963 Bedford CA Dormobile

23:15 Restauri a quattro ruote – Mustang del 1968

00:10 Restauri a quattro ruote – Tutto o niente

01:05 Restauri a quattro ruote – Corvette del 1970

02:00 Iron Garage – Ristrutturazione

02:55 Iron Garage – Barbecue

03:50 Iron Garage – la Metro del ’59

04:45 Iron Garage – Flaming

66 Italia 2

20:15 Gli Amici Su Cui Contare – Naruto Shippuden

20:45 Obiettivo Tsunade – Naruto Shippuden

21:15 La Flotta Dei Sette! Trafalgar Law – One Piece

21:45 Situazione Pericolosa: Battaglia Su Due Fronti – One Piece

22:15 Duello! Law Vs Smoker – One Piece

22:45 Antieroe – Fire Force II

23:16 All’Ombra della Luce Divina – Fire Force II

23:41 Blu Profondo 2

01:36 La Kunoichi di Nadeshiko – Naruto Shippuden

01:56 Gli Amici Su Cui Contare – Naruto Shippuden

02:21 Obiettivo Tsunade – Naruto Shippuden

02:49 Simulcast Radio 101