Emergono nuovi particolari dalle indagini e dichiarazioni sui fratelli Bianchi, accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto nel settembre del 2020 a Colleferro.

Cosa è emerso dalle indagini

Stando a quanto riportato da Repubblica, dalle indagini integrative disposte dai pm emergono nuovi elementi circa la natura violenta di Marco e Gabriele Bianchi.

Alcuni video, ritrovati negli smartphone dei due imputati, mostrerebbero i fratelli Bianchi intenti a torturare degli animali, in particolar modo una pecora. La vocazione violenta emerge anche da diverse chat, come era stato già riportato nel corso del processo per la morte di Willy.

Al momento, i due fratelli si trovano nel carcere di Rebibbia, insieme a Mario Pincarelli; il quarto imputato, Francesco Belleggia, è ai domiciliari.

Foto di repertorio