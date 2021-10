Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 29 ottobre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 29 ottobre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Tale e quale Show

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

01:05 RaiNews24

01:33 Che tempo fa

01:40 Sottovoce

02:10 Cinematografo

03:10 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor Non si piange sul latte

22:10 The Resident Sistema di valori

23:00 Dante Confidential

00:00 O anche no

3 Rai 3

20:00 Blob

20:10 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 DIA 1991 – Parlare poco Apparire mai

22:45 La versione di Fiorella

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:20 Materiale Prima Visione Tv

04:05 Checkpoint Berlin

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:45 Decodificato – Caccia Alla Spia – The Enemy Within

01:41 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:03 Chi Sei?

03:51 L’ Affondamento della Valiant

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:02 Una Notte Da Dottore

02:05 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Il Cavallo di Troia – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:18 Le Iene

01:05 La Prima Parola di Stewie – i Griffin

01:30 Il Talento di Mr. Stewie – i Griffin

01:55 Una Notte Da Dottore – Ciak Speciale

01:58 Studio Aperto – la Giornata

02:10 Sport Mediaset – la Giornata

02:25 Alec Baldwin – Celebrated

02:47 Samuel L. Jackson – Celebrated

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

01:50 Meteo – Oroscopo – Traffico

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Gomorra – La serie

23:25 Game of Talents

01:30 Una notte in giallo

03:15 Lady Killer

04:05 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Fratelli di Crozza

23:00 La confessione

00:15 Fratelli di Crozza

01:55 Cash or Trash – Chi offre di più?

02:55 Airport Security Spagna

20 — Venti

21:15 Transformers 4: l’era dell’estinzione

21 Rai 4

20:06 Ransom S3E8 Triade oscura

20:56 Just for Laughs XVI ep.4

21:21 12 Rounds

23:16 The Strain IV ep.7

00:07 The Strain IV ep.8

00:53 Anica appuntamento al cinema

00:56 Wonderland pt.4

01:33 Strike Back: Retribution ep.8

02:23 Strike Back: Retribution ep.9

03:06 Senza Traccia VII ep.15

03:47 Senza Traccia VII ep.16

22 Iris

20:06 La Leggenda di Buffalo Bianco – Walker Texas Ranger VIII

21:00 Una 44 Magnum per L’Ispettore Callaghan

23:33 Breezy

01:39 Hollywood Homicide

03:38 La Morte Ti Fa Bella

23 Rai 5

20:16 Trans Europe Express

21:16 Art Night: E luce fu!

23:12 Save the Date

23:43 Terza Pagina

00:33 Rai News Notte

00:35 Joni Mitchell, Woman of Heart and Mind

02:00 Trans Europe Express

03:07 Piano Pianissimo

03:23 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 The Children Act – Il verdetto

23:05 Il sole a mezzanotte – Midnight Sun

00:40 Anica – Appuntamento al cinema

00:45 7 minuti

02:20 L’amore non perdona

03:40 Arianna

25 Rai Premium

20:15 Don Matteo – Questione di fiuto ep.6

21:20 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2

23:30 Allora in onda – David Copperfield

00:15 I Bastardi di Pizzofalcone 3

02:10 Il Bene e il Male – Apparenza ep.6

03:05 Cult Fiction – p.3

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Senza scrupoli

23:00 Filippine: la piaga del turismo sessuale

00:05 Mary Millington: le confessioni di una pornostar

01:00 Porn Inc.

01:55 A Cam Life – La pornostar della porta accanto

03:20 Le ragazze di Phnom Phen

04:15 Sexplora

27 Paramount Network

20:00 Law & Order: Criminal Intent

21:10 Garage Sale Mystery: Il vestito da sposa

23:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Law & Order: Criminal Intent

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Guerra e Pace

21:10 Return to Me

23:10 Effetto Notte – TV2000

23:45 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

21:00 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:50 La Mala Educaxxxion

03:15 I menù di Benedetta

04:15 Tg La7

30 La 5

21:10 Inga Lindstrom – una Blogger in Cucina

23:10 Uomini e Donne

00:40 X-Style

01:21 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Bake Off Italia: dolci in forno – Dolci divini

23:10 Il castello delle cerimonie

00:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Escrescenze

01:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Attenzione

02:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – 20 lunghi anni

02:55 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Crescite sospette

03:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bozzo da record

04:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Avventure

34 Cine34

21:05 L’insegnante balla… con tutta la classe

35 Focus

20:15 Armageddon – Cose di Questo Mondo IV

21:15 In Ascolto dell’Universo – il Radiotelescopio Fast

22:15 Colossi in Viaggio – Mega-Ingegneria II

23:15 I Geroglifici Segreti delle Piramidi

00:15 Tutankhamon e la Tomba del Tesoro Segreto

01:08 Tg5 Start

01:15 Schianto Sulla Collina – Indagini Ad Alta Quota X

02:00 E-Planet, 28 – E-Planet

38 Giallo

21:10 Alexandra

39 TOP Crime

20:16 Rosso Fuoco – The Mentalist III

21:10 Chiamata Non Rintracciabile – Chicago Fire VIII

22:03 L’ Onere della Verità – Chicago P.D. VII

22:58 Giochi Violenti – Law & Order: Unità Speciale XIV

23:52 Sotto Copertura – Law & Order: Unità Speciale XIV

00:45 Mano Morta – The Closer V

01:38 Il Big Bang – The Closer VI

02:34 Una Famiglia Distrutta – Chicago P.D. III

03:27 Compagni di Cella – Chicago P.D. III

04:22 Giochi Violenti – Law & Order: Unità Speciale XIV

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Kickboxer – Il nuovo guerriero

23:25 Spartacus

01:30 Top Gear

03:20 I boss del recupero

52 DMAX

21:25 Ingegneria impossibile – il super ponte

22:25 Ingegneria impossibile – L’F-35

23:25 Metal Detective – i Mascabroni

00:25 Bodycam – Agenti in prima linea – 90 minuti

01:20 Bodycam – Agenti in prima linea – la morte

02:15 Bodycam – Agenti in prima linea – il coltello

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Le Storie di Passato e presente

21:10 Elementi del Patrimonio culturale immateriale

21:15 1941- L’Italia in guerra – Il conflitto

22:10 La dodicesima Battaglia. Memorie da Capo

23:10 In marcia per la Pace

23:45 Eventi – la Scuola Genovese

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:30 #Maestri Serie 4. Puntata 19

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Renault Alpine

21:20 Affari a quattro ruote – Cadillac Coupe De Ville

22:15 A caccia di auto

23:05 A caccia di auto – L’Elgin

00:05 Dal pollaio alla pista – Giulia GT del ’67

66 Italia 2

20:15 L’ Isola Corazzata – Naruto Shippuden

20:45 L’ Isola Dimenticata – Naruto Shippuden

21:15 Auguri per la Tua Morte

23:17 My Soul To Take

01:15 La Nave Fantasma – Naruto Shippuden

01:40 L’ Isola Corazzata – Naruto Shippuden

02:05 L’ Isola Dimenticata – Naruto Shippuden

02:33 Simulcast Radio 101