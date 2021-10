Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 25 ottobre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 22 ottobre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 I Bastardi di Pizzofalcone 3

23:30 Settestorie

23:45 TG1 Sera

23:50 Settestorie

00:40 S’è fatta notte

01:10 RaiNews24

01:43 Che tempo fa

01:45 Il caffè di Rai 1

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Quelli che il lunedì

00:00 The Blacklist Fratelli

00:45 I Lunatici

02:00 Calcio Totale

03:00 Un caso per due Un deficit strano

04:00 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

23:15 La versione di Fiorella

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:10 Terza Pagina

02:00 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:45 Non Andare Via – Gone

01:42 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:04 I Prosseneti

03:36 Superclassifica Show 1980

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:02 Una Notte Da Dottore

02:05 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 L’ Uomo Che Venne Dai Ghiacci – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Final Score

23:35 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Drive Up

02:39 Studio Aperto – la Giornata

02:51 Sport Mediaset – la Giornata

03:06 Kurt Russell – Celebrated

03:28 Drew Barrymore – Celebrated

03:51 Aids: Le Origini del Virus

04:45 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 The Interpreter

23:45 Fuga di mezzanotte

02:00 Camera con vista

02:30 Otto e mezzo

03:10 L’aria che tira

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Spider-Man

23:50 Kick-Ass

02:00 Lady Killer

04:25 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Little Big Italy – Monaco

23:05 Little Big Italy – Amsterdam

00:40 Cash or Trash – Chi offre di più?

01:50 Donne mortali – Spargimento di sangue

02:40 Donne mortali – Violenza devastante

03:35 Donne mortali – Amore corrotto

20 — Venti

20:09 Prova A Resistere! – Chicago Fire

21:05 Chips

23:21 Acts Of Violence

01:18 Do Ut Des – Suits VI

01:58 Carattere e Idoneità – Suits VI

02:37 Undercover

03:54 Show Reel Serie Rete 20

04:33 Squadra Antimafia 3 Palermo Oggi – Squadra Antimafia III

21 Rai 4

20:03 Ransom S2E13 Semaforo

20:48 Just for Laughs XXI ep.13

21:19 Hole – L’abisso

22:57 Game Of Death

00:19 Anica appuntamento al cinema

00:22 Strike Back: Retribution ep.1

01:12 Strike Back: Retribution ep.2

02:06 Strike Back: Retribution ep.3

02:48 Senza Traccia VII ep.7

03:29 Senza Traccia VII ep.8

22 Iris

20:05 Killer di Professione – I Parte – Walker Texas Ranger

21:00 Il Padrino III

00:43 Note di Cinema

00:48 Tutto il Bene del Mondo

02:22 Il Sentiero della Rapina

03:49 La Donna della Luna

23 Rai 5

20:14 Prossima fermata Oriente

21:15 Nessun Dorma

22:16 Amo la tempesta

23:48 Fleetwood Mac – Their Own Way

00:50 Rock legends – Neil Diamond

01:12 Rai News Notte

01:15 Tintoretto, il primo regista

02:18 Prossima fermata Oriente

03:18 Evolution – Il viaggio di Darwin

04:57 Immensa Africa

24 Rai Movie

21:10 Alvarez Kelly

23:10 Il fiume rosso

01:40 La mossa del pinguino

03:10 La corsa dell’innocente

25 Rai Premium

21:20 Katie Fforde – Decisione di Cuore

23:00 Rex – N° 13

00:05 Rex – L’ iniziazione

01:00 The Art of..Burlesque – p.6

01:25 Blu Notte 12: Ladri di futuro – p.6

03:00 Cult Fiction

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 The Company Men

23:20 Sesso: quello che le donne vogliono

00:20 La cultura del sesso

01:10 A Cam Life – La pornostar della porta accanto

02:35 Il porno messo a nudo

03:30 Strippers – Vite a nudo

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:00 Law & Order: Criminal Intent

21:10 Il paese di Natale

23:00 12 regali di Natale

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Pietro e Paolo

23:00 Indagine ai confini del sacro

23:35 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

21:00 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:15 La cucina di Sonia

01:45 Like – Tutto ciò che Piace

02:10 La Mala Educaxxxion

03:40 I menù di Benedetta

04:35 Tg La7

30 La 5

21:10 Il Grande Cuore di Clara

23:20 Uomini e Donne

00:53 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:15 Cortesie per gli ospiti

21:20 Vite al limite – Chrystal

23:10 Vite al limite: e poi – Jennifer e Marissa e Liz

01:05 Vite al limite: e poi – Milla

02:50 Vite al limite: e poi – Grande famiglia

04:25 Vite al limite: e poi – Tamy e Karina

34 Cine34

21:05 Ti amo in tutte le lingue del mondo

23:01 Il Paradiso all’improvviso

00:58 Mi fido di te

02:47 La califfa

04:18 La solitudine dei numeri primi

35 Focus

20:15 Stonehenge Nazista – Cose di Questo Mondo IV

21:15 I Geroglifici Segreti delle Piramidi

22:15 Tutankhamon e la Tomba del Tesoro Segreto

23:15 I Misteri Dei Giganti , 5 – i Misteri Dei Giganti

00:15 I Misteri Dei Giganti , 6 – i Misteri Dei Giganti

01:15 Bomba A Bordo – Indagini Ad Alta Quota III

38 Giallo

20:10 Elementary – Tecniche di persuasione

21:10 L’ispettore Barnaby – un disegno di morte

23:00 Cherif

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – un abile protagonista

02:00 Law & Order – i due volti della giustizia – Ricatto mortale

02:50 Nightmare Next Door – Amori da incubo

03:45 Nightmare Next Door – la chiave del delitto perfetto

04:30 Disappeared

39 TOP Crime

20:16 Risvegli in Rosso – The Mentalist II

21:10 Cavalli Rossi – The Mentalist III

22:03 Tailleur Rosso Chanel – The Mentalist III

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Swept Under – Sulle tracce del serial killer

23:25 Spartacus

01:30 Top Gear

03:20 I boss del recupero

52 DMAX

21:25 Sopravvivenza estrema

23:20 WWE Raw

01:20 Bodycam – Agenti in prima linea – Colpiti

02:15 Bodycam – Agenti in prima linea – Sparatoria

03:10 Messi alle corde – Henry e Laura

04:05 Messi alle corde – Rob e Kevin

54 Rai Storia

20:05 Il giorno e la storia

20:30 Le Storie di Passato e presente

21:10 Elementi del Patrimonio culturale

21:15 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021

22:00 Catilina – Cronaca di una congiura

23:00 Il segno delle Donne

23:40 Eventi – la Scuola Genovese

00:00 Rai News Notte

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – 1970 International Scout

21:20 Affari a quattro ruote – Ford Popular

22:15 Affari a quattro ruote – 1963 Bedford CA Dormobile

23:15 Affari a quattro ruote – BMW Z3 M Coupè del ’99

00:10 Affari a quattro ruote – Mini Moke

01:05 Affari a quattro ruote – Honda S2000

02:00 Affari a quattro ruote – Range Rover

02:50 Goblin Mod Shop – Mini Cooper

03:45 Goblin Mod Shop – Mazda 3

04:25 Goblin Mod Shop – BMW Series-1

66 Italia 2

20:15 Nazioni in Movimento – Naruto Shippuden

20:45 Kakashi Hokage – Naruto Shippuden

21:15 The Mask – Da Zero A Mito

23:20 Nr(Non Rianimare) – Shameless XI

00:25 La Donna Volubile Non Ne Può Più – Shameless XI

01:30 Padre Frank Pieno di Grazia – Shameless XI

02:25 L’ Infiltrato – Naruto Shippuden

02:50 Nazioni in Movimento – Naruto Shippuden

03:15 Kakashi Hokage – Naruto Shippuden

03:43 Simulcast Radio 101