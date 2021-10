Black Friday 2021 con sconti e offerte è già divenuta una tendenza nelle ricerche su Google: questo a testimonianza di come sempre più i consumatori siano alla ricerche di promozioni vantaggiose per le loro tasche. A tal proposito, andiamo a scoprire quando ci sarà non solo questa ricorrenza divenuta ormai arci nota, ma anche quella legata al Cyber Monday.

Black Friday e Cyber Monday 2021: date e info

Tornano anche quest’anno le offerte, non solo online, da parte di tutti i principali siti di e-commerce e brand che contano anche sul commercio dei loro prodotti in rete.

Il mese interessato è novembre, ma già a ottobre inizia la frenetica ricerca agli sconti. Questi ultimi avranno luogo più o meno in contemporanea con l’arrivo sugli scaffali dei negozi dei prodotti per il periodo natalizio e quindi è spesso una buona occasione per anticiparsi con i regali, risparmiando. Ma quando è il periodo giusto per comprare? Scopriamolo.

La data da segnare sul calendario: ecco quando ci sarà il Black Friday 2021

Se cercate prodotti di varia tipologia, la data che dovete segnare sul calendario è quella del 26 novembre 2021: il Black Friday cadrà infatti questo giorno. Anche siti legati al commercio online di vestiti e accessori aderiranno all’iniziativa, ma c’è anche da dire che in rete ci sono spesso brand che adottano sconti con codici promozionali a vantaggio degli iscritti alla newsletter o validi su determinate tipologie di prodotto.

Le offerte verranno comunque replicate in occasione del 26 novembre 2021, ma se cercate di risparmiare per fare poi acquisti tecnologici, la data da segnare sul calendario è un’altra.

Quando ci sarà il Cyber Monday 2021?

Il Cyber Monday, ovvero il primo “lunedì nero” che segue il venerdì dello stesso colore, è legato a sconti e promozioni di prodotti hi-tech. Se dunque cercate prodotti tecnologici quali cuffie, console di videogiochi, accessori per PC e quant’altro, la data da segnarsi sul calendario è quella del 29 novembre 2021: in occasione dell’ultimo lunedì del mese saranno molti gli store online e fisici che faranno sconti ai loro clienti sulla maggior parte dei prodotti disponibili.

Ricapitolando…

Iniziate a mettervi i soldi da parte perché il Black Friday 2021 sarà venerdì 26 novembre, mentre il Cyber Monday è previsto per lunedì 29 novembre.

Consigli utili per un’ottima guida all’acquisto

Un consiglio utile è quello di iniziare a salvare tra i preferiti l’oggetto del desiderio e monitorare il costo. Se effettivamente durante questi giorni calerà molto, sarà l’occasione giusta per accaparrarselo.

Fate attenzione però perché non necessariamente questi due saranno i giorni in cui il prodotto da voi ricercato avrà il prezzo più basso dell’anno. Qui trovate alcuni consigli utili per evitare truffe e fregature, facendo acquisti online in totale sicurezza.