Sinonimo di feste natalizie, immancabile presenza sulle tavole degli italiani e dolce simbolo della nostra tradizione: questo fine settimana al centro congressi di Palazzo Ruspigliosi a Roma il panettone è stato il protagonista di un importante gara internazionale: il “Best Panettone of the World Fipgc” organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, il campionato mondiale ha decretato i migliori panettoni artigianali del mondo. E sul podio c’è anche Artena, grazie a Umberto Petriglia, titolare dello storico Forno Petriglia della contrada Macere.

Medaglia di bronzo a Umberto Petriglia per miglior panettone classico del mondo

Pizzaiolo professionista dal 2015, esponente della terza generazione di fornai e panificatori di Artena, Umberto Petriglia ha conquistato il terzo posto come miglior panettone classico del mondo, condividendo il podio con le eccellenze della pasticceria, come Giurii’s di Federico Perrone, pasticcere di Salice Salentino che negli ultimi anni ha collezionato due medaglie d’argento nella stessa categoria. Per Umberto Petriglia questo traguardo rappresenta “una grande soddisfazione che arriva dopo anni di sacrifici e soprattutto dopo anni di studio sul lievito madre. In questa competizione internazionale ho portato un prodotto naturale frutto di ricerche e di tanta passione per un dolce che accompagna da sempre le nostre feste natalizie”, racconta a Casilina news il giovane artigiano artenese.

Il ricettario di Umberto Petriglia condensa dedizione, curiosità e tanta fatica, un’immersione totale nella sua professione che la giuria composta da mostri sacri della pasticceria ha saputo premiare e riconoscere tra 150 finalisti provenienti da ogni parte del mondo. A selezionare i migliori panettoni del mondo non poteva che essere una rosa composta da prestigiosi pasticceri come Roberto Lestani, Paolo Molinari, Claudia Mosca, Matteo Cutolo, Gianluca Cecere, Francesco Luni, Luca Borgioli, Pasquale Pesce e Ruggero Carli.

E per eleggere i migliori panettoni del mondo quest’anno la Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria ha ottenuto anche il patrocinio del Ministero degli Affari esteri. Grazie a questo riconoscimento è nata quindi un protocollo d’intesa che avrà l’obiettivo di sostenere la promozione e la divulgazione all’estero della pasticceria Made in Italy.

Panificatori da generazioni, il forno Petriglia si prepara per il prossimo Natale

Dopo questo riconoscimento Umberto Petriglia è già tornato al lavoro, tra lievito madre e impasti, pronto per condividere con i clienti e con il territorio il suo panettone. Poco fa infatti, sulle pagine social del forno, Umberto ha dato appuntamento nelle sua attività per un assaggio d’eccezione: “a metà novembre faremo una degustazione gratuita del mio panettone, se vi piacerà l’ordinerete per Natale altrimenti sarà stato un piacere farvelo assaggiare”. Non resta che aspettare e trascorrere le festività natalizie in compagnia di questa dolce eccellenza Made in Artena.