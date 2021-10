Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 9 ottobre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 9 ottobre 2021, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Stanlio & Ollio 1^ Visione RAI

23:25 TG1 Sera

23:30 Jana e il pilota della savana

01:00 RaiNews24

01:31 Che tempo fa

01:35 Sottovoce

02:05 Mille e un Libro

03:10 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 -20.30

21:05 The Rookie – Sangue fresco – Cuore impavido

22:40 Clarice L’uomo nero

23:30 TG2 – Dossier

00:20 TG2 – Storie. I racconti della settimana

01:00 TG2 Mizar

01:25 TG2 Cinematineè

01:30 TG2 Achab Libri

01:35 TG2 Sì, Viaggiare

01:50 TG2 Eat Parade

02:00 Appuntamento al cinema

02:05 RaiNews24

Rai 3 20:00 Blob

20:20 Le parole

21:45 Vice- L’uomo nell’ombra Prima Visione Tv

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Mondo

00:30 TG3 Agenda del Mondo

00:35 Meteo 3

00:40 Un giorno in Pretura

01:45 TG3 Chi è di scena

02:00 Appuntamento al cinema

02:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:15 Tutto brucia

02:50 Twin Rooms

04:15 Pasolini deserto

Rete 4 20:30 Controcorrente

21:25 Agente 007 – Thunderball: Operazione Tuono

00:09 Firewall – Accesso Negato

02:13 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:31 Festivalbar 2003 – Finale Prima Parte

04:01 La Moglie Vergine

Canale 5 20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Tu Si Que Vales

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:02 Diventare Grandi/In Rete – Sei Forte Maestro 2

04:06 Con Tutto il Cuore

Italia 1 20:24 Shalom – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Paddington 2

23:35 Il Mio Amico Nanuk

01:25 Il Mondo di Blaine – Izombie

02:05 Con Tutto il Cuore – Ciak Speciale

02:08 Studio Aperto – la Giornata

02:20 Sport Mediaset – la Giornata

02:35 4-4-2- il Gioco Più Bello del Mondo

04:10 Mezzo Destro Mezzo Sinistro – 2 Calciatori Senza Pallone

LA7 20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Versailles

00:15 Tg La7

00:25 In Onda

01:10 Like – Tutto ciò che Piace

01:50 L’Aria che Tira – Diario

03:30 Drop Dead Diva

TV8 20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 La maschera di Zorro

00:00 Sahara

02:20 Lady Killer

03:50 Coppie che uccidono

04:30 Lady Killer

NOVE 20:00 Fratelli di Crozza

21:30 Il delitto di Perugia – Chi ha ucciso Meredith?

00:15 Storie criminali – la maledizione del Cecil Hotel

02:50 Ho vissuto con un killer – il garage di papà

03:45 Ho vissuto con un killer – la festa della mamma

04:35 Ho vissuto con un killer – Sopravvivere

20 — Venti 20:09 La Spedizione Monopolare – The Big Bang Theory II

20:36 Qualifiche Mondiali 2022: Svizzera-Nord Irlanda

22:43 Mars Attacks!

00:53 La Strada per il Paradiso – Containment

01:33 Bentornato Nell’Agenzia! – Covert Affairs II

02:12 Fuga per Tre – Renegade IV

02:52 Segugio di Città – Renegade IV

03:47 Show Reel Serie Rete 20

04:32 Squadra Antimafia 2 Palermo Oggi – Squadra Antimafia II

Rai 4

20:31 Rosewood S2E22 – Amore fraterno

21:22 A Bluebird in My Heart

23:02 Fargo S4E3

00:09 Fargo S4E4

01:14 Regali da uno sconosciuto – The Gift

03:06 Priest

Iris 21:00 Inconceivable

23:18 Velluto Blu

01:39 Forza D’Urto 2

03:15 Philadelphia Security

04:47 Satyricon (Di G. Polidoro)

Rai 5 20:48 Ritorno alla natura

21:17 Teatro – Piccoli crimini coniugali

22:42 Merce Cunningham. The Legacy

23:40 Rumori del ‘900

00:51 Save the Date Speciale ‘Farnesina

01:19 Rai News Notte

01:22 Art Night: Tiepolo/Leoncillo

03:24 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 21:10 L’altra metà della storia

23:05 La leggenda di un amore – Cinderella

01:20 La verità è che non gli piaci abbastanza

03:25 Lo spazio bianco

Rai Premium 21:20 I Bastardi di Pizzofalcone 3 – Rose p.3

23:10 The Art of..Hair – p.4

23:35 Tutto il giorno davanti

01:20 I ragazzi del muretto 3 – D’amore non si

02:25 Blu Notte 3: Luigi Bezzi – Il pescatore

03:15 La Nuova Squadra – Ho sparato a un uomo

04:10 La Nuova Squadra

Cielo 20:20 Affari di famiglia

21:15 Messe nere per le vergini svedesi

23:05 Scambisti

01:10 Sesso: quello che le donne vogliono

02:10 La cultura del sesso

03:05 Strippers – Vite a nudo

03:55 L’Alieno – Conversazioni con Lasse Braun

04:35 Sexplora

Paramount Network 21:10 Solitary Man

23:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

03:00 Padre Brown

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Christy: Choices Of The Heart

23:00 Country

00:55 La compieta preghiera della sera

01:15 Santo Rosario

01:40 Sulla strada il vangelo della domenica

01:40 Terra Santa News

LA7d 20:20 I menù di Benedetta

21:30 Lie to me

00:50 The Dr. Oz Show

03:20 I menù di Benedetta

04:15 Tg La7

La 5 20:10 Brave And Beautiful, 38

21:10 Grande Fratello Vip Aut.

02:45 Il Segreto Xxx , 1935 – il Segreto Xxx – L’Album Dei Ricordi

03:30 Il Segreto Xxx , 1936 – il Segreto Xxx – L’Album Dei Ricordi

04:15 911 – Vivere IV

Real Time

21:30 Vite al limite – Isaac

23:15 Vite al limite – Justin

01:05 Vite al limite – Holly

02:45 Vite al limite – Lacey

04:25 Vite al limite – Brandon

Cine34 21:15 La mamma dei dalton (lucky luke)

22:23 I senza Dio – PrimaTv

00:17 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto

02:17 Trauma

04:01 Voto di castità

Focus 20:15 Come Si Fabbrica Un’Auto Sportiva – Automobili: Le Grandi Fabbriche

21:15 Viaggi Stellari – la Storia dell’Universo II

22:15 Dentro la Nebulosa – la Storia dell’Universo II

23:15 Zambia Untamed, 3 – Zambia Untamed

00:15 Il Dilemma di Mamma Orsa – Into The Wild: India

01:15 La Capitale di Ramses II – Tesori Nascosti III

02:00 Le Oscure Verità Dei Templari – la Storia Proibita IV

02:41 Tgcom24

02:43 09/10/2021 – Meteo Focus

02:45 Il Culto di Satana – la Storia Proibita III

03:30 I Tunnel Degli Uomini-Talpa – Ancient Discoveries III

04:15 Antichi Einstein

Giallo 20:05 Cherif – i veri eroi non riposano mai

21:10 Cherif – un amico d’infanzia

22:15 Cherif – Ricatti

23:25 Alice Nevers – Professione giudice – Affari di famiglia

00:35 Alice Nevers – Professione giudice – L’ultimo ricorso

01:40 Law & Order – i due volti della giustizia – Ricattatori

02:30 Law & Order – i due volti della giustizia – Imparzialità

03:25 A sei passi dal killer – David Madson

04:20 A sei passi dal killer – Kim Medlin

TOP Crime

20:16 Casanova Rosso Cremisi – The Mentalist

21:10 Poirot: Memorie di un Delitto

22:58 L’ Assoluzione – Chicago P.D. VII

23:51 Compassione – Chicago P.D. VII

00:44 Delitto Nel Vigneto

02:34 The Sinner II , 1

03:28 The Sinner II , 2

04:23 The Sinner II , 3

Spike TV 20:40 Law & Order: Criminal Intent

21:30 Spartacus

02:20 Top Gear

DMAX 21:25 Micromostri con Barbascura X – Assassini perfetti

22:30 Micromostri con Barbascura X – L’alieno puccioso e il ratto schifo

23:40 Cacciatori di fantasmi – Colorado

00:40 Cacciatori di fantasmi – Dorothea Puente

01:35 Cacciatori di fantasmi – Black Dahlia

02:25 Cacciatori di fantasmi – Laboratorio segreto

03:20 Mountain Monsters – Scoperta scioccante

04:10 Mountain Monsters – il coyote

Rai Storia 20:00 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

20:10 Scritto, letto, detto

20:30 Passato e Presente. Sacharov lo scienziato

21:10 Rocco e i suoi fratelli

00:00 Rai News Notte

00:05 Outside

00:50 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

01:10 Passato e Presente

02:00 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo

02:45 L’Italia Vista Dal Cielo. Campania

03:30 Eventi – Sordi A Studio 1

03:50 Eventi – la Scuola Genovese

04:00 L’Italia Dei Dialetti

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip

Motor Trend 20:20 Affari a quattro ruote – 2004 Mini Cooper S MC40

21:15 Affari a quattro ruote – 1970 International Scout

22:15 Affari a quattro ruote Francia

02:25 Affari a quattro ruote – Ford Capri

03:15 Affari a quattro ruote – Saab 900 Turbo

04:05 Affari a quattro ruote – Porsche 924