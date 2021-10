Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 21 ottobre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 21 ottobre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Fino all’ultimo battito

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

01:20 RaiNews24

01:50 Che tempo fa

01:55 Gli eroi del doppio gioco

03:40 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Marta. Il delitto della Sapienza

23:30 Anni 20 Notte

01:10 I Lunatici

02:40 Radio Corsa

03:40 TG2 Eat Parade

03:55 Piloti

04:10 Avatars Bo e J.P. nemici amici

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Lui è peggio di me

23:15 Illuminate Fernanda Pivano

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:10 Stem – Dati

01:45 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:45 Pensa in Grande

01:42 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:01 L’ Angelo con la Pistola

03:41 La Vita Intima di Adamo Ed Eva

04:59 Sommersi – Southland IV

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:21 Fast & Furious – Hobbs & Shaw

00:35 Tg5

01:09 Meteo.It

01:10 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

01:57 Una Notte Da Dottore

02:00 Uomini e Donne

03:10 Vivere i

03:40 La Trappola – R.I.S. 2 Delitti Imperfetti

04:50 Follia Omicida – I Parte – R.I.S. 2 Delitti Imperfetti

6 Italia 1

20:24 Il Ritorno di Sharif – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Chiedimi Se Sono Felice

23:35 La Leggenda di Al, John & Jack

01:40 La Stalker Ferita – Izombie

02:29 Studio Aperto – la Giornata

02:41 Sport Mediaset – la Giornata

02:56 Gwyneth Paltrow – Celebrated

03:18 Susan Sarandon – Celebrated

03:41 Fuoco in Cabina – Mayday: Air Disaster – The Accident Files

04:25 Problemi di Famiglia – Madre, il Fratello e la Sorella

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

03:45 Tagadà

8 TV8

20:30 UEFA Europa League Prepartita

20:55 UEFA Europa League Napoli-Legia Varsavia

23:00 UEFA Europa League Postpartita

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Terzo Tempo – Tutti i Gol di Europa League

01:00 Terzo Tempo – Tutti i Gol di Champions League

01:45 Street Fighter – Sfida finale

03:40 Lady Killer

04:25 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Il contadino cerca moglie

23:25 Mr. & Mrs. Smith

01:25 Airport Security Spagna

20 — Venti

20:09 L’ Alternativa Ai Pantaloni – The Big Bang Theory III

20:34 Il Ritorno di Wheaton – The Big Bang Theory III

21:04 Dante’s Peak la Furia della Montagna

23:26 Mercenary For Justice

01:23 Scuotere Le Fronde – Suits VI

02:03 Tempo in Prestito – Suits VI

02:42 Cuori Solitari – Renegade V

03:22 Hollywood – Renegade V

04:04 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

21:20 Private Eyes S4E7

22:01 Private Eyes S4E8

22:42 Private Eyes S4E9

23:24 The UnXplained – S2E7

00:32 Poltergeist – Demoniache presenze

02:36 Absentia S2E7 – Boom

03:14 Absentia S2E8 – Aggression

03:56 Senza Traccia VII ep.3

22 Iris

20:05 Prova di Forza A Casa Diablo – II Parte – Walker Texas Ranger

21:00 Arma Letale 3

23:29 Lo Specialista

01:40 Il Tempo di Decidere

03:34 Anime Gemelle

23 Rai 5

20:25 Note fantastiche per la riapertura

22:27 Brian Johnson, una vita on the road

23:12 Duran Duran

00:13 Rock Legends – Special Abba

00:57 Rai News Notte

00:59 I Più Grandi Musei del Mondo – Vienna

01:53 Piano Pianissimo

02:04 Prossima fermata Oriente

03:04 Evolution – Il viaggio di Darwin

04:43 Piano Pianissimo

24 Rai Movie

21:10 Gioco a due

23:10 Reazione a catena

01:05 Posh

02:50 Movie Mag

03:20 Dopo l’amore

25 Rai Premium

21:20 Rex – N° 13

22:30 Rex – L’ iniziazione

23:20 Un’estate a Parigi

01:05 La Squadra 7 – La profezia p.15

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Sniper: Forze speciali

22:55 La Novizia

00:50 Sesso in gabbia

02:40 Into – Dimmi cosa ti piace

03:20 Bonnie and The Thousand Men

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:00 Law & Order: Criminal Intent

21:10 Come farsi lasciare in 10 giorni

23:00 Se solo fosse vero

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

21:10 Un padre per Adam

22:35 Il pianeta che speriamo

23:30 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

21:00 La cucina di Sonia

21:30 I segreti della corona

22:25 The Diana Conspiracy: What Happened in Paris?

23:00 Jackie without Jack

00:30 Donne nella storia

01:25 La cucina di Sonia

01:55 La Mala Educaxxxion

03:20 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Che Pasticcio, Bridget Jones! – Battibecchi D’Amore

23:16 Uomini e Donne

00:47 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:15 Cortesie per gli ospiti

21:20 Vite al limite – Irene

23:05 Incidenti di bellezza – Kate

34 Cine34

21:06 Borotalco

23:04 Io mi racconto – cine34 ’21

23:18 Il fantasma dell’opera

01:15 Il bacio

02:52 Emanuelle in America

35 Focus

20:15 Città Fantasma – Cose di Questo Mondo IV

21:15 I Misteri Dei Giganti , 5 – i Misteri Dei Giganti

22:15 I Misteri Dei Giganti , 6 – i Misteri Dei Giganti

23:15 Gli Acquedotti – la Fonte della Vita

00:15 Il Deserto – Antico Egitto: Civiltà Eterna

01:15 Indagini Ad Alta Quota V, 9 – Indagini Ad Alta Quota V

02:00 Segreti e Bugie – Navi Da Guerra – Combat Ships

02:41 Tgcom24

38 Giallo

20:15 Elementary – Interessi privati

21:10 Astrid et Raphaelle – Caccia alle streghe

22:15 Astrid et Raphaelle – il Golem

23:25 Elementary – Ricatto e riscatto

00:20 Elementary – Henny Penny, il cielo sta cadendo

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Pregiudizio razziale

02:55 Nightmare Next Door – Delitto a Omaha

03:45 Nightmare Next Door – L’ora delle streghe

04:30 Disappeared

39 TOP Crime

20:16 Una Gara Rosso Piccante – The Mentalist II

21:10 La Vita – The Closer V

22:03 Trasformazione – The Closer V

22:58 Violazione di Domicilio – Law & Order: Unità Speciale XIII

23:52 Terreno di Caccia – Law & Order: Unità Speciale XIII

00:45 Come Far Carriera Come Avvocati, Senza Lavorare il Doppio – All Rise I

01:38 Deliberando Sotto la Pioggia – All Rise I

02:34 Una Strage Sospetta – Chicago P.D. II

03:28 La Vendetta – Chicago P.D. II

04:24 Violazione di Domicilio – Law & Order: Unità Speciale XIII

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Kill Bill – Volume 1

00:00 Spartacus

02:00 Top Gear

03:40 I boss del recupero

52 DMAX

21:25 Metal Detective – Quota 593

22:20 Metal Detective – Operazione Brassard

23:20 Uomini di pietra

00:20 Lockup: sorvegliato speciale – il tempo non aspetta

01:15 Lockup: sorvegliato speciale – Modi violenti

02:15 Lockup: sorvegliato speciale

03:05 Ed Stafford: sfida all’ignoto – Zambia

04:00 Messi alle corde – Keith e Willow

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Le Storie di Passato e presente

21:10 Elementi del Patrimonio culturale immateriale Unesco

21:15 a.C.d.C. Per le fede e per il trono

22:10 a.C.d.C. Donne nella storia

23:00 Storia delle nostre città. Catania

23:55 Pillole Argo Un viaggio verso l’America

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri Serie 4. Puntata 13

01:00 Le Storie di Passato e presente

01:40 I Sette Re. la Leggenda di Roma

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:25 Affari a quattro ruote – 1972 Datsun 510

21:20 Affari a quattro ruote – TVR Cerbera

22:15 Iron Garage

01:00 Iron Garage – la Karmann Ghia

01:55 Iron Garage – la Chevy

02:45 Fast N’ Loud – Killer Copo Camaro

03:40 Fast N’ Loud – Ford Customline

04:30 Fast N’ Loud – la Cadillac DeVille

66 Italia 2

20:15 Tecnica Oculare Segreta – Naruto Shippuden

20:45 Danzo Shimura – Naruto Shippuden

21:15 Zombies – la Vendetta Degli Innocenti

23:20 Pronti Allo Sbarco! Benvenuti A Punk Hazard, L’Isola in Fiamme – One Piece

23:50 Battaglia Incandescente! Luffy Contro il Drago Gigante! – One Piece

00:20 Stupefacente Incontro! la Ciurma e Lo Strano Samurai! – One Piece

00:50 La Strada per L’Oasi – Fire Force II

01:20 Malvagità Dormiente – Fire Force II

01:45 Il Braccio Destro di Danzo – Naruto Shippuden

02:10 Tecnica Oculare Segreta – Naruto Shippuden

02:35 Danzo Shimura – Naruto Shippuden

03:03 Simulcast Radio 101