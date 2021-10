Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 15 ottobre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 15 ottobre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Tale e quale Show

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

01:05 RaiNews24

01:33 Che tempo fa

01:40 Sottovoce

02:10 Cinematografo

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor Piccoli occhi azzurri

22:10 The Resident Santi e peccatori

23:00 Rai Documentari Mister Wonderland

00:00 O anche no

00:30 The Blacklist Newton Purcell

01:15 I Lunatici

02:30 Rex

04:00 Appuntamento al cinema

3 Rai 3

20:00 Blob

20:10 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Genitori quasi perfetti

23:00 Da quel giorno Salvemini

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:15 Burning – L’amore che brucia Prima Visio

03:40 All’ombra delle donne

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:45 Havana – Caccia Alla Spia – The Enemy Within

01:41 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:01 Sequestro di Persona

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:02 Uomini e Donne

04:36 Con Tutto il Cuore

6 Italia 1

20:24 L’ Attentatore – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Rambo: Last Blood

23:25 Dredd – il Giudice dell’Apocalisse

01:30 Amore & Pallacanestro – Izombie

02:20 Studio Aperto – la Giornata

02:32 Sport Mediaset – la Giornata

02:47 Catherine Zeta-Jones – Celebrated

03:09 Leonardo Dicaprio – Celebrated

03:32 Piloti Suicidi – Mayday: Air Disaster – The Accident Files

04:16 La Morte di Sutomu – Mimì e la Nazionale di Pallavolo

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 The Lady – L’amore per la libertà

03:15 La battaglia di Algeri

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Gomorra – La serie

23:15 MasterChef Italia

01:55 Lady Killer

02:55 Coppie che uccidono

03:40 Lady Killer

9 NOVE

20:15 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Fratelli di Crozza

23:00 La confessione

00:15 Fratelli di Crozza

01:45 Airport Security Spagna

20 — Venti

20:09 L’ Amplificazione del Chitarrista – The Big Bang Theory III

20:34 La Carenza delle Paperelle Adesive – The Big Bang Theory III

21:04 Godzilla

23:41 Transformers – la Vendetta del Caduto

02:06 L’ Ex Informatrice – Covert Affairs II

02:46 Il Cardinale – Covert Affairs II

03:25 L’ Ago dell’Ego – Renegade V

04:16 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:05 Ransom S2E1 Tre desideri

20:55 Just for Laughs XXI ep.7

21:21 Maze Runner – La fuga

23:41 The Strain IV ep.3

00:31 The Strain IV ep.4

01:15 Wonderland pt.2

01:49 Hide and Seek ep.7 Io sono il re

02:41 Hide and Seek ep.8 Game over

03:34 Senza Traccia VI ep.13

22 Iris

20:05 La Triade del Drago Nero – Walker Texas Ranger

21:00 Un Mondo Perfetto

23:48 Jersey Boys

02:17 American Dreamz

04:03 Detrompez-Vous

23 Rai 5

20:24 L’Arte dell’Ingegno

21:16 Art Night: Tiepolo/Spalletti

23:09 Save the Date

23:39 Terza Pagina

00:32 Brian Johnson, una vita on the road

01:17 Rai News Notte

24 Rai Movie

21:10 Angel of Mine

23:00 L’altra metà della storia

01:00 Passo a due

02:45 Cub – Piccole prede

25 Rai Premium

21:20 Fino all’ultimo battito – p.4

23:25 I Bastardi di Pizzofalcone 3 – Rose p.3

01:15 Il Bene e il Male – Fratelli ep. 4

02:10 La scoperta di Morniel Hathaway

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Chloe – Tra seduzione e inganno

23:10 Colombia: l’altra faccia del piacere

00:10 Scambisti

02:10 Exotic – La nuova frontiera della Lap Dance

03:20 I’m a Stripper So What? – Vita da spogliarellista

03:50 Strippers – Vite a nudo

04:35 Sexplora

27 Paramount Network

20:00 Law & Order: Criminal Intent

21:10 Garage Sale Mystery 2: Non è oro tutto ciò che luccica

23:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Guerra e Pace

21:10 Quiz Show

23:25 Effetto Notte – TV2000

00:00 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

21:00 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 The Dr. Oz Show

03:20 I menù di Benedetta

04:15 Tg La7

30 La 5

21:10 Inga Lindstrom – Tutti Pazzi per Elin

23:15 Uomini e Donne

00:40 X-Style

01:21 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:25 Bake Off Italia: dolci in forno – #bakeoff

23:15 Il castello delle cerimonie

00:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – L’esorcista

01:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il tumore

02:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Tumori in viso

02:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Braccio di ferro

03:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Protuberanze

04:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bolle misteriose

34 Cine34

21:06 Cornetti alla crema

23:12 Innocenza e turbamento

01:04 Fiorina la vacca

02:41 Un dollaro di fifa

04:10 Chiari di luna

35 Focus

20:15 Il Tesoro – Cose di Questo Mondo IV

21:15 Container Ship XXL

22:15 Mega-Ponti: Lo Champlain Bridge

23:15 Cospirazione e Vendetta – Casi Freddi della Storia Antica

00:15 The Mysteries Of Saqqara – Antico Egitto: i Misteri di Saqqara

01:08 Tg5 Start

01:15 Indagini Ad Alta Quota V, 1 – Indagini Ad Alta Quota V

38 Giallo

20:15 Elementary – L’esemplare femmina

21:10 L’ispettore Barnaby – il fantasma dell’Abbazia di Causton

23:05 I misteri di Murdoch – Assassini occulti

00:05 I misteri di Murdoch – Lo spettacolo continua

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Soldato Garcia

02:00 Law & Order – i due volti della giustizia – Odio razziale

02:50 Nightmare Next Door – un caso agghiacciante

03:45 Nightmare Next Door – in fin di vita

04:30 Disappeared – Nulla è lasciato al caso

39 TOP Crime

20:16 Distintivo Rosso – The Mentalist II

21:10 Le Regole del Quartiere – Chicago P.D. VII

22:03 Il Diavolo Che Conosci – Chicago P.D. VII

22:58 Fanatismi – Law & Order: Unità Speciale XIII

23:52 Mogli Russe – Law & Order: Unità Speciale XIII

00:45 Istinto Materno – The Closer V

01:38 Rinuncia All’Estradizione – The Closer V

02:34 Una Madre – Chicago P.D. II

03:28 Che Stai Facendo! – Chicago P.D. II

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Swept Under – Sulle tracce del serial killer

23:30 Spartacus – Gli dei dell’arena

00:30 Spartacus

01:30 Top Gear

52 DMAX

21:20 Ingegneria impossibile – Elicottero

22:20 Ingegneria impossibile – NATO

23:20 Metal Detective – Operazione Brassard

00:20 Lockup: sorvegliato speciale – Giovane coppia

01:15 Lockup: sorvegliato speciale – Dio non è qui

02:15 Lockup: sorvegliato speciale

03:10 Drug Wars

03:35 Ed Stafford: duro a morire – Patagonia

04:30 Ed Stafford: duro a morire – Filippine