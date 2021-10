Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 13 ottobre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 14 ottobre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Fino all’ultimo battito

23:35 Porta a Porta

23:50 TG1 Sera

23:56 Porta a Porta

01:15 RaiNews24

01:47 Che tempo fa

01:50 Anema e core

03:30 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor Un briciolo di follia

22:10 The Resident

23:45 Anni 20 Notte

01:25 I Lunatici

02:40 Radio Corsa

03:40 TG2 Eat Parade

03:55 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Lui è peggio di me

23:15 Illuminate Marta Marzotto – Umile sempre

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Stem – Crimine

01:40 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:45 Pensa in Grande

01:56 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:15 Strana la Vita

03:53 Il Maschio Ruspante

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Star in The Star

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

6 Italia 1

20:24 Caccia Alla Strega – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:21 I Fantasmi del Passato – Chicago Med

22:11 Tutto per Amore – Chicago Med

23:06 Verità Negate – Chicago Med

23:56 Un Ago Nel Cuore – Chicago Med

00:45 Le Vere Casalinghe Morte di Seattle – Izombie

01:39 Omicidio e Amore – Izombie

02:29 Studio Aperto – la Giornata

02:41 Sport Mediaset – la Giornata

02:56 Tom Cruise – Celebrated

03:18 Ben Affleck – Celebrated

03:41 Evidenze Esplosive – Mayday: Air Disaster – The Accident Files

04:25 Segreto del Doppio Attacco – Attacco A Sorpresa

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Cani sciolti

23:30 The Legend of Zorro

01:55 Zohan – Tutte le donne vengono al pettine

04:00 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Il contadino cerca moglie

23:25 Segnali dal futuro

01:25 Airport Security Spagna

20 — Venti

20:09 Il Corollario del Rivestimento Raccapricciante – The Big Bang Theory III

20:34 Il Teorema del Football – The Big Bang Theory III

21:04 Transformers – la Vendetta del Caduto

00:19 Contract To Kill

02:14 Un Affare Cinese – Covert Affairs II

02:54 La Bomba – Covert Affairs II

03:33 L’ Apprendista – Renegade V

04:13 Legittima Difesa – Renegade V

21 Rai 4

20:10 Ransom S1E12 Rifugio

20:58 Just for Laughs XXI ep.6

21:23 Private Eyes S4E4

22:09 Private Eyes S4E5

23:00 Private Eyes S4E6

23:51 The UnXplained – S2E6

00:34 Assassin’s Creed

02:28 Hide and Seek ep.6 Infiltrata

22 Iris

20:05 Pioggia di Fuoco – Walker Texas Ranger

21:00 Arma Letale 2

23:26 Daylight

01:37 Atterraggio D’Emergenza

03:06 Il Fiume dell’Ira

23 Rai 5

20:23 L’Arte dell’Ingegno

21:15 Opera – Un Ballo In Maschera

23:40 Brian Johnson, una vita on the road – S1 Ep 1

00:26 The Story Of Quadrophenia

01:25 Rai News Notte

01:27 Lou Reed in concerto – prima parte

02:08 L’Arte dell’Ingegno

03:07 I Musei di Arte Moderna e Contemporanea

03:20 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 Reazione a catena

23:00 Animal Kingdom

01:00 Mustang

02:40 Movie Mag

03:10 Flic Story

25 Rai Premium

21:20 Rex – Soldato Futuro

22:15 Rex – Il colore dell’acqua

23:05 Un’estate a Oxford

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 Beyond the Law – L’infiltrato

23:00 Maladonna

00:50 Memorie di una geisha

03:25 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:00 Law & Order: Criminal Intent

21:10 Chocolat

23:00 Avviso di chiamata

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

21:10 Avviso di chiamata

22:50 Voci dal silenzio

23:50 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

21:00 La cucina di Sonia

21:30 I segreti della corona

00:20 La cucina di Sonia

00:50 Amazing Grace

02:50 I menù di Benedetta

03:50 Tg La7

30 La 5

21:10 Il Diario di Bridget Jones – Battibecchi D’Amore

23:20 Uomini e Donne

00:50 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:25 Vite al limite – Shannon

23:15 Incidenti di bellezza – Brett

00:10 Incidenti di bellezza – Tracey

01:00 Incidenti di bellezza – Yvonne

01:50 Incidenti di bellezza – Alison

02:40 Incidenti di bellezza – Anne

03:30 Incidenti di bellezza – Deborah

04:20 Incidenti di bellezza – Maciek

34 Cine34

21:04 South Kensington

23:22 La sindrome di Stendhal

01:45 Amarsi un po’…

03:11 La via della prostituzione

35 Focus

20:15 La Città Perduta di Golia – Cose di Questo Mondo IV

21:15 I Misteri Dei Giganti , 3 – i Misteri Dei Giganti

22:15 I Misteri Dei Giganti , 4 – i Misteri Dei Giganti

23:15 Gli Acquedotti – la Fonte della Vita

00:15 L’ Eredità Culturale – Antico Egitto: Civiltà Eterna

01:15 Tragedia in Egitto – Indagini Ad Alta Quota IV

02:00 Motosiluranti in Guerra – Navi Da Guerra – Combat Ships

38 Giallo

20:10 Elementary – L’illustre cliente – seconda parte

21:10 Astrid et Raphaelle – Ricordi d’infanzia

22:10 Astrid et Raphaelle – Perfezione e follia

23:15 Elementary – Follia a due

00:15 Elementary – il valore di molte città

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Giustizia senza colore

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Affronta e guarisci

03:00 Nightmare Next Door – Morte a Daytona

39 TOP Crime

20:16 Conto in Rosso – The Mentalist II

21:10 Istinto Materno – The Closer V

22:03 Rinuncia All’Estradizione – The Closer V

22:58 Prove Inconfutabili – Law & Order: Unità Speciale XIII

23:52 Scomparso – Law & Order: Unità Speciale XIII

00:45 Madri e Donne Non Convenzionali – All Rise I

01:38 Maricela e il Deserto – All Rise I

02:34 Una Famiglia Distrutta – Chicago P.D. II

03:28 Il Piromane – Chicago P.D. II

04:23 Prove Inconfutabili – Law & Order: Unità Speciale XIII

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Pulp Fiction

00:30 Spartacus – Gli dei dell’arena

02:20 Top Gear

52 DMAX

21:25 Metal Detective – Operazione Brassard

22:20 Metal Detective – Gli Arditi sul col Moschin

23:15 Uomini di pietra

00:10 Lockup: sorvegliato speciale – Pistole fumanti

01:05 Lockup: sorvegliato speciale – Droga

02:00 Lockup: sorvegliato speciale

02:55 Drug Wars

03:20 Ed Stafford: duro a morire – Guatemala

04:10 Ed Stafford: duro a morire – Namibia

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Le Storie di Passato e presente

21:10 a.C.d.C. Per la fede e per il trono

22:00 a.C.d.C. Donne nella storia. Caterina La Grande

23:00 Storia delle nostre città. Ancona

23:45 Scelta vegetariana

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri Serie 4. Puntata 8

01:10 Le Storie di Passato e presente

01:40 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale Unesco

02:40 Pillole Argo La ricchezza della cultura

02:50 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo

03:50 L’Italia Vista Dal Cielo. Puglia

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Aston Martin DB7

21:15 Affari a quattro ruote – 1988 Jeep Grand Wagoneer

22:15 Iron Garage – una Ford Galaxie del ’64

23:10 Iron Garage – Operazione restauro

00:05 Iron Garage – la Metro del ’59

01:00 Iron Garage – la Chevrolet

66 Italia 2

20:15 La Principessa è in Pericolo – One Piece

20:45 Tradimenti – One Piece

21:15 Anarchia – la Notte del Giudizio

23:20 Fire Force II, 2

23:50 Fire Force II, 3

00:20 Fire Force II, 4

00:50 Fire Force II, 5

01:20 Fire Force II, 6

01:45 L’ Antica Arca – One Piece

02:10 La Principessa è in Pericolo – One Piece

02:35 Tradimenti – One Piece

02:58 Simulcast Radio 101