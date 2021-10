Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 3 ottobre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Rai 1 20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 I Bastardi di Pizzofalcone 3 – Rose 1^ V

23:30 TG1 Sera

23:35 Speciale Tg1

00:40 RaiNews24

01:11 Che tempo fa

01:15 Sottovoce

01:45 Applausi

03:00 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:05 N.C.I.S Los Angeles A voce alta 1^ Visio

21:50 N.C.I.S New Orleans Nelle mani sbagliate

22:40 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:00 Felicità – La stagione della rinascita

01:50 Sorgente di vita

02:20 Sulla Via di Damasco

02:50 Appuntamento al cinema

02:55 Rex Magic Land

03:40 Piloti

04:10 Avatars Karaoke Kid

Rai 3 20:00 Che tempo che fa

23:35 TG Regione

23:40 TG3 Mondo

00:07 Meteo 3

00:10 Un amore sopra le righe

02:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:20 Perdizioni – Parole di Bela Tarr

02:45 Rosabella. La storia italiana di Orson W

03:39 Roma

Rete 4 20:30 Controcorrente

21:20 Controcorrente Prima Serata

00:02 The Blind Side

02:26 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:46 Riprendimi

04:22 Cuori Estranei

Canale 5 20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Scherzi A Parte

00:40 Tg5

01:14 Meteo.It

01:15 Paperissima Sprint Domenica

01:42 Il Nuovo Papà /Operazione Lupo – Sei Forte Maestro 2

03:49 168 – Vivere i

04:19 Sciacalli – Distretto di Polizia 11

Italia 1 20:24 Esca – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 La Mummia (Di A. Kurtzman)

23:35 Pressing

01:50 E-Planet

02:20 Studio Aperto – la Giornata

02:32 Sport Mediaset – la Giornata

02:52 Una Notte Da Paura

04:18 Le Notti del Terrore La7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

01:00 Tg La7

01:10 In Onda

01:50 Uozzap

02:45 Lady Jane

TV8 20:00 Moto3

21:00 Paddock Live – Gara

21:20 Moto2

22:20 Paddock Live – Gara

22:35 Grid

23:05 Paddock Live – Gara

23:10 MotoGP

00:25 Zona Rossa

00:55 Banlieue 13 – Ultimatum

02:45 Coppie che uccidono

03:25 Lady Killer

NOVE 20:00 Little Big Italy – Stoccolma

21:35 The Italian Job

23:40 Children of the Cult – Benvenuti in famiglia

00:45 Ho vissuto con un killer – Doppia vita

01:40 Ho vissuto con un killer – Oltre ogni limite

02:40 Ho vissuto con un killer – Eroe e mostro

03:35 Ho vissuto con un killer – un incubo

04:25 Ho vissuto con un killer – Festa della mamma

20 — Venti 21:04 Knockout – Resa Dei Conti

23:14 L’ Uomo con i Pugni di Ferro

01:09 Contagio – Containment

01:49 La Forza della Vita – Containment

02:28 Nozze con Spari – Renegade IV

03:08 Ladri di Luna di Miele – Renegade IV

03:50 Show Reel Serie Rete 20

04:40 Squadra Antimafia 2 Palermo Oggi – Squadra Antimafia II

Rai 4

21:20 Doppio sospetto

23:02 Vikings VIb ep.9 Il Signore dà…

00:01 Vikings VIb ep.10 L’ultimo atto

00:58 Priest

02:29 Gamer

03:51 Cold Case V ep.6

Iris 21:00 Montecristo (Di K. Reynolds)

23:21 Original Sin (Di M. Cristofer)

01:37 Monsieur Hulot Nel Caos del Traffico

03:14 A Serious Man

04:51 Note di Cinema

Rai 5 21:16 Di là dal fiume e tra gli alberi

23:06 Film – Windstruck (Ti presento la mia ra

01:11 Tuttifrutti

01:37 Rai News Notte

01:40 Di là dal fiume e tra gli alberi

03:29 Henze: Musen Siziliens

04:01 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 21:15 Abel – Il figlio del vento

23:00 Cosa dirà la gente

00:50 Il mondo di Arthur Newman

02:30 Diabolicamente tua

03:55 L’avamposto telegrafico

Rai Premium 21:20 Tutto il giorno davanti

23:05 Il Paradiso Delle Signore Daily 4 – p.11

23:50 Il Paradiso Delle Signore Daily 4 – p.12

00:30 Il Paradiso Delle Signore Daily 4 – p.13

01:15 Il Paradiso Delle Signore Daily 4 – p.14

02:00 Il Paradiso Delle Signore Daily 4 – p.15

02:40 Compagni di Scuola – Quando è troppo è t

03:30 Katie Fforde – L’ angelo del faro

Cielo 20:20 Affari di famiglia

21:15 Showgirls

23:40 Showgirls – Scandalosamente cult

01:25 I miei 100.000 amanti

02:30 Il porno messo a nudo

03:25 Strippers – Vite a nudo

04:15 More Sex Please, We’re British

Paramount Network 21:10 Il negoziatore

23:00 Yellowstone

02:00 Witness – Il testimone

04:00 Amber Alert – Allarme minori scomparsi

TV2000 20:00 Rosario da Lourdes

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Emma

23:40 Green Card – Matrimonio di convenienza

01:30 Angelus di Papa Francesco

01:45 La compieta preghiera della sera

01:45 Santo Rosario

LA7d 20:30 Downton Abbey

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

03:15 I menù di Benedetta

04:15 Tg La7

La 5 20:10 Love Is in The Air I, 70

21:10 Christmas Encore – Magic Night

23:00 Amici di Maria – 22 Sabato Pomeriggio

01:34 Grande Fratello Vip Aut.

02:45 Il Segreto Xxx , 1924 – il Segreto Xxx – L’Album Dei Ricordi

03:30 Il Segreto Xxx , 1925 – il Segreto Xxx – L’Album Dei Ricordi

04:15 887 – Vivere IV Real Time

20:25 90 giorni per innamorarsi

22:15 90 giorni per innamorarsi – Nelle tue braccia

00:05 La clinica della pelle

Cine34 21:06 Scuola di ladri

23:01 Sogni mostruosamente proibiti

00:56 Sissignore

02:37 Gastone

04:16 Delitto quasi perfetto

Focus 20:15 La Terra Degli Alligatori – Wild Nord America II

21:15 Ciudades (Las) – Las Semillas del Imperio

22:15 L’ Aldilà – Antico Egitto: Civiltà Eterna

23:15 Big Cat Country, 1 – Big Cat Country

00:15 Big Cat Country, 2 – Big Cat Country

01:15 Manovra Estrema – Indagini Ad Alta Quota Xix

02:00 Aviazione Navale – Aerei Da Combattimento – Wings Of War

02:41 Tgcom24

02:43 03/10/2021 – Meteo Focus

02:45 Centralia, la Città Fantasma – la Terra Dopo L’Uomo i

03:30 Engineered, 9 – Engineered

04:15 Suggerimenti Anonimi – Indagini Ad Alta Quota Xix

Giallo 20:15 Elementary – un diverso tipo

21:10 Balthazar – in carne e ossa

22:20 Balthazar – Condanna a morte

23:30 Astrid et Raphaelle – Morti viventi

00:45 Astrid et Raphaelle – L’arte della fuga

01:50 Law & Order – i due volti della giustizia – una grande paura

02:45 Law & Order – i due volti della giustizia – Intolleranza

03:40 Murder by Numbers

TOP Crime

20:16 Capelli Rossi e Nastro Argentato – The Mentalist i

21:10 Autoritratto di un Assassino – il Ritorno di Colombo II

22:57 Poirot: Filastrocca per un Omicidio

00:45 Delitto sul Lago

02:33 The Sinner , 5 – The Sinner i

03:27 The Sinner , 6 – The Sinner i

04:22 The Sinner , 7 – The Sinner i

Spike TV 20:40 Law & Order: Criminal Intent

21:30 True Justice

23:30 Soko – Misteri tra le montagne

01:30 Top Gear

DMAX 21:25 Highway Security: Spagna

23:10 Border Security: terra di confine

00:10 Ce l’avevo quasi fatta – il mercato nero

01:10 Ce l’avevo quasi fatta – il banco dei pegni

02:05 Ce l’avevo quasi fatta – Bonnie e Clyde

03:05 Bodycam – Agenti in prima linea – la caccia

04:00 Bodycam – Agenti in prima linea – Nel traffico

Rai Storia 20:00 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

20:20 Scritto, letto, detto: Ernesto Ferrero

20:30 Passato e presente. Alle radici dell’imm

21:10 Big Eyes

23:00 1940 Italia in guerra – Attacco alla Fra

23:50 Eventi – Paolo Conte 1980

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

00:20 Passato e presente. Alle radici dell’imm

01:00 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo. S

02:00 Il segno delle Donne. Seconda serie, Ali

03:00 I Ragazzi del ’36 Prima TV per Rai

03:45 Eventi – “La Foresta” Volonghi/Solenghi

04:00 L’Italia Dei Dialetti – Dialetto Lingua

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

Motor Trend 20:10 Big con Richard Hammond – Diga austriaca

21:05 Big con Richard Hammond – Super aereo

22:00 Big con Richard Hammond – Mega nave

22:55 Big con Richard Hammond – Fabbrica automobilistica

23:50 Marchio di fabbrica

02:55 Affari a quattro ruote – On the Road – Land Rover

03:50 Affari a quattro ruote – On the Road – Citroen

04:40 Affari a quattro ruote – On the Road – Bentley Turbo