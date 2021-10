Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 2 ottobre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 2 ottobre 2021, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

ore 18:45 L’Eredità

20:00 Tg1

ore 20:30 Soliti Ignoti

21:30 Arena Suzuki 60 70 80

ore 00:05 Tg1

00:10 Arena Suzuki 60 70 80

Rai 2

ore 19:40 FBI 2×19

20:30 Tg2

ore 21:05 The Rookie 3×10 1a Tv

21:50 Bull 5×14-15 1a Tv

ore 23:35 Tg2 Dossier

Rai 3

ore 19:30 TG Regione

20:00 Blob

ore 20:30 Che ci faccio qui

21:15 Nella tana dei lupi

ore 23:45 TGR + Mondo

00:25 Un giorno in pretura



Canale 5

ore 18:45 Caduta libera

20:00 Tg5

ore 20:40 Striscia la notizia

21:20 Tu si Que Vales

ore 00:11 Tg5

Italia 1

ore 19:30 CSI 12

20:30 NCIS 3

ore 21:20 Pets 2 1a Tv

23:10 Insieme per forza

Rete 4

ore 19:35 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Controcorrente

ore 21:30 Agente 007 missione Goldfinger

23:55 Lo Squalo 4 – La vendetta

La7

ore 20:00 Tg La7

20:30 In Onda

ore 21:15 Downton Abbey 6

00:40 TG La7

Tv8 (Sky 125)

ore 19:25 4 Ristoranti

ore 21:25 Hancock

ore 23:15 GP Americhe qualifiche differita

Nove (Sky 149)

ore 20:00 Little Big Italy

ore 21:35 Inganno d’amore – Il delitto Rosboch

23:05 Cercando Elisa – Il delitto Claps

Serie Tv e Film in Tv Guida tv Sabato 2 ottobre 2021

Le Serie Tv in chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 I Bastardi di Pizzofalcone 3×02

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 I Bastardi di Pizzofalcone 3×02 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Poirot Filastrocca per un omicidio

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Poirot Filastrocca per un omicidio Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Cherif 3×03-04

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Cherif 3×03-04 Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Soko Misteri tra le montagne

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Scene da un matrimonio 1×02 + The L Word: Generation Q s.2×08 1a Tv + Work in Progress 2×03-04 1a Tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×02 + s.2×08 1a Tv + 2×03-04 1a Tv Sky Serie (ch. 112 ) 21:15 Transplant 1×01-02

(ch. 112 ) 21:15 1×01-02 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 I misteri di Aurora Teagarden 1×08

(ch. 114) ore 21:15 1×08 Fox (ch. 114) ore 21:00 Modern Family 10×01-02-03-04

(ch. 114) ore 21:00 10×01-02-03-04 PremiumCrime (ch. 118) ore 21:15 The Sinner 2×09-10

(ch. 118) ore 21:15 2×09-10 Premium Stories (ch 126) ore 21:15 Mom 8×05-06 + The Detour 3×05-06

(ch 126) ore 21:15 8×05-06 3×05-06 Premium Action (ch 128) ore 21:15 Undercover 3×11-12

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt 151 Sky) ore 21:15 L’uomo con i pugni di ferro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 I segreti di Wind River

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Return to Sender

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Ricomincio da noi

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 La nipote

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Serendipity Quando l’amore è magia

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Lucky Luke (Daysy Town)

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Il treno

I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

Sky Arte (ch. 120/400) ore 21:15 Stranger than Paradise – Più strano del Paradiso (film)

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Every Breath You Take – Senza Respiro

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Euforia

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Balla coi lupi

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 I Croods

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Resa dei conti

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Glass

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Una sirena a Parigi

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Elizabeth

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Sconnessi

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Fast & Fuorious 8

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 L’uomo dell’anno

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Indovina chi viene a Natale?

Show, sport e documentari: cosa c’è in tv?