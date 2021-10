Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 8 ottobre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 8 ottobre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Tale e quale Show

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

01:05 RaiNews24

01:33 Che tempo fa

01:40 Sottovoce

02:10 Cinematografo

03:10 PLAY DIGITAL

03:25 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S Regola 91

22:10 Bull Fidati di me

23:00 Tanta strada

00:15 O anche no

00:45 I Lunatici

02:20 Rex

03:50 Appuntamento al cinema

03:55 Ci devo pensare

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Vivere

23:15 Da quel giorno Terremoto

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:45 Confessioni – Caccia Alla Spia – The Enemy Within

01:41 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:03 Solamente Nero

03:53 Orgasmo Nero

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:02 Con Tutto il Cuore

02:05 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 L’ Attentato – II Parte – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 John Rambo

23:10 L’ Ultimo Boy Scout-Missione Sopravvivere

01:15 Topo Morto, Topo Vivo, Topo Marrone, Topo Bianco – Izombie

02:00 Con Tutto il Cuore – Ciak Speciale

02:03 Studio Aperto – la Giornata

02:15 Sport Mediaset – la Giornata

02:30 Jennifer Lopez – Celebrated

02:52 Nicolas Cage – Celebrated

03:15 Errori di Comunicazione – Mayday: Air Disaster – The Accident Files

03:59 Furia Nera – Prima Vittoria – Mimì e la Nazionale di Pallavolo

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Gomorra – La serie

23:20 Sotto assedio – White House Down

01:50 Infiltrato speciale

03:45 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Fratelli di Crozza

22:55 La confessione

00:10 Fratelli di Crozza

01:40 Airport Security Spagna

20 — Venti

20:09 La Turbolenza del Polpettone – The Big Bang Theory II

20:36 Qualifiche Mondiali 2022: Germania-Romania

22:46 United Rugby Championship-: Ulster – Benetton

00:55 Tutto Sembra Finire – Containment

01:35 L’ Ultima Speranza – Containment

02:14 Le Colpe Dei Padri – Renegade IV

02:54 Soggiorno Obbligato – Renegade IV

03:34 Show Reel Serie Rete 20

03:59 Squadra Antimafia 2 Palermo Oggi – Squadra Antimafia II

21 Rai 4

20:04 Ransom S1E4 Joe

20:53 Just for Laughs XXI ep.2

21:19 Maze Runner – Il labirinto

23:17 The Strain IV ep.1

00:10 The Strain IV ep.2

00:58 Wonderland pt.1

01:35 Pagan Peak S1E7 – La tempesta

02:28 Pagan Peak S1E8 – Engerl

22 Iris

20:06 La Visione – Walker Texas Ranger

21:00 Il Texano Dagli Occhi di Ghiaccio

23:46 Brivido Nella Notte

01:50 Moglie A Sorpresa

03:33 Gangster Story

23 Rai 5

20:21 Civilisations, l’arte nel tempo

21:16 Art Night: Tiepolo/Leoncillo

23:11 Save the Date

23:41 Terza Pagina

00:30 Rai News Notte

00:31 Kurt & Courtney

02:04 Cantautori: Paolo Conte – ep. 3

02:33 Cantautori: Francesco De Gregori – ep. 4

03:08 Save the Date Pillola ‘Sanremo 70 Santa

03:24 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 La ballerina del Bolshoi

23:00 Ricomincio da noi

01:05 La duchessa

02:55 Questi giorni

25 Rai Premium

21:20 Fino all’ultimo battito – p.3

23:20 I Bastardi di Pizzofalcone 3 – Vuoto p.2

01:15 Il Bene e il Male – Finchè morte non vi

02:15 Blu Notte 4: Il caso Mauro De Mauro p.9

03:00 Intramontabili – p.3

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 La moglie dell’avvocato

23:20 Too Much Pussy – Viaggio nel sesso positivo

01:15 Flames – Amore o Performance?

02:55 Flesh Memory – Memorie di una camgirl

03:55 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:00 Law & Order: Criminal Intent

21:10 Garage Sale Mystery – Il mistero della statuetta di giada

23:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

03:00 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Guerra e Pace

21:10 Country

23:00 Effetto Notte – TV2000

23:35 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 The Dr. Oz Show

02:50 The Social Network

02:50 Tg La7

30 La 5

21:10 Rosamunde Pilcher: Va’ Dove Ti Porta il Cuore

23:10 Uomini e Donne

00:40 X-Style

01:21 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:25 Bake Off Italia: dolci in forno – Eco Bake

23:10 Il castello delle cerimonie

00:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Drag Queen

01:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il linfoma

02:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Caso curioso

02:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la coda

03:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – L’unicorno

04:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la rosacea

34 Cine34

21:05 Spaghetti a mezzanotte

22:57 Crema, cioccolato e pa… prika

00:47 Il tango della gelosia

02:28 Riavanti marsch!

04:22 Segreti di cinema – cine34 ’21

35 Focus

20:15 Il Mistero della Foresta – Cose di Questo Mondo IV

21:15 Lady Liberty – Come Venne Costruita la Statua della Libertà

22:15 Le Megastrutture di Gustave Eiffel e i Loro Segreti

23:15 Crime Scene: Antiquity, 3 – Casi Freddi della Storia Antica

00:15 Crime Scene: Antiquity, 4 – Casi Freddi della Storia Antica

01:08 Tg5 Start

01:15 In Caduta Libera – Indagini Ad Alta Quota IV

02:00 E-Planet, 25 – E-Planet

02:27 Tgcom24

38 Giallo

20:15 Elementary – Bella

21:10 L’ispettore Barnaby – la puntura della morte

23:05 I misteri di Murdoch – il giorno delle elezioni

00:00 I misteri di Murdoch – il furbo detective

01:00 Law & Order – i due volti della giustizia – la donna perfetta

01:55 Law & Order – i due volti della giustizia – Conversazioni in chat

02:55 Nightmare Next Door – la scomparsa di Starr

03:50 Nightmare Next Door – Autostrada per l’inferno

04:40 Disappeared – la scomparsa di Jessica Heeringa

39 TOP Crime

20:15 Rosso di Rabbia – The Mentalist I

21:10 L’ Assoluzione – Chicago P.D. VII

22:03 Compassione – Chicago P.D. VII

22:48 Totem – Law & Order: Unità Speciale XII

23:52 Riparazioni – Law & Order: Unità Speciale XII

00:45 Furto D’Identità – The Closer V

01:38 Odore di Omicidio – The Closer V

02:34 Soldi Facili – Chicago P.D. II

03:28 Una Donna Onesta – Chicago P.D. II

49 Spike TV

20:35 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Il giro del mondo in 80 giorni

23:55 Spartacus

02:00 Top Gear

52 DMAX

20:25 Nudi e crudi XL – il serpente

21:25 Ingegneria impossibile – Super stadio

22:25 Ingegneria impossibile – il ponte fluttuante

23:25 Cantieri impossibili: Germania

00:25 Lockup: sorvegliato speciale

02:15 Cops Spagna

03:10 Drug Wars

03:35 Ed Stafford: duro a morire – Australia

04:20 Ed Stafford: duro a morire – Botswana

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente. Charles Lindbergh

21:10 1940 Italia in guerra

22:10 La via della guerra

23:00 La bussola e la clessidra – La battaglia

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri Serie 4 Puntata 4

01:00 Passato e presente

01:45 Strange Fish

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Mazda MX-5 del 2004

21:20 Affari a quattro ruote – VW Split-Screen

22:15 A caccia di auto – il potere delle auto

23:10 A caccia di auto – la Griffith

00:05 Dal pollaio alla pista – Peugeot 106 Rallye

01:25 Dal pollaio alla pista – Fiat 850 Special

02:50 Fast N’ Loud – Dragster

03:45 Fast N’ Loud – Ford Galaxie

04:40 Fast N’ Loud – Lincoln Continental ribassata

66 Italia 2

20:15 I Paladini Degli Uomini-Pesce – One Piece

20:45 Una Trappola per Catturare Tiger – One Piece

21:15 Ma

23:20 Intruders

01:15 Nami e Gli Uomini-Pesce – One Piece

01:40 I Paladini Degli Uomini-Pesce – One Piece

02:05 Una Trappola per Catturare Tiger – One Piece

02:33 Simulcast Radio 101