Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 22 settembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Rai 1

18:45 Reazione a catena

20:00 Tg1

20:30 I Soliti Ignoti

21:25 Pretty Woman

23:35 Porta a porta

23:50Tg1

23:55 Porta a porta

Rai 2

18.50 Un milione di piccole cose 2×01 1a Tv

19:40 NCIS Los Angeles 9×08

20:30 Tg2

21:05 Tg2 Post

21:20 L’Ispettore Coliandro 8×01 1a Tv

23:20 90° minuto



Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via dei Matti n.0

20:45 Un posto al Sole 1a Tv

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 Linea Notte

Canale 5

18:50 Caduta Libera

20:00 Tg5

20:45 Paperissima Sprint

21:25 Luce dei tuoi occhi 1×01 1a Tv

23:40 Fortunata 1a Tv



Italia 1

19:30 CSI 12

20:30 NCIS 3

21:20 Honolulu

00:10 Pressing

Rete 4

19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Stasera Italia – Info

21:25 Zona Bianca

00:40 Benvenuto a Bordo

La7

19:00 The Good Wife

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:15 Huntin Hitler – Caccia a Hitler

01:30 Tg La7

Tv8 (Sky 121)

19:30 Piatto Ricco – Alessandro Borghese

20:25 Guess My Age 1a tv

21:30 X Factor People 15×01

00:00 Masterchef Italia 10×07-08

Nove (Sky 149)

19:20 Cucine da Incubo

20:20 Deal with It 1atv

21:30 Accordi e Disaccordi

23:00 Oltre la vittoria



Le Serie Tv in Chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 Unforgettable 3×07-08

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 Unforgettable 3×07-08 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 All Rise 1×01-02 1a Tv

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 All Rise 1×01-02 1a Tv Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:10 Fire Force 1×11-12-13-14-15

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 True Detective 3×07-08

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 3×07-08 Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Gold Digger 1×05-06 1a Tv

(ch. 112) ore 21:15 1×05-06 1a Tv Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Bull 1×22

(ch. 114) ore 21:15 1×22 Fox (ch. 116) ore 21:00 The Good Doctor 2×13-14-15

(ch. 116) ore 21:00 2×13-14-15 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Major Crimes 4×23-24

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 4×23-24 Premium Stories (ch 126) ore 21:15 Katy Keene 1×03-04

(ch 126) ore 21:15 1×03-04 Premium Action (ch 128) ore 21:15 The 100 4×07-08

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch 20 e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Fire Down Below – L’inferno sepolto

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Real Steel

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Ocean’s Twelve

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Poli Opposti

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Fight World War II



Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Cassandre Gli eccessi dell’amore

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Pitch Perfect 2

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Abbronzatissimi

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Il mio nome è Modesty

I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

laF (ch. 135) ore 21:10 The German Doctor – Wakolda

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Dream Horse

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 La Duchessa

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:00 Babylon AD

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Le Streghe

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Charlie’s Angels più che mai

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Security

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 The Shipping News Ombre dal profondo

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Red Snake

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 La fidanzata di papà

Premium Cinema 1 ore 21:15 Interstellar

Premium Cinema 2 ore 21:15 Una top model nel mio letto

Premium Cinema 3 ore 21:15 Il postino



