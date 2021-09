Torna la Champions League dopo la sosta per le nazionali e il turno di campionato infrasettimanale. Scopriamo insieme quali saranno le partite trasmesse in chiaro in TV il 28 e il 29 settembre 2021 e dove vederle in televisione e in streaming.

Champions League, partite in chiaro 28-29 settembre 2021: dove vedere Milan-Atletico Madrid e Juventus-Chelsea in TV e in streaming

Milan-Atletico Madrid e Juventus-Chelsea sono i match più attesi dagli appassionati e quelli considerati clou di questa seconda giornata del girone di andata della stagione 2021-2022, spalmata tra martedì e mercoledì. Ecco come vedere entrambe.

Dove vedere Shaktar Donetsk-Inter

Si comincia martedì 28 settembre, con un fitto calendario. Aprirà il turno proprio una squadra italiana: l’Inter se la vedrà contro l’italiano De Zerbi, alla guida dello Shaktar Donetsk. La partita si giocherà alle 18:45 e sarà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset Infinity, SkyGo e Now TV. Assieme ai neroazzurri, si giocherà anche Ajax-Besiktas.

Le partite delle 21:00 di martedì 28 settembre 2021: quale partita trasmetterà Canale 5 in chiaro? Milan-Atletico Madrid?

Diverse le partite interessanti anche stasera, su cui spicca il big match PSG-Manchester City. I tifosi italiani sono però interessati principalmente a Milan-Atletico Madrid. La partita sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity, SkyGo e Now TV, ma anche in diretta, in chiaro, su Canale 5.

Le partite di Champions League di mercoledì 29 settembre 2021 in TV

Si comincia ancora con un’italiana, alle ore 18:45. Atalanta-Young Boys aprirà le danze, con la formazione di Gasperini che dovrà vedersela con gli insidiosi svizzeri, capaci di domare il Manchester United nello scorso turno. La partita sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity, SkyGo e Now TV.

Dove vedere Juventus-Chelsea in TV e in streaming

Alle ore 21:00 si giocherà invece Juventus-Chelsea. L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su Prime Video, applicazione di Amazon. Stasera, in chiaro, non verrà trasmessa alcuna partita.

Dunque, gli appassionati di calcio potranno godersi la Champions League con tutte le partite in diretta per gli abbonati, mentre chi ha scelto di non farlo potrà vedere in chiaro in TV la partita di martedì sera 28 settembre 2021 tra Milan e Atletico-Madrid in onda su Canale 5.

Ricordiamo invece che il match di mercoledì 29 settembre 2021 è una diretta esclusiva solo su Prime Video e non sarà visibile su altre piattaforme di streaming.