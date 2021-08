Mercoledì 11 agosto 2021 si giocherà la finale Supercoppa Uefa Chelsea-Villareal. Scopriamo insieme come fare per vederla in tv e in streaming.

La finale in realtà non vede un vero e proprio “cammino”, poiché a sfidarsi sono la vincente dell’ultima Champions League, il Chelsea, e dell’ultima Europa League, il Villareale. Di normale, la squadra che ha trionfato nella massima competizione europea parte come favorita.

Ma vi starete chiedendo dove vederla in tv per assaporare il primo trofeo messo in palio per la stagione calcistica ufficiale 2021-2022. Ebbene, si tratta di una novità assoluta.

Chelsea-Villareal su Prime Video

La finale tra Chelsea e Villareal verrà infatti trasmessa mercoledì 11 agosto 2021, alle ore 21:00, in diretta su Prime Video. Si giocherà al National Football Stadium at Windsor Park di Belfast e non sarà visibile in tv, perlmeno non in un canale del digitale terrestre.

Per vederla occorrerà dunque utilizzare la app (da smart tv o da device) abbonandosi alla piattaforma di Amazon, che esordisce così in Italia con le dirette e proseguirà poi la sua stagione calcistica trasmettendo la migliore delle partite di Champions League che andranno in onda ogni mercoledì di Coppa.

Di seguito, tutte le informazioni diffuse direttamente dalla multinazionale per godersi al meglio l’incontro.

1. Per iniziare 1.1 Devo pagare un sovrapprezzo per guardare la UEFA Champions League su Prime Video? I clienti Prime in Italia possono guardare la UEFA Champions League su Prime Video, inclusa nell’abbonamento, senza costi aggiuntivi. I clienti che non sono ancora abbonati a Prime possono registrarsi e iniziare il periodo gratuito di 30 giorni (successivamente il costo del servizio sarà di €3.99/mese o €36/anno). Per maggiori informazioni visita amazon.it/prime. 1.2 Dove posso guardare le partite in diretta della UEFA Champions League? Vai sull’app di Prime Video sui tuoi dispositivi e troverai le partite nella sezione “dirette e prossimi eventi” o puoi andare direttamente sull’homepage di primevideo.com e cliccare su Prime Video dove vedi il bottone “dirette e prossimi eventi”. In alternativa, puoi andare sull’app Prime Video (o sull’homepage di primevideo.com) e digitare nella barra di ricerca “UEFA Champions League”. Visita la landing page della UEFA Champions League per tutti i contenuti UCL Homepage 1.3 Su quali dispositivi posso guardare le partite in diretta della UEFA Champions League? Guarda la UEFA Champions League a casa o dove vuoi, su uno tra le centinaia di dispositivi compatibili con l’app Prime Video. Guarda in streaming online o usando l’app di Prime Video disponibile per smartphone, tablet, set-top box, console di gioco o smart TV. Per la lista completa dei dispositivi compatibili visita Link 1.4 In quali paesi posso guardare la UEFA Champions League su Prime Video? La UEFA Champions League su Prime Video è disponibile per i clienti Prime in Italia (compresi San Marino e Città del Vaticano). 1.5 Come posso iscrivermi ad Amazon Prime? Puoi iniziare un periodo gratuito di 30 giorni di Amazon Prime o iscriverti a €3.99/mese o €36/anno. Oltre alla UEFA Champions League, i clienti Prime possono usufruire di numerosi vantaggi tra cui spedizioni Premium, offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubbliciatarie. Per maggiori informazioni visita amazon.it/prime

2. Contenuti e funzionalità 2.1 Quali partite della UEFA Champions League saranno disponibili su Prime Video? Prime Video trasmetterà in diretta e in esclusiva in Italia le 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della prestigiosa Supercoppa UEFA, per tre stagioni a partire dal 2021/22. Le migliori partite del mercoledì vedranno sempre impegnata una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali. 2.2 Qual è la prossima partita della UEFA Champions League che verrà trasmessa su Prime Video? La prossima partita in diretta della UEFA Champions League su Prime Video è la finale di Supercoppa dell’11 Agosto tra Chelsea e Villarreal. 2.3 Oltre alle partite quali altri contenuti posso vedere? Ci sarà un programma di highlights in diretta subito dopo la trasmissione della partita del mercoledì. In questo show verranno mostrati gli highlights di tutte le partite della giornata (martedì e mercoledì). Una volta che la diretta del programma di highlights sarà terminata, rimarra disponibile on demand su Prime Video fino alle h24:00 del giovedì (orario italiano). L’intera registrazione della partita e gli highlights (versione breve e lunga) saranno disponibili a partire da 30 minuti dopo il fischio di fine partita. Singole clip di tutte le partite del martedì e del mercoledì saranno disponibili come video on demand circa 30 minuti dalla fine della partita fino alle h24:00 del giovedì (orario italiano). Ulteriori programmi relativi alla UEFA Champions League e altri contenuti Amazon Originals sono disponibili on demand. 2.4 Tutte le partite saranno commentate? Sì, ci sarà un commento in italiano per ogni partita. Opzioni audio alternative saranno disponibili nella barra delle impostazioni, garantendoti la possibilità di personalizzare la tua esperienza della diretta. 2.5 Come posso attivare o disattivare i sottotitoli? Puoi attivare o disattivare i sottotitoli cliccando la freccia in alto del tuo telecomando e selezionando le opzioni per i sottotitoli. Su alcuni dispositivi l’icona dei sottotitoli ha il simbolo della chat o si trova tra le opzioni del menu con la dicitura “sottotitoli” sulla pagina delle informazioni del video. 2.6 Posso mettere in pausa, mandare indietro o avanti il video sul mio dispositivo? Le funzioni indietro, pausa e avanti sono disponibili sui dispositivi mobili Android/iOS, online (Chrome, FireFox, Edge), Fire TV, Google Chromecast, Apple TV (Gen 3 o più recenti) e Smart TV selezionate. Clicca “guarda dall’inizio” dalla pagina di dettaglio della partita o direttamente nel player per guardarla dal calcio d’inizio. Queste funzioni non sono supportate da tutti i dispositivi. 2.7 Posso guardare la UEFA Champions League in viaggio? I clienti Prime localizzati in Italia potranno guardare le partite in diretta, i replay e gli highlights anche quando viaggiano in altri paesi dell’Unione Europea. Tutte le altre località internazionali non sono supportate.