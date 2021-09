2. Contenuti e funzionalità

2.1 Quali partite della UEFA Champions League saranno disponibili su Prime Video?

Prime Video trasmetterà in diretta e in esclusiva in Italia le 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della prestigiosa Supercoppa UEFA, per tre stagioni a partire dal 2021/22. Le migliori partite del mercoledì vedranno sempre impegnata una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali.

2.2 Qual è la prossima partita della UEFA Champions League che verrà trasmessa su Prime Video?

La prossima partita in diretta della UEFA Champions League su Prime Video è la finale di Supercoppa dell’11 Agosto tra Chelsea e Villarreal.

2.3 Oltre alle partite quali altri contenuti posso vedere?

Ci sarà un programma di highlights in diretta subito dopo la trasmissione della partita del mercoledì. In questo show verranno mostrati gli highlights di tutte le partite della giornata (martedì e mercoledì). Una volta che la diretta del programma di highlights sarà terminata, rimarra disponibile on demand su Prime Video fino alle h24:00 del giovedì (orario italiano).

L’intera registrazione della partita e gli highlights (versione breve e lunga) saranno disponibili a partire da 30 minuti dopo il fischio di fine partita. Singole clip di tutte le partite del martedì e del mercoledì saranno disponibili come video on demand circa 30 minuti dalla fine della partita fino alle h24:00 del giovedì (orario italiano). Ulteriori programmi relativi alla UEFA Champions League e altri contenuti Amazon Originals sono disponibili on demand.

2.4 Tutte le partite saranno commentate?

Sì, ci sarà un commento in italiano per ogni partita. Opzioni audio alternative saranno disponibili nella barra delle impostazioni, garantendoti la possibilità di personalizzare la tua esperienza della diretta.

2.5 Come posso attivare o disattivare i sottotitoli?

Puoi attivare o disattivare i sottotitoli cliccando la freccia in alto del tuo telecomando e selezionando le opzioni per i sottotitoli. Su alcuni dispositivi l’icona dei sottotitoli ha il simbolo della chat o si trova tra le opzioni del menu con la dicitura “sottotitoli” sulla pagina delle informazioni del video.

2.6 Posso mettere in pausa, mandare indietro o avanti il video sul mio dispositivo?

Le funzioni indietro, pausa e avanti sono disponibili sui dispositivi mobili Android/iOS, online (Chrome, FireFox, Edge), Fire TV, Google Chromecast, Apple TV (Gen 3 o più recenti) e Smart TV selezionate. Clicca “guarda dall’inizio” dalla pagina di dettaglio della partita o direttamente nel player per guardarla dal calcio d’inizio. Queste funzioni non sono supportate da tutti i dispositivi.

2.7 Posso guardare la UEFA Champions League in viaggio?

I clienti Prime localizzati in Italia potranno guardare le partite in diretta, i replay e gli highlights anche quando viaggiano in altri paesi dell’Unione Europea. Tutte le altre località internazionali non sono supportate.